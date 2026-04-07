พี่เอส โต้ อ.เบียร์ ปมพระเจ้าไม่มีจริง เชื่อใครเชื่อมัน ไม่ควรลบหลู่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 13:27 น.
เอส อนุสิทธิ์ ถึงสุข พีดีนางงามเวทีมิสแกรนด์ และอดีตผู้จัดการนางเอกดัง มิน พีชญา โพสต์ข้อความแสดงความผิดหวังต่อคำพูดของ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม อินฟลูเอนเซอร์สายธรรมะชื่อดัง

พี่เอสระบุว่าตนเองเป็นชาวคริสเตียน มีความศรัทธาเรื่องพระเยซู ช่วงหลายวันที่ผ่านมาตนเห็นคลิปวิดีโอของ อ.เบียร์บนแอปพลิเคชันติ๊กต็อก อ.เบียร์พูดย้ำหลายครั้งว่าพระเจ้าไม่มีจริง คำพูดดังกล่าวสร้างความกระทบกระเทือนจิตใจตนอย่างมาก

พี่เอสอธิบายว่าความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคล ทุกคนมีสิทธิศรัทธาในวิถีทางของตนเอง สังคมไทยมีความหลากหลายทางศาสนา คนพุทธ คริสต์ อิสลาม ใช้ชีวิตร่วมกันมานานโดยไม่เคยดูหมิ่นกัน

ตนเห็นว่า อ.เบียร์เป็นบุคคลสาธารณะ มีผู้ติดตามจำนวนมาก การออกมาพูดจาทำลายความเชื่อผู้อื่นถือเป็นการกระทำที่ขาดมารยาททางสังคม แม้พฤติกรรมนี้ไม่ผิดกฎหมาย ผู้ใหญ่ที่สังคมให้ความเคารพนับถือควรปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกว่านี้

พี่เอสตั้งคำถามว่าการกระทำแบบนี้เหมาะสมกับคนถือศีลผู้ทำหน้าที่สอนสิ่งดีงามให้ผู้อื่นหรือไม่ ที่ผ่านมาไม่เคยมีบุคคลมีชื่อเสียงในบ้านเมืองออกมาพูดดูหมิ่นความเชื่อของชาวคริสเตียน พี่เอสตัดสินใจไม่อยู่เฉย ประกาศลุกขึ้นปกป้องความเชื่อของตนเอง

เตรียมทำคลิปโต้ตอบ อ.เบียร์ผ่านช่องทางติ๊กต็อก จะใช้เหตุผลในการพูดคุย ไม่ใช้อารมณ์รวมถึงไม่ใช้คำหยาบ เพื่อยืนยันความมั่นใจในศาสนาที่เขาศรัทธาโดยไม่ลบหลู่ความเชื่อของใคร

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

