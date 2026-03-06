สส. ชนนพัฒฐ์ งานเข้า DSI ออกหมายเรียก เส้นเงินคคีเว็บพนัน “ธรรมนัส” รูดซิปปากลั่นเป็นเรื่องส่วนตัว
งานเข้า! ดีเอสไอ-ปปง. บุกค้นบ้าน สส. “ชนนพัฒฐ์” โยงเว็บพนันพันล้าน ด้าน “ธรรมนัส” รูดซิปปากลั่นเป็นเรื่องส่วนตัว
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 มีความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สนธิกำลังร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าตรวจค้นบ้านพักของ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม ที่ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมในคดีที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ซึ่งมีเงินหมุนเวียนสูงกว่า 1,000 ล้านบาท
จากการลงพื้นที่ตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบสิ่งปลูกสร้างที่มีความสอดคล้องกับเส้นทางการเงินในคดีพิเศษ และได้ทำการยึดกระเป๋าแบรนด์เนมของภรรยานายชนนพัฒฐ์ไปจำนวน 1 ใบ
ก่อนหน้านี้ ทางคณะกรรมการ ปปง. ได้มีมติยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งยึดทรัพย์สินมูลค่า 158 ล้านบาทของนายชนนพัฒฐ์และพวกให้ตกเป็นของแผ่นดิน เนื่องจากมองว่าคำร้องขอเพิกถอนการยึดอายัดทรัพย์ของผู้ต้องสงสัยนั้นมีน้ำหนักไม่เพียงพอ
ต่อมาในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 6 มีนาคม พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก DSI และ ปปง. ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงผลการปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนันดังกล่าว ระบุว่าพนักงานสอบสวนได้ยื่นขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวม 27 หมาย ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งศาลได้อนุมัติหมายจับจำนวน 25 ราย ส่วนอีก 2 ราย รวมถึงตัวนายชนนพัฒฐ์ ศาลได้พิจารณาให้ออกเป็นหมายเรียกแทน กำหนดให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนในวันที่ 12 มีนาคม 2569 นี้
ทางด้านความเคลื่อนไหวจากพรรคต้นสังกัด เมื่อเวลา 11.55 น. วันเดียวกัน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ที่อาคารรัฐสภา ว่าตนยังไม่ทราบเรื่องที่เจ้าหน้าที่เข้าบุกค้นบ้านนายชนนพัฒฐ์ และยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นความผิดเฉพาะบุคคล ไม่ส่งผลกระทบต่อพรรคกล้าธรรม พร้อมกับตั้งคำถามกลับไปยังสื่อมวลชนว่า ทำไมถึงไม่ถามเรื่องการทำงานในสภาฯ บ้าง
ทั้งนี้ เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามซักถามถึงกรณีที่นายชนนพัฒฐ์อ้างว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับตนเองแล้ว ร.อ.ธรรมนัส หัวเราะออกมาก่อนจะตอบเพียงว่า “กลับมาเรื่องนี้อีกแล้ว” จากนั้นนายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม ได้เข้ามาพูดตัดบทกับสื่อมวลชนว่าขอตัวขึ้นไปประชุมก่อน แล้วจะลงมาให้ข้อมูลในภายหลัง
