ข่าวดาราบันเทิง

ริชชี่ เปิดใจหลังเลิก ก๊อต อิทธิพัทธ์ ปัดพูดสาเหตุจบรัก รับเลือกคนผิด แต่เต็มที่แล้ว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 12:30 น.
ริชชี่ อรเณศ เปิดใจออกสื่อครั้งแรกหลังเลิก ก๊อต อิทธิพัทธ์ ยอมรับเลือกผิด แต่เต็มที่แล้ว ลั่นรักครั้งใหม่คงเปิดใจยาก พร้อมเดินหน้าลุยงานเต็มที่

เรียกได้ว่าเป็นการออกมาเปิดใจกลางวงสื่อครั้งแรกแบบสาวโสด สำหรับ ริชชี่ อรเณศ หลังจากเลิกกับอดีตแฟนหนุ่ม ก๊อต อิทธิพัทธ์ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่ามา ล่าสุด 6 เมษายน 2569 ริชชี่ พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องหัวใจแล้ว ระบุว่า

“สภาพหัวใจตอนนี้โอเคมาก ๆ แล้ว ขอบคุณทุกคน เพราะจริง ๆ หนูได้รับความรักจากครอบครัว พี่สาวทุกคน แล้วก็แฟนคลับเยอะมาก ๆ มีแต่ความสุข มีแต่สิ่งดี ๆ ช่วงที่ผ่านมาก็มีช่วงเวลาที่ยาก แต่ในช่วงที่มันยาก​ เราแทบไม่ได้ต้องเอาตัวเองอยู่ตรงนั้น 100%​ พอเกิดขึ้นทุกคนก็ช้อนหนูขึ้นมาทันที มีแฟนคลับทุกคนให้กำลังใจ เรารู้สึกว่าต้องโฟกัสคนที่รักเรา ไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองไปเศร้าอยู่ตรงนั้นทำไม​ โมเมนต์แย่ ๆ คือตอนแรกหนูเคยจินตนาการตลอดว่ามันน่ากลัว แต่พอเกิดขึ้นจริงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากกว่าที่ทำให้มันไม่แย่ขนาดนั้น

ในมุมของหนู รู้สึกว่าเราดีใจมาก ๆ ที่ครั้งหนึ่งเราได้ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ หนูเป็นคริสเตียนใช่ไหม เราได้รักอย่างที่เราเคยตั้งใจไว้ว่าเราอยากจะเป็นอย่างนี้ แล้วพระเจ้าสอนเราว่าเราต้องรักคนแบบนี้ และในมุมของหนูก็ทำดีที่สุดแล้ว แล้วก็ดีใจที่เราไม่เคยคิดว่าจะเปิดใจมีความสัมพันธ์เรื่องแฟนเลยด้วยซ้ำ แต่พอตอนนี้เรารู้สึกโอเค เราก็รักคนเป็นแล้ว เราก็ได้ทำได้ดีที่สุดแล้ว ก็โอเคแล้ว

หนูรู้สึกว่าไทม์มิ่งที่หนูใช้ชีวิตแบบไม่ได้มีความสัมพันธ์มันทั้งชีวิตเลยแล้วพอตอนนี้มันก็เหมือนแค่ช่วงเวลาหนึ่ง แล้วตอนนี้เราก็แค่กลับมาเป็นเราเหมือนเดิม หนูไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องนี้เหมือนเดิม และยังได้กลับมาใช้ชีวิตปกติ หนูรู้สึกว่ามันก็เหมือนที่เราเคยคิดไว้แต่แรกแล้วว่า เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเราตัวคนเดียว มันเป็นคนสองคน แล้วก็ไม่เป็นไรเลยในมุมเรา เราก็ทำทุกอย่างที่ตัวเราทำได้อย่างดีที่สุดแล้ว ถ้ามันไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไร มันไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้เราเปลี่ยนไป เราก็ยังเป็นเรา และก็ใช้ชีวิตต่อไป ในมุมของคนอื่นหนูรู้สึกว่าไม่ว่าความสัมพันธ์ไหน​ เราไปจัดการกับคนอื่นไม่ได้อยู่แล้ว แต่ก็บอกตัวเองว่าอย่างน้อยก็ได้บทเรียน​ แล้วก็ได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้น​ ว่ามันไม่เป็นไร แล้วก็เราก็ต้องเข้มแข็ง และการเข้มแข็งสำหรับเรามันง่ายกว่านั้นด้วยซ้ำขอบคุณทุกคนที่ไม่เคยปล่อยให้หนูต้องอยู่คนเดียว

หนูมีความคิดตั้งแต่เด็กว่าเราไม่ได้อยากมีความรัก แต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นเราก็แค่มีรักแรกและรักสุดท้าย เพราะหนูเป็นคนซีเรียสมาก ๆ แต่ก็ไม่เป็นไร หนูก็รู้สึกว่าบางครั้งเราก็เลือกคนผิด แล้วมันก็พลาดได้ แล้วก็กับทุกอย่างเลย เวลาทำอะไรก็ตามหนูชอบคิดตลอดว่าถ้าหนูเป็นนักกีฬา หนูเป็นนักเรียนที่ตั้งใจมาก เราจะประสบความสำเร็จทุกอย่าง แต่ครั้งนี้ก็แค่มันเกิดขึ้นบ้าง พี่ที่สนิทบางคนพูดว่าดีแล้วที่มันเกิดขึ้นบ้าง ไม่งั้นหนูจะเป็นเด็กที่ถ้าชีวิตมันมีแต่อะไรที่มันสวยงามหรือดีไปหมด หนูจะไม่ได้เติบโต หนูก็รู้สึกว่าก็ขอบคุณที่รู้สึกเติบโตขึ้น แข็งแรงขึ้น แล้วเราก็รู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้น

หนูไม่ได้ปิดใจและก็ไม่ได้เปิดใจอะไร แต่ว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อยู่แล้ว ส่วนสาเหตุลดความสัมพันธ์ หนูรู้สึกว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้ว เพราะหนูแค่คิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ ไม่พูดถึงดีกว่า รักครั้งใหม่ก็น่าจะกลัวนิดหนึ่ง ต้องดูเยอะแต่ว่าหนูไม่โฟกัสเรื่องนี้เลย​ว่าเราจะต้องมีแฟน ต้องมีครอบครัวหรือต้องอะไร เราก็แค่พยายามใช้ชีวิตในทุกวันให้ดีที่สุด ​แล้วก็ทำหน้าที่ที่เราควรจะทำ หนูโฟกัสแค่ตรงนี้

ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสไหม แต่ว่าหนูไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะรู้สึกว่าทุกครั้งเวลาหนูทำงาน​ หนูก็โฟกัสแค่งานตัวเองอยู่แล้ว แล้วก็ไม่ว่าใครหนูไม่ได้ค่อยเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวใคร​ หนูแค่ทำหน้าที่ตัวเอง ฉะนั้นวันหนึ่งต้องทำงานต้องอะไรหนูก็ไม่ได้คิดว่าไม่น่ามีปัญหา”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“สนธิญา” บุกกลาโหม ยื่นหนังสือตรวจสอบ “กัน จอมพลัง” แทรกแซงหรือไม่?

35 วินาที ที่แล้ว
มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต &quot;โต เลิม&quot; นั่งแท่นประธานาธิบดีคนใหม่ ข่าวต่างประเทศ

มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต “โต เลิม” นั่งแท่น ปธน.คนใหม่ ชูวิสัยทัศน์ปี 2045

6 นาที ที่แล้ว
อนุทินสั่งกินข้าวมันไก่ ข่าวการเมือง

อนุทิน สั่งเบรกต้อนรับหรู! กำชับผู้ว่าพากิน “ข้าวหมกไก่-ข้าวมันไก่” ร้านปกติ

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

DSI เจอเรือต้องสงสัยขนถ่ายน้ำมันกลางทะเล 99 เที่ยว พิรุธเดินทางนานผิดปกติ

17 นาที ที่แล้ว
เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่ เศรษฐกิจ

เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่

23 นาที ที่แล้ว
หม่ำ จ๊กมก เข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา พร้อมพี่น้องในวงการ เปิ้ล ณภัทร เผยคลิปอบอุ่น บันเทิง

หม่ำ จ๊กมก เข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา พร้อมพี่น้องในวงการ เปิ้ล ณภัทร เผยคลิปอบอุ่น

25 นาที ที่แล้ว
ห้ามปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ แม้อยู่ในสภาวการณ์ราคาน้ำมัน ผันผวน ข่าว

ผบ.ตร. ย้ำทุกหน่วย ห้ามปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ แม้สภาวะราคาน้ำมันผันผวน

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตอิหร่าน ขอบคุณ “แอ๊ด คาราบาว” โพสต์เชียร์อิหร่าน หวังได้ชัยชนะครั้งนี้

41 นาที ที่แล้ว
พี่เอส โต้ อ.เบียร์ ปมพระเจ้าไม่มีจริง เชื่อใครเชื่อมัน ไม่ควรลบหลู่ บันเทิง

พี่เอส โต้ อ.เบียร์ ปมพระเจ้าไม่มีจริง เชื่อใครเชื่อมัน ไม่ควรลบหลู่

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลพิพากษาจำคุก “สนธิ” 4 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีหมิ่น “นันที”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า บริษัทดังตั้ง CFO รับเงินเดือนร้อยล้าน ทั้งที่เพิ่งปลดพนง.นับพัน เศรษฐกิจ

ดราม่า บริษัทดังตั้ง CFO รับเงินเดือนร้อยล้าน ทั้งที่เพิ่งปลดพนง.นับพัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ริชชี่ เปิดใจหลังเลิก ก๊อต อิทธิพัทธ์ ปัดพูดสาเหตุจบรัก รับเลือกคนผิด แต่เต็มที่แล้ว บันเทิง

ริชชี่ เปิดใจหลังเลิก ก๊อต อิทธิพัทธ์ ปัดพูดสาเหตุจบรัก รับเลือกคนผิด แต่เต็มที่แล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โบว์ ณัฏฐา&quot; พ้อสื่อ ทำคนดูแต่คลิปสั้น ปั่นดราม่า เผยเป็นสัปดาห์ที่อึดอัดสุดในชีวิต ข่าวการเมือง

“โบว์ ณัฏฐา” พ้อสื่อ ทำคนดูแต่คลิปสั้น ปั่นดราม่า เผยเป็นสัปดาห์ที่อึดอัดสุดในชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลัดกระทรวงศึกษา ข่าว

ปลัดศธ.แจงยิบ ปัดสั่งใช้รถหลวงร่วมงานวันเกิด บ้านกู้ซื้อ 8.4 ไม่ใช่ 200 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โบว์ เมลดา เล่านาทีช็อก เผยความลับ มีมดลูก 2 อัน ไตข้างเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 7 เม.ย. 69 เศรษฐกิจ

อัปเดตราคาทองวันนี้ 7 เม.ย. 69 รอบเที่ยงปรับครั้งที่ 8 ขยับบวก 50 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลุงญี่ปุ่นวัย 89 ปี เสียชีวิตปริศนา หลังก่อเหตุกัดหญิงวัย 49 ปี กลางสวน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเช็กปั๊มไหนยังมีน้ำมัน รับมาตรการปิดปั๊มกลางคืน 4 ทุ่มถึงตี 5 หลังสงกรานต์ เศรษฐกิจ

วิธีเช็กปั๊มไหนยังมีน้ำมัน รับมาตรการปิดปั๊มกลางคืน 4 ทุ่มถึงตี 5 หลังสงกรานต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ยืนยันวันนี้จนถึงสงกรานต์ ไม่ปรับขึ้นค่าโดยสาร แบ่งเบาภาระ ปชช.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Why are oil refining costs so expensive? เศรษฐกิจ

ไขกระจ่าง ค่าการกลั่นน้ำมันคืออะไร ทำไมถึงแพงหูฉี่ช่วงสงครามอิหร่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว หลังแต่งงาน 2 ปี บันเทิง

ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

การไฟฟ้านครหลวง แจ้งดับไฟฟ้า 8 เม.ย. บางพื้นที่กรุงเทพ-นนทบุรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน งัดมาตรการคุมเข้มน้ำมัน เล็งเปิด-ปิดปั๊ม 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่ม 20 เม.ย. นี้ ข่าวการเมือง

อนุทิน จ่อใช้มาตรการ สั่งเปิด-ปิดปั๊มน้ำมัน 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่มหลัง 20 เมษายน 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันปาล์มดิบ ข่าว

คุมส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ นาน 1 ปี มีผลวันนี้ 7 เมษายน 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่ายก่อนหรือชกก่อน ข่าว

จ่ายก่อนหรือชงก่อน? “เฉลยคำตอบที่ถูกต้องในการต้มบะหมี่-ชงกาแฟใน 7-11

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สนธิญา” บุกกลาโหม ยื่นหนังสือตรวจสอบ “กัน จอมพลัง” แทรกแซงหรือไม่?

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต &quot;โต เลิม&quot; นั่งแท่นประธานาธิบดีคนใหม่

มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต “โต เลิม” นั่งแท่น ปธน.คนใหม่ ชูวิสัยทัศน์ปี 2045

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
อนุทินสั่งกินข้าวมันไก่

อนุทิน สั่งเบรกต้อนรับหรู! กำชับผู้ว่าพากิน “ข้าวหมกไก่-ข้าวมันไก่” ร้านปกติ

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569

DSI เจอเรือต้องสงสัยขนถ่ายน้ำมันกลางทะเล 99 เที่ยว พิรุธเดินทางนานผิดปกติ

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
Back to top button