เหลือชื่อ 2 อำเภอสุดท้ายในไทย ยังไม่มี 7-11 เพราะสาเหตุนี้ ร้องอ๋อทันที

ร้านสะดวกซื้อชื่อดัง 7-11 ขยายสาขาครอบคลุมพื้นที่แทบทุกแห่งในประเทศไทย มีของขายครอบจักรวาล ตั้งแต่อาหาร ขนมแสนอร่อย ไปจนอุปกรณ์ใช้งานในชีวิตประจำวัน จนเซเว่นกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่นักท่องเที่ยวมาไทย ต้องมาซื้อของ
เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ในประเทศไทยมีจำนวนมากกว่า 15,400 สาขา (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2568) ถือเป็นประเทศที่มีสาขามากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากญี่ปุ่น โดยมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องและกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบ Stand Alone และในปั๊มน้ำมัน
แต่คนไทยยังไม่รู้ว่า มี 2 อำเภอในไทยที่ยังไม่มีร้านสะดวกซื้อ ปัจจัยหลักเกิดจากข้อจำกัดด้านสภาพภูมิศาสตร์ จำนวนประชากร การขนส่งสินค้า
อำเภอกัลยาณิวัฒนา ดินแดนภูเขาสูงแห่งเชียงใหม่
อำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอำเภอลำดับที่ 25 ของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณสลับกับภูเขาสูงชัน มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อำเภอนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือป่าสนพันปีบริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
หากคุณต้องการเดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว จะมีระยะทางประมาณ 830 กิโลเมตร ใช้เวลาขับรถราว 13 ชั่วโมง
สำหรับการเดินทางเริ่มต้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ มีเส้นทางรถยนต์ที่นิยมใช้ 2 เส้นทาง เส้นทางแรก ขับรถมุ่งหน้าไปทางอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บนทางหลวงหมายเลข 1095 ก่อนถึงอำเภอปายประมาณ 13 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ขับต่อไปอีกราว 60 กิโลเมตร ถนนเส้นนี้ลาดยางตลอดสาย ขับขี่สะดวกแต่อาจจะมีทางโค้งค่อนข้างมาก
เส้นทางที่สอง ขับรถผ่านทางอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอสะเมิงไปถึงวัดจันทร์ประมาณ 92 กิโลเมตร เส้นทางนี้มีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงาม
ผู้ที่ต้องการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ สามารถไปขึ้นรถสองแถวสีเหลืองสายเชียงใหม่-กัลยาณิวัฒนา ได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารช้างเผือกในตัวเมืองเชียงใหม่ รถมีให้บริการวันละ 2 รอบ เวลา 09.00 น. กับ 11.00 น. สามารถนั่งยาวไปลงที่ปลายทางในตัวอำเภอได้เลย
ข้อมูลจากหน่วยงานกรมการปกครอง ระบุว่าอำเภอกัลยานิวัฒนา มีประชากร 12,032 คน ถือว่ามีประชากรน้อยที่สุดในเชียงใหม่
อำเภอเกาะกูด สวรรค์อ่าวไทย ธรรมชาติยังเต็มเปี่ยม
อำเภอเกาะกูดตั้งอยู่ในจังหวัดตราด เป็นเกาะที่อยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศไทยในน่านน้ำทะเลตราด มีชื่อเสียงเรื่องชายหาดที่สวยงามและน้ำทะเลใส
สำหรับการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังเกาะกูด จะต้องแบ่งการเดินทางเป็น 2 ช่วงหลัก คือ การเดินทางบนบกไปยังจังหวัดตราด และการนั่งเรือข้ามไปเกาะกูด
การเดินทางไปท่าเรือแหลมศอก จังหวัดตราด (จุดขึ้นเรือไปเกาะกูด)
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ (หมายเลข 7) ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 344 (บ้านบึง-แกลง) และทางหลวงหมายเลข 3 มุ่งหน้าจังหวัดตราด ขับเลยตัวเมืองตราดไปประมาณ 26 กิโลเมตร จะถึงบริเวณออฟฟิศของบริษัทเรือต่างๆ ใกล้ท่าเรือแหลมศอก ซึ่งคุณจะต้องนำรถไปจอดไว้ที่ลานจอดรถของบริษัทเรือที่คุณจองไว้ (ไม่สามารถนำรถยนต์ข้ามไปเกาะกูดได้)
ขึ้นรถโดยสารประจำทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัย มีทั้งรถทัวร์และรถมินิบัสไปยังสถานีขนส่งจังหวัดตราด จากนั้นต้องนั่งรถสองแถวต่อไปยังท่าเรือแหลมศอก
บางบริษัทอย่างเช่น บุญศิริเรือเร็ว มีบริการแพ็กเกจรถบัสออกจากกรุงเทพฯ (แถวถนนข้าวสาร) ยิงยาวมาส่งถึงท่าเรือแหลมศอกเลย ซึ่งจะสะดวกมากสำหรับคนที่ไม่มีรถส่วนตัว
สะดวกสุด สายการบินบางกอกแอร์เวย์สมีเที่ยวบินจากสุวรรณภูมิไปลงสนามบินตราด ใช้เวลาบินไม่ถึง 1 ชั่วโมง จากนั้นต้องเช่ารถหรือเหมารถตู้จากสนามบินไปท่าเรือแหลมศอก
เมื่อถึงท่าเรือแหลมศอก จะมีเรือโดยสารให้บริการหลายบริษัท เช่น บุญศิริเรือเร็ว, เสือดำโก, เกาะกูดเอ็กซ์เพรส และเกาะกูดปริ้นเซส มีทั้งเรือเฟอร์รี่และสปีดโบ๊ต ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง ขึ้นอยู่กับประเภทของเรือ ค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ 400 – 600 บาทต่อเที่ยว ส่วนใหญ่เรือจะไปจอดที่ท่าเรืออ่าวสลัดบนเกาะกูดครับ
ควรเช็กรอบเรือและจองตั๋วเรือล่วงหน้าเสมอ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว เพราะรอบเรือมีจำกัด (ขาไปมักจะอยู่ช่วง 10.00 น. – 16.00 น.) และเรือส่วนใหญ่จะมีบริการรถสองแถวรับ-ส่งจากท่าเรืออ่าวสลัดไปยังรีสอร์ตที่พักของคุณบนเกาะกูดรวมอยู่ในค่าตั๋วเรือแล้วครับ
เกาะกูดมีประชากรอาศัยอยู่ราว 2,962 คน จำนวนหมู่บ้านมีไม่มากนัก ความหนาแน่นของประชากรอยู่ในระดับต่ำ
ดังนั้น สาเหตุหลักที่ร้านสะดวกซื้อยังไม่เข้าไปเปิดบริการใน 2 อำเภอนี้ เกิดจากจำนวนประชากรที่น้อยเกินกว่าจะคุ้มค่าการลงทุน สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงรวมถึงเป็นเกาะกลางทะเล การขนส่งและกระจายสินค้าทำได้ยาก โครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ยังไม่รองรับธุรกิจกลุ่มนี้
ความก้าวหน้าของธุรกิจค้าปลีกอาจยังเดินทางไปไม่ถึงพื้นที่เหล่านี้ แต่มันกลับช่วยรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้อย่างสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวที่แสวงหาความสงบ ธรรมชาติบริสุทธิ์ การพักผ่อนแบบวิถีชีวิตเรียบง่าย จะหลงรักเสน่ห์ของกัลยาณิวัฒนากับเกาะกูดอย่างแน่นอน
