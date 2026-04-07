รัฐบาลจ่อบังคับเวลา เปิด-ปิด ปั๊มน้ำมันหลังสงกรานต์ สั่งข้าราชการ WFH สู้ไทยวิกฤตพลังงาน
ครม. นัดพิเศษงัดกฎหมายปี 2516 คุมเข้มสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ พร้อมเร่งศึกษาลดภาษีสรรพสามิต-ค่าการกลั่น หวังพยุงค่าครองชีพประชาชน
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ซึ่งมีวาระสำคัญในการรับมือวิกฤตการณ์พลังงานที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนัก โดยนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ได้เปิดเผยมาตรการเร่งด่วนที่เตรียมจะบังคับใช้ในเร็ว ๆ นี้
หนึ่งในมาตรการที่น่าจับตามองที่สุดคือ การเตรียมกำหนดเวลาเปิด-ปิดสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ โดยรัฐบาลมีแผนจะบังคับใช้ช่วงเวลาจำหน่ายน้ำมันที่ชัดเจน เพื่อลดการใช้พลังงานในภาพรวม ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการทันที “หลังเทศกาลสงกรานต์” นี้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงเทศกาล
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการนำร่องลดใช้เชื้อเพลิงในภาครัฐ นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งไฟเขียวให้ ข้าราชการเริ่มปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work from Anywhere) ได้ทันที โดยใช้กฎหมายพิเศษอย่าง พ.ร.ก. แก้ไขป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 บางหมวดมาบังคับใช้ เพื่อให้อำนาจรัฐบาลในการบริหารจัดการวิกฤตน้ำมันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในส่วนของการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ครม. มอบหมายให้นายเอกนิติ นิติธัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับคณะกรรมการ คตร. เร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการ ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันและค่าการกลั่น เพื่อหาแนวทางลดราคาน้ำมันขายปลีกให้ถูกลง และจะนำข้อสรุปเสนอต่อกระทรวงการคลังพิจารณาในลำดับถัดไป
