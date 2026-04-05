สลด! สองสาวถูกขับมอไซค์ฝ่าไม้กั้น ถูกรถไฟชนดับเสียชีวิต 2 ศพ
สองสาวถูกขับมอไซค์ฝ่าไม้กั้น ในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ก่อนจะตกลงไปราง ถูกรถไฟชนเสียชีวิต 2 ศพ
พ.ต.ต.สุพรรณ โสภี สว.(สอบสวน) สภ.นาจอมเทียน รับแจ้งเหตุรถไฟชนรถคนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต บริเวณทางรถไฟซุ้มห้วยใหญ่ กม.164/701 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ สภาพพังเสียหายตกอยู่ข้างทาง บริเวณรางรถไฟพบร่างผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อภายหลังคือ น.ส.ชินดา อายุ 17 ปี สัญชาติลาว สภาพศพถูกรถไฟชนอย่างรุนแรง ต่อมาตรวจสอบเพิ่มเติมพบรถไฟบรรทุกน้ำมันดิบ ขบวนที่ 4504 จอดห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 1 กิโลเมตร โดยบริเวณหัวจักรพบชิ้นส่วนร่างผู้เสียชีวิตติดอยู่ ตรวจสอบเป็นผู้หญิง แต่ไม่ทราบชื่อผู้เสียชีวิต
จากการสอบปากคำนายฉัตรชัย วงษ์สงวนสอดศรี อายุ 39 ปี คนขับรถไฟ ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ขณะรถไฟวิ่งผ่านจุดดังกล่าว เห็นคล้ายวัตถุอยู่บนราง แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นคน ก่อนรถไฟจะแล่นผ่านไป
ขณะที่ผู้ดูแลจุดกั้นทางรถไฟ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่า ขณะรถไฟกำลังผ่านและไม้กั้นได้ปิดลงแล้ว รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตได้พุ่งชนไม้กั้น ทำให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายกระเด็นตกลงบนราง จนนำไปสู่การสูญเสียในที่สุด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน และมอบหมายให้กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตร พร้อมประสานญาติเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
