ริชชี่ เปิดใจหลังเลิก ก๊อต อิทธิพัทธ์ ปัดพูดสาเหตุจบรัก รับเลือกคนผิด แต่เต็มที่แล้ว

ริชชี่ อรเณศ เปิดใจออกสื่อครั้งแรกหลังเลิก ก๊อต อิทธิพัทธ์ ยอมรับเลือกผิด แต่เต็มที่แล้ว ลั่นรักครั้งใหม่คงเปิดใจยาก พร้อมเดินหน้าลุยงานเต็มที่
เรียกได้ว่าเป็นการออกมาเปิดใจกลางวงสื่อครั้งแรกแบบสาวโสด สำหรับ ริชชี่ อรเณศ หลังจากเลิกกับอดีตแฟนหนุ่ม ก๊อต อิทธิพัทธ์ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่ามา ล่าสุด 6 เมษายน 2569 ริชชี่ พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องหัวใจแล้ว ระบุว่า
“สภาพหัวใจตอนนี้โอเคมาก ๆ แล้ว ขอบคุณทุกคน เพราะจริง ๆ หนูได้รับความรักจากครอบครัว พี่สาวทุกคน แล้วก็แฟนคลับเยอะมาก ๆ มีแต่ความสุข มีแต่สิ่งดี ๆ ช่วงที่ผ่านมาก็มีช่วงเวลาที่ยาก แต่ในช่วงที่มันยาก เราแทบไม่ได้ต้องเอาตัวเองอยู่ตรงนั้น 100% พอเกิดขึ้นทุกคนก็ช้อนหนูขึ้นมาทันที มีแฟนคลับทุกคนให้กำลังใจ เรารู้สึกว่าต้องโฟกัสคนที่รักเรา ไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองไปเศร้าอยู่ตรงนั้นทำไม โมเมนต์แย่ ๆ คือตอนแรกหนูเคยจินตนาการตลอดว่ามันน่ากลัว แต่พอเกิดขึ้นจริงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากกว่าที่ทำให้มันไม่แย่ขนาดนั้น
ในมุมของหนู รู้สึกว่าเราดีใจมาก ๆ ที่ครั้งหนึ่งเราได้ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ หนูเป็นคริสเตียนใช่ไหม เราได้รักอย่างที่เราเคยตั้งใจไว้ว่าเราอยากจะเป็นอย่างนี้ แล้วพระเจ้าสอนเราว่าเราต้องรักคนแบบนี้ และในมุมของหนูก็ทำดีที่สุดแล้ว แล้วก็ดีใจที่เราไม่เคยคิดว่าจะเปิดใจมีความสัมพันธ์เรื่องแฟนเลยด้วยซ้ำ แต่พอตอนนี้เรารู้สึกโอเค เราก็รักคนเป็นแล้ว เราก็ได้ทำได้ดีที่สุดแล้ว ก็โอเคแล้ว
หนูรู้สึกว่าไทม์มิ่งที่หนูใช้ชีวิตแบบไม่ได้มีความสัมพันธ์มันทั้งชีวิตเลยแล้วพอตอนนี้มันก็เหมือนแค่ช่วงเวลาหนึ่ง แล้วตอนนี้เราก็แค่กลับมาเป็นเราเหมือนเดิม หนูไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องนี้เหมือนเดิม และยังได้กลับมาใช้ชีวิตปกติ หนูรู้สึกว่ามันก็เหมือนที่เราเคยคิดไว้แต่แรกแล้วว่า เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเราตัวคนเดียว มันเป็นคนสองคน แล้วก็ไม่เป็นไรเลยในมุมเรา เราก็ทำทุกอย่างที่ตัวเราทำได้อย่างดีที่สุดแล้ว ถ้ามันไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไร มันไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้เราเปลี่ยนไป เราก็ยังเป็นเรา และก็ใช้ชีวิตต่อไป ในมุมของคนอื่นหนูรู้สึกว่าไม่ว่าความสัมพันธ์ไหน เราไปจัดการกับคนอื่นไม่ได้อยู่แล้ว แต่ก็บอกตัวเองว่าอย่างน้อยก็ได้บทเรียน แล้วก็ได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้น ว่ามันไม่เป็นไร แล้วก็เราก็ต้องเข้มแข็ง และการเข้มแข็งสำหรับเรามันง่ายกว่านั้นด้วยซ้ำขอบคุณทุกคนที่ไม่เคยปล่อยให้หนูต้องอยู่คนเดียว
หนูมีความคิดตั้งแต่เด็กว่าเราไม่ได้อยากมีความรัก แต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นเราก็แค่มีรักแรกและรักสุดท้าย เพราะหนูเป็นคนซีเรียสมาก ๆ แต่ก็ไม่เป็นไร หนูก็รู้สึกว่าบางครั้งเราก็เลือกคนผิด แล้วมันก็พลาดได้ แล้วก็กับทุกอย่างเลย เวลาทำอะไรก็ตามหนูชอบคิดตลอดว่าถ้าหนูเป็นนักกีฬา หนูเป็นนักเรียนที่ตั้งใจมาก เราจะประสบความสำเร็จทุกอย่าง แต่ครั้งนี้ก็แค่มันเกิดขึ้นบ้าง พี่ที่สนิทบางคนพูดว่าดีแล้วที่มันเกิดขึ้นบ้าง ไม่งั้นหนูจะเป็นเด็กที่ถ้าชีวิตมันมีแต่อะไรที่มันสวยงามหรือดีไปหมด หนูจะไม่ได้เติบโต หนูก็รู้สึกว่าก็ขอบคุณที่รู้สึกเติบโตขึ้น แข็งแรงขึ้น แล้วเราก็รู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้น
หนูไม่ได้ปิดใจและก็ไม่ได้เปิดใจอะไร แต่ว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อยู่แล้ว ส่วนสาเหตุลดความสัมพันธ์ หนูรู้สึกว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้ว เพราะหนูแค่คิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ ไม่พูดถึงดีกว่า รักครั้งใหม่ก็น่าจะกลัวนิดหนึ่ง ต้องดูเยอะแต่ว่าหนูไม่โฟกัสเรื่องนี้เลยว่าเราจะต้องมีแฟน ต้องมีครอบครัวหรือต้องอะไร เราก็แค่พยายามใช้ชีวิตในทุกวันให้ดีที่สุด แล้วก็ทำหน้าที่ที่เราควรจะทำ หนูโฟกัสแค่ตรงนี้
ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสไหม แต่ว่าหนูไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะรู้สึกว่าทุกครั้งเวลาหนูทำงาน หนูก็โฟกัสแค่งานตัวเองอยู่แล้ว แล้วก็ไม่ว่าใครหนูไม่ได้ค่อยเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวใคร หนูแค่ทำหน้าที่ตัวเอง ฉะนั้นวันหนึ่งต้องทำงานต้องอะไรหนูก็ไม่ได้คิดว่าไม่น่ามีปัญหา”
