ข่าวการเมือง

ศาลพิพากษาจำคุก “สนธิ” 4 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีหมิ่น “นันที”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 12:50 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 12:52 น.
76

ศาลพิพากษาจำคุก สนธิ ลิ้มทองกุล ระยะเวลา 6 เดือน ก่อนลดโทษเหลือ 4 เดือน โดยไม่รอลงอาญาจะคดีหมิ่นประมาท นันที

ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษกพิพากษาจำคุกนายสนธิ ลิ้มทองกุล ในความผิดฐาน “หมิ่นประมาทฯผู้อื่น” เป็นระยะเวลา 6 เดือน การให้การของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 เดือน ไม่รอลงอาญา สืบเนื่องจากกรณีที่นายสนธิ ลิ้มทองกุล ได้มีการเผยแพร่หรือแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสาธารณะ ซึ่งนายธนกร นันที อดีต สส.พรรคไทยรักไทย อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวหาว่านายธนกรเกี่ยวข้องกับการทุจริต 5 โครงการที่ดินปลูกปาล์มของ ปตท. ภายรายการสนธิทอล์ก

โดยศาลพิเคราะห์ว่า การกระทำของจำเลยเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงว่ามีการทุจริตโครงการต่างๆ ข้อความที่กล่าวหาโจทก์เมื่อบุคคลที่ 3 หรือบุคคลอื่นได้ฟังจะเข้าใจตามที่จำเลยใส่ความโจทก์ จึงเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ แม้จำเลยนำสืบว่าไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริง แต่เป็นการปะติดปะต่อเรื่องราวให้ประชาชนเข้าใจ ฟังไม่ขึ้น

การกระทำของจำเลยเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ และหากเป็นตามที่จำเลยอ้าง เมื่อรัฐเข้าไปมีหุ้นอยู่ใน ปตท.และบริษัทในเครือ ย่อมส่งผลเสียต่อประเทศชาติ การกระทำของจำเลยจึงครบองค์ประกอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และการเผยแพร่ข้อความผ่านทางสื่อเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 เป็นการกระทำความผิดกล่าวหาโจทก์ต่อเนื่องกัน จึงเป็นความผิดกรรมเดียวเท่านั้น ไม่ใช่การติชมโดยสุจริต จึงไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 326

ส่วนที่โจทก์เรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท จากการไม่ได้รับการกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศ โจทก์ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าผลประกอบการจะได้รับผลอย่างไร แต่การลงทุนอาจจะกำไรหรือขาดทุนก็ได้ ศาลกำหนดให้จำเลยชดใช้ 1 ล้านบาท และส่วนที่จำเลยเรียกร้องค่าเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง ศาลกำหนดให้ชดใช้ 1 ล้านบาท รวม 2 ล้านบาท

ทั้งนี้ทนายและญาติ อยู่ระหว่างยื่นขอประกันปล่อยตัวชั่วคราว หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 12:50 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 12:52 น.
76
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

