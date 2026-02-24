อัปเดตอาการล่าสุด “สนธิ” หลังล้มหัวฟาดเสา เตรียมคัมแบ็กจัดรายการ 4 มี.ค.
อัปเดตอาการล่าสุด สนธิ ลิ้มทองกุล หลังล้มหัวฟาดเสา จนต้องนอนโรงพยาบาล เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เตรียมคัมแบ็กจัดรายการ 4 มี.ค.
จากกรณีที่ สนธิ ลิ้มทองกุล นักข่าวอาวุโส ล้มหัวฟาดเสา เย็บ 20 เข็ม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ลงจากรถเดินพ้นบันไดหน้าตึกขึ้นมา ถึงขั้นบนสุดแล้ว คุณสนธิรู้สึกเหมือนว่ามีคนผลัก จึงเสียหลักเซ ศีรษะไปกระแทกกับเสาแตก มีเลือดออก ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก คุยทุกเรื่องกับสนธิ ได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของนายสนธิว่า “Update อาการคุณสนธิ : 24-2-69
อาการโดยรวมทั่วไปปกติ ไม่ปวดหัว ไม่มึนหัว มีเจ็บเเผลบ้างบางครั้ง
เมื่อวานไปล้างเเผลหมอตัดไหมที่แผลข้างหน้าออกเเล้ว หมอบอกว่าเเผลที่เย็บเเห้งสนิทดี ส่วนที่เหลือหมอนัดตัดไหมวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม เเต่ช่วงนี้ยังงดเยี่ยมหมอให้พักผ่อนมากๆ
คุณสนธิให้เเจ้งแฟนๆว่า เราจะกลับมาเจอกันเช้าวันพุธที่ 4 มีนาคม 9 โมงเช้าในรายการสนธิเล่าเรื่อง เเฟนๆที่คิดถึงรอได้เลยครับ คุณสนธิจะเล่าให้ฟังจะได้ไม่ต้องไปเชื่อข่าวลือต่างๆ
ส่วนซองอั่งเปาในมือ คุณสนธิเซ็นต์ให้ทุกซองเพราะเห็นคนที่ได้รับคัดเลือกบอกว่าอยากเก็บเอาไว้เป็นเงินขวัญถุง เเฟนๆที่มีชื่อรอรับได้เลยครับ”
