โฆษกโบว์ ฟาดกลับใครบอกไม่ขึ้นราคาตอน 4 ทุ่ม มองไม่ควรแจ้งล่วงหน้า
โฆษกโบว์ ฟาดกลับใครบอกไม่ขึ้นราคาตอน 4 ทุ่ม มองไม่ควรแจ้งล่วงหน้า สวนทางกับที่พิพัฒน์ เคยออกมาพูดว่าจะไม่ขึ้นราคากลางดึก
น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา หรือ โฆษกโบว์ โฆษกศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) โดยช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวได้ถามถึงการขึ้นราคาน้ำมันเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 30 มี.ค. 69 ที่ผ่านมา โดยผู้สื่อข่าวถามว่า เหตุใดจึงมีการประกาศขึ้นราคาน้ำมัน 4 ทุ่มอีกครั้ง และประชาชนจะต้องเจอสถานการณ์เช่นนี้ต่อไปอีกหรือไม่
โฆษกโบว์ ย้อนถามว่า ไม่ทราบว่าใครคอนเฟิร์มว่าจะไม่ขึ้นกลางคืน และตามหลักเห็นด้วยว่าไม่ควรประกาศราคาล่วงหน้า เพราะไม่ต้องการให้เกิดการกักตุน และน้ำมันขาดหน้าปั๊มในอดีต
อาจบอกราคาล่วงหน้าเพราะไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤต จึงไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องไปตุนแต่วันนี้ถ้าบอกล่วงหน้าก็จะเจอแบบสถานการณ์ที่ผ่านมา และจากนี้อาจจะเจอการขึ้นน้ำมันเรื่อยๆแบบนี้ ทั้งนี้การไม่ประกาศก่อนจะไปลดความพยายามกักตุนและลักลอบส่งออก เนื่องจากราคาหน้าปั๊มต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับเราทั้งหมด และต้องบอกว่าถ้ายังเป็นกลุ่มที่มีกำลังอยู่ความช่วยเหลืออาจจะยังไม่ถึง โดยจะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก่อน
“สำหรับข้อสงสัยเรื่องการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังมาไม่ถึงนั้นเพราะยังอยู่ในช่วงสุญญากาศระหว่างรอยต่อของรัฐบาลใหม่และรัฐบาลเก่ารัฐบาลใหม่ยังประชุมไม่ได้ ดังนั้นการขออนุมัติจึงต้องรอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อน โดยต้องรอจนกว่าจะมีการแถลงนโยบายให้เสร็จสิ้น หลังจากนั้นรับรองว่าจะเร็วและรัฐบาลอนุทิน ขึ้นชื่อเรื่องความไวเวลาจะอนุมัติ และดิฉันจะเป็นหนึ่งเสียงที่ไปเร่งด้วย เพราะนายก บอกว่าถ้ามีอะไรจากประชาชนให้แจ้งศบก.ด้วย
เมื่อถามผู้สื่อข่าวจี้ถามว่านายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม เคยยืนยันจะไม่มีการประกาศขึ้นราคาน้ำมันในเวลากลางดึกอีก แต่เมื่อวาน (30 มี.ค. 69) ยังประกาศขึ้นราคา เมื่อตอน 4 ทุ่ม จะชี้แจงประชาชนอย่างไร น.ส.ณัฏฐา กล่าวว่า สถานการณ์เปลี่ยนมาตรการและแนวทางจำเป็นต้องเปลี่ยน
ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแล้วมาตรการไม่เปลี่ยนจะมีปัญหา ซึ่งเวลาที่นายพิพัฒน์บอก ตนจำไม่ได้ แต่ยืนยันว่าท่านไม่ได้โกหก แต่สถานการณ์สองช่องแคบเกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ทุกประเทศยกระดับมาตรการขึ้นหมด และนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้ามีมาตรการอะไรที่ไม่เหมือนเดิมต้องกราบขออภัยไว้ล่วงหน้า และคาดว่าน่าจะมี โดยจะสื่อสารด้วยเหตุผล ข้อเท็จจริงและสื่อสารให้รับทราบ
- ย้อนดูคำพูด “พิพัฒน์” ให้เลิกประกาศขึ้นน้ำมันกลางดึก หลังล่าสุดขึ้นอีก 1.80 บาท
- “พิพัฒน์” รับดีเซลอาจพุ่งแตะ 50 บาท ยันมีโอกาสเซอร์ไพรส์ ขึ้นราคาน้ำมันอีก
- อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 31 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด
