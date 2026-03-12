“ชนนพัฒฐ์” มาแล้ว เข้าพบเจ้าหน้าที่ DSI คดีเกี่ยวข้องเครื่อข่ายเว็บพนัน
ชนนพัฒฐ์ หรือ สส.กฤต จากพรรคกล้าธรรม เดินเข้าพบเจ้าหน้าที่ DSI คดีเกี่ยวข้องเครื่อข่ายเว็บพนัน หลังจากที่ตอนแรกมีกระแสข่าวว่าเบี้ยวนัด
จากกรณีที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ออกหมายเรียกให้นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว หรือ สส.กฤต สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม เข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครั้งที่ 1 ในคดีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์ โดยนัดหมายให้มาพบพนักงานสอบสวนในวันนี้เวลา 10.00 น. ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
โดยในตอนแรกมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ DSI ได้มารอรับตัวนายชนนพัฒฐ์บริเวณลานด้านหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อพาขึ้นไปพบพนักงานสอบสวนกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้น 9 ตามเวลานัดหมาย ทว่าเมื่อถึงเวลานัดนายชนนพัฒฐ์ไม่ได้เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามล่าสุดเมื่อเวลา 10.57 น. นายชนนพัฒฐ์ เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มั่นใจในพยานหลักฐาน และความบริสุทธิ์ใจ ส่วนการออกหมายเรียกครั้งนี้ เป็นเหตุการณ์เก่า เมื่อปี 2562 พร้อมชี้แจงข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่
สำหรับประเด็นการถูกยึดทรัพย์จาก ปปง. ตนไม่มีความกังวล พร้อมทยอยชี้แจงทรัพย์สินที่ถูกยึดทั้งหมด
