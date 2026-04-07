หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันที่ 7 ย้อนหลัง 3 ปี รับระบบใหม่ออกรางวัล 5 วัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 12:01 น.
ตารางสถิติหวยลาวออกวันที่ 7 ย้อนหลัง 3 ปี (15 งวด)

รวมผลสลากพัฒนาตรงกับวันที่ 7 จำนวน 15 งวด วิเคราะห์เลขท้าย 2 ตัวออกบ่อย พร้อมอัปเดตตารางถ่ายทอดสดใหม่สัปดาห์ละ 5 วันเพื่อประกอบการลุ้นรางวัล

หวยลาวหรือ สลากพัฒนา เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลของ สปป.ลาว ดำเนินการโดยบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการเงินลาว คนไทยจำนวนมากนิยมติดตามผลหวยลาวเพราะออกรางวัลค่อนข้างถี่ ตรวจผลได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์

สำหรับคอหวยที่ชอบดูสถิติเลขย้อนหลัง วันที่ 7 ของเดือนเป็นอีกหนึ่งวันที่น่าจับตา ทีมข่าว Thaiger ได้รวบรวมสถิติหวยลาวที่ออกตรงวันที่ 7 ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ถึงมกราคม 2569 รวม 15 งวด เพื่อให้ผู้อ่านนำไปวิเคราะห์แนวทางเลขก่อนหวยลาวออกรางวัลงวดถัดไป

  • 7 มกราคม 2569 (พุธ): เลข 4 ตัว 7653 / เลข 3 ตัว 653 / เลข 2 ตัว 53

  • 7 พฤศจิกายน 2568 (ศุกร์): เลข 4 ตัว 3320 / เลข 3 ตัว 320 / เลข 2 ตัว 20

  • 7 กรกฎาคม 2568 (จันทร์): เลข 4 ตัว 2066 / เลข 3 ตัว 066 / เลข 2 ตัว 66

  • 7 พฤษภาคม 2568 (พุธ): เลข 4 ตัว 0827 / เลข 3 ตัว 827 / เลข 2 ตัว 27

  • 7 เมษายน 2568 (จันทร์): เลข 4 ตัว 8159 / เลข 3 ตัว 159 / เลข 2 ตัว 59

  • 7 มีนาคม 2568 (ศุกร์): เลข 4 ตัว 5215 / เลข 3 ตัว 215 / เลข 2 ตัว 15

  • 7 กุมภาพันธ์ 2568 (ศุกร์): เลข 4 ตัว 0055 / เลข 3 ตัว 055 / เลข 2 ตัว 55

  • 7 ตุลาคม 2567 (จันทร์): เลข 4 ตัว 0040 / เลข 3 ตัว 040 / เลข 2 ตัว 40

  • 7 สิงหาคม 2567 (พุธ): เลข 4 ตัว 5402 / เลข 3 ตัว 402 / เลข 2 ตัว 02

  • 7 มิถุนายน 2567 (ศุกร์): เลข 4 ตัว 1732 / เลข 3 ตัว 732 / เลข 2 ตัว 32

  • 7 กุมภาพันธ์ 2567 (พุธ): เลข 4 ตัว 8368 / เลข 3 ตัว 368 / เลข 2 ตัว 68

  • 7 สิงหาคม 2566 (จันทร์): เลข 4 ตัว 7135 / เลข 3 ตัว 135 / เลข 2 ตัว 35

  • 7 กรกฎาคม 2566 (ศุกร์): เลข 4 ตัว 9339 / เลข 3 ตัว 339 / เลข 2 ตัว 39

  • 7 มิถุนายน 2566 (พุธ): เลข 4 ตัว 0318 / เลข 3 ตัว 318 / เลข 2 ตัว 18

  • 7 เมษายน 2566 (ศุกร์): เลข 4 ตัว 8927 / เลข 3 ตัว 927 / เลข 2 ตัว 27

ทั้งนี้ สาเหตุที่บางเดือนไม่มีผลออกรางวัลในวันที่ 7 เนื่องจากก่อนหน้านี้หวยลาวออกเฉพาะวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์เท่านั้น หากวันที่ 7 ตรงกับวันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ ก็จะไม่มีการออกรางวัล รวมถึงบางงวดอาจตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ของลาว เช่น วันปีใหม่ลาว (สงกรานต์) หรือวันสตรีสากล ก็จะงดออกรางวัลเช่นกัน

วิเคราะห์เลขเด่นจากสถิติหวยลาววันที่ 7

จากสถิติ 15 งวดที่ผ่านมา สามารถสังเกตเลข 2 ตัวท้ายได้ดังนี้ เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำ: เลข 27 ออก 2 ครั้ง (งวด 7 พฤษภาคม 2568 และ 7 เมษายน 2566) เลข 32 ออก 2 ครั้ง (งวด 7 มิถุนายน 2567 และ 7 ตุลาคม 2565) เลข 66 ออก 2 ครั้ง (งวด 7 กรกฎาคม 2568 และ 7 กันยายน 2565)

สำหรับเลขตัวท้ายหลักหน่วย ตัวเลขที่ออกบ่อยคือ 5 (ปรากฏ 4 ครั้ง ได้แก่ 53, 15, 55, 35) รองลงมาคือ 0 และ 7 ส่วนเลข 3 ตัวท้าย ตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วย 0 ปรากฏถึง 3 ครั้ง (066, 055, 040) และขึ้นต้นด้วย 3 ปรากฏ 3 ครั้ง (320, 368, 339)

อย่างไรก็ตาม สถิติเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิง ไม่สามารถการันตีผลรางวัลในงวดถัดไปได้

หวยลาวเปลี่ยนใหญ่ เพิ่มวันออกเป็น 5 วันต่อสัปดาห์

ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของหวยลาวพัฒนาเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 โดยเฟซบุ๊กเพจ Laolottery Live ได้เผยเอกสารจากรัฐวิสาหกิจสลากกินแบ่งลาว ยืนยันการปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกรางวัล

จากเดิมที่หวยลาวออกรางวัลเฉพาะวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ (สัปดาห์ละ 3 วัน) ปรับเป็นออกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (สัปดาห์ละ 5 วัน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เป็นต้นไป งวดวันที่ 2 เมษายน 2569 จึงเป็นงวดแรกของระบบใหม่ และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หวยลาวพัฒนาที่มีการออกรางวัลในวันพฤหัสบดี

การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้วันอังคารและวันพฤหัสบดีกลายเป็นวันออกรางวัลใหม่ คอหวยจึงมีโอกาสลุ้นเลขถี่ขึ้นจากเดิมสัปดาห์ละ 3 งวด เป็น 5 งวดต่อสัปดาห์

สำหรับสถิติในอนาคต การที่หวยลาวออกทุกวันทำการ หมายความว่าวันที่ 7 ของทุกเดือนจะมีผลออกรางวัลแน่นอน ยกเว้นตรงกับวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของลาว ต่างจากระบบเดิมที่หลายเดือนไม่มีผลออกรางวัลในวันที่ 7 เลย

ถ่ายทอดสดหวยลาวย้อนหลัง วันที่ 6 เม.ย. 69

เวลาออกรางวัลและช่องทางรับชมถ่ายทอดสด

หวยลาวพัฒนาออกรางวัลทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผู้สนใจสามารถรับชมผ่านช่องทางต่อไปนี้

  • วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
  • โทรทัศน์แห่งชาติลาว ช่อง 1 (LNTV)
  • เฟซบุ๊กเพจ Laolottery Live

นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจผลหวยลาวย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น Sanook.com, ThaiORC.com และ MThai.com

หวยลาวพัฒนาคืออะไร

หวยลาว หรือชื่อทางการคือ สลากพัฒนา (ຫວຍພັດທະນາ) เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของ สปป.ลาว ดำเนินงานโดยบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา ภายใต้การกำกับของกระทรวงการเงินลาว
ผลรางวัลแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ เลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว และเลข 1 ตัว คนไทยนิยมติดตามผลหวยลาวเป็นอย่างมาก เพราะออกรางวัลถี่กว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ออกเพียงเดือนละ 2 ครั้ง
คำเตือน ข้อมูลสถิติเป็นเพียงแนวทางศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถใช้ยืนยันผลรางวัลในอนาคต การเสี่ยงโชคควรอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ควรใช้เงินเกินตัว

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

