ดราม่า บริษัทดังตั้ง CFO รับเงินเดือนร้อยล้าน ทั้งที่เพิ่งปลดพนง.นับพัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 12:35 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 11:44 น.
ออราเคิลตั้ง ฮิลลารี แมกซ์สัน ซีเอฟโอใหม่ รับเงินเดือนมหาศาล จ่ายโบนัสรวมกว่า 90 ล้านบาท สวนทางนโยบายปลดพนักงานนับพันคน พร้อมยื่นขอวีซ่าจ้างคนต่างชาติกว่า 3,000 อัตรา

บริษัทออราเคิล (Oracle) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ระดับโลก ประกาศแต่งตั้ง ฮิลลารี แมกซ์สัน ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินหรือซีเอฟโอคนใหม่ พร้อมๆ กับนโยบายเลิกจ้างพนักงานหลายพันคน

ฮิลลารี แมกซ์สัน วัย 48 ปี เคยร่วมงานกับบริษัทชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) เธอจะเริ่มปฏิบัติงานทันที เอกสารแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า ฮิลลารีรับเงินเดือนพื้นฐาน 950,000 ดอลลาร์สหรัฐ และมีสิทธิรับโบนัสตามผลงานเป้าหมายอีก 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แมกซ์สันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์พร้อมปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ผ่านประสบการณ์ทำงานกับองค์กรการเงินชั้นนำหลายแห่ง เช่น ดิเออีเอสคอร์ปอเรชัน (The AES Corporation) ซิตี้แบงก์ (Citibank) ธนาคารแบงก์ออฟอเมริกา (Bank of America)

สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า ออราเคิลตัดสินใจดึงตัวผู้บริหารคนใหม่เข้ามาจัดการปัญหาหนี้สิน เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอจำนวนมหาศาล

ออราเคิลกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการปลดพนักงาน บริษัทส่งอีเมลถึงพนักงานในสหรัฐอเมริกา อินเดีย แคนาดา รวมถึงภูมิภาคอื่นเมื่อช่วงเช้าวันอังคารสัปดาห์ก่อน บริษัทแจ้งยกเลิกตำแหน่งงานโดยให้เหตุผลเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรในวงกว้าง พนักงานกลุ่มนี้จะได้รับเงินชดเชยหลังจากเซ็นเอกสารยุติการจ้างงาน

การเลิกจ้างพนักงานครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับข่าวออราเคิลยื่นคำร้องจ้างงานชาวต่างชาติภายใต้โครงการวีซ่า H-1B ข้อมูลจากสำนักงานสัญชาติรวมถึงตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริการะบุว่า บริษัทยื่นคำร้องขอจ้างแรงงานต่างชาติประมาณ 3,126 รายการในปีงบประมาณ 2568 ถึง 2569 ตัวเลขนี้รวมถึงการยื่นขอ 436 รายการเฉพาะในปีนี้

พนักงานหลายคนแสดงความไม่พอใจผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย มองว่าการกระทำของบริษัทเป็นการตบหน้าพลเมืองสหรัฐอเมริกาที่อุทิศตัวทำงานมานานหลายปี พนักงานนิรนามรายหนึ่งให้ความเห็นว่า “ในมุมมองทางการเงิน เรื่องนี้ดูไม่มีประสิทธิภาพ การจ่ายเงินชดเชยก้อนโตในขณะที่จ้างพนักงานใหม่ถือเป็นเรื่องเลือดเย็น”

ลาร์รี เอลลิสัน มหาเศรษฐีประธานกรรมการออราเคิล ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับตัวเลขพนักงานที่บริษัทเลิกจ้าง ข้อมูลจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ระบุว่า บริษัทมีพนักงานประจำประมาณ 162,000 คนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2568

นักวิเคราะห์ประเมินว่านโยบายเลิกจ้างพร้อมกับการจ้างพนักงานใหม่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของออราเคิลในการหาเงินทุน ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของบริษัทกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทต้องการขยายขีดความสามารถด้านเอไออย่างต่อเนื่อง

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีให้ความเห็นว่า วีซ่า H-1B ช่วยเติมเต็มตำแหน่งงานเฉพาะทางได้จริง ทว่าจังหวะเวลาการจ้างชาวต่างชาติพร้อมกับการปลดคนเก่าทิ้งอย่างโหดร้ายได้สร้างความโกรธแค้นให้แรงงานชาวอเมริกันอย่างมหาศาล

การเข้ามารับตำแหน่งของแมกซ์สันเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าออราเคิลกำลังมุ่งเน้นการปรับกลยุทธ์ทางการเงิน บริษัทต้องบริหารจัดการความวุ่นวายภายใน องค์กรพยายามรักษาสมดุลระหว่างการขยายธุรกิจไปทั่วโลกกับการรับมือแรงต่อต้านจากพนักงานในประเทศ

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

