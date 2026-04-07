ปลัดศธ.แจงยิบ ปัดสั่งใช้รถหลวงร่วมงานวันเกิด บ้านกู้ซื้อ 8.4 ไม่ใช่ 200 ล้าน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 11:45 น.
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกโรงชี้แจง 3 ประเด็นร้อน หลังถูกเพจดังถล่มปมงานวันเกิดและมูลทรัพย์สิน ยันไม่ได้สั่งการนำทรัพยากรรัฐมาใช้ส่วนตัว เตรียมใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเอาผิดผู้บิดเบือนข้อมูล

หลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการใช้รถราชการเข้าร่วมงานวันเกิดและการตั้งข้อสังเกตเรื่องความร่ำรวยผิดปกติ ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงใน 3 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การจัดงานวันเกิดและสถานที่ นายสุเทพ ยืนยันว่า ปกติไม่ได้จัดงานวันเกิด แต่ปีนี้รุ่นน้องแจ้งว่า จะมารับประทานอาหารร่วมกันเพียง 10-20 คน จึงอนุญาตในฐานะเจ้าบ้าน ส่วนเรื่องเวที เครื่องเสียง และการตกแต่งสถานที่ เป็นการดำเนินการของบุคคลอื่นนำมาร่วมกันโดยที่ตนไม่ทราบล่วงหน้า และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งการ

2. ปมการใช้รถหลวงและผู้มาร่วมงาน ปฏิเสธการสั่งการหรือเชิญบุคคลภายนอกมาร่วมงานอย่างเป็นทางการ แต่เป็นการบอกต่อกันเองในกลุ่มผู้คุ้นเคย ตนไม่ได้สั่งการ อนุญาต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำรถราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หากมีบุคคลใดทำผิดระเบียบถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล

3. มูลค่าบ้านพักและที่มาของทรัพย์สิน เจ้าตัวโต้ข้อมูลที่อ้างว่า บ้านมีมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท โดยยืนยันว่าบ้านหลังดังกล่าวมีราคา 8.4 ล้านบาท ส่วนที่มาของเงินมาจาก การกู้ยืมสถาบันการเงิน และปัจจุบันยังผ่อนชำระผ่านการหักบัญชีเงินเดือนทุกเดือน ซึ่งได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหลักฐานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว.

ขอบคุณข้อมูล : มติชน

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

