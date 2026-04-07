พี่เอส โต้ อ.เบียร์ ปมพระเจ้าไม่มีจริง เชื่อใครเชื่อมัน ไม่ควรลบหลู่

เอส อนุสิทธิ์ ถึงสุข พีดีนางงามเวทีมิสแกรนด์ และอดีตผู้จัดการนางเอกดัง มิน พีชญา โพสต์ข้อความแสดงความผิดหวังต่อคำพูดของ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม อินฟลูเอนเซอร์สายธรรมะชื่อดัง
พี่เอสระบุว่าตนเองเป็นชาวคริสเตียน มีความศรัทธาเรื่องพระเยซู ช่วงหลายวันที่ผ่านมาตนเห็นคลิปวิดีโอของ อ.เบียร์บนแอปพลิเคชันติ๊กต็อก อ.เบียร์พูดย้ำหลายครั้งว่าพระเจ้าไม่มีจริง คำพูดดังกล่าวสร้างความกระทบกระเทือนจิตใจตนอย่างมาก
พี่เอสอธิบายว่าความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคล ทุกคนมีสิทธิศรัทธาในวิถีทางของตนเอง สังคมไทยมีความหลากหลายทางศาสนา คนพุทธ คริสต์ อิสลาม ใช้ชีวิตร่วมกันมานานโดยไม่เคยดูหมิ่นกัน
ตนเห็นว่า อ.เบียร์เป็นบุคคลสาธารณะ มีผู้ติดตามจำนวนมาก การออกมาพูดจาทำลายความเชื่อผู้อื่นถือเป็นการกระทำที่ขาดมารยาททางสังคม แม้พฤติกรรมนี้ไม่ผิดกฎหมาย ผู้ใหญ่ที่สังคมให้ความเคารพนับถือควรปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกว่านี้
พี่เอสตั้งคำถามว่าการกระทำแบบนี้เหมาะสมกับคนถือศีลผู้ทำหน้าที่สอนสิ่งดีงามให้ผู้อื่นหรือไม่ ที่ผ่านมาไม่เคยมีบุคคลมีชื่อเสียงในบ้านเมืองออกมาพูดดูหมิ่นความเชื่อของชาวคริสเตียน พี่เอสตัดสินใจไม่อยู่เฉย ประกาศลุกขึ้นปกป้องความเชื่อของตนเอง
เตรียมทำคลิปโต้ตอบ อ.เบียร์ผ่านช่องทางติ๊กต็อก จะใช้เหตุผลในการพูดคุย ไม่ใช้อารมณ์รวมถึงไม่ใช้คำหยาบ เพื่อยืนยันความมั่นใจในศาสนาที่เขาศรัทธาโดยไม่ลบหลู่ความเชื่อของใคร
