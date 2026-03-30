ข่าวการเมือง

นายกฯ เตรียมตั้ง “โบว์ ณัฏฐา” นั่งโฆษก ศบก. หลังโผล่สังเกตการณ์ทำเนียบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 14:36 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 14:36 น.
นายกฯ อนุทิน เตรียมแต่งตั้ง “โบว์ ณัฏฐา” นั่งแท่นโฆษก ศบก. แถลงข่าวสถานการณ์สู้รบตะวันออกกลาง เผยเบื้องหลังซุ่มทำงานให้ภูมิใจไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เตรียมแต่งตั้ง น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา หรือ “โบว์” นักจัดรายการและอดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ให้ดำรงตำแหน่งโฆษกศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือ ศบก. โดยข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาในช่วงงานพบปะสื่อมวลชน ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ระหว่างที่มีการแถลง ศบก. ประจำวัน ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ณัฏฐา มหัทธนา ได้เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์การแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยตัวเอง ท่ามกลางกระแสข่าวที่แพร่หลายว่าจะมารับตำแหน่งโฆษก ศบก.

เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกระแสดังกล่าวว่ามีหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการออกมาแล้วหรือยัง ณัฏฐา ระบุเพียงว่า ยังไม่ได้รับหรือเห็นหนังสือแต่งตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ด้าน ศบก. ซึ่งดำเนินการจัดรูปแบบการแถลงข่าวโดยกรมประชาสัมพันธ์ เตรียมปรับโฉมการแถลงข่าวประจำวันใหม่ โดยจะให้โฆษก ศบก. เป็นแกนหลักในการสื่อสาร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสริมข้อมูล คาดว่าจะเริ่มใช้รูปแบบใหม่นี้ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2569 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ณัฏฐา มหัทธนา เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานของอนุทิน และทำงานอยู่กับพรรคภูมิใจไทยมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้ออกหน้าสื่อหรือปรากฏตัวในฐานะใด ๆ อย่างเป็นทางการ

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

