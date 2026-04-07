การไฟฟ้านครหลวง แจ้งดับไฟฟ้า 8 เม.ย. บางพื้นที่กรุงเทพ-นนทบุรี เพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เสริมความมั่นคงของระบบและบริการดีขึ้น
เว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง ประกาศแจ้งดับไฟฟ้าไฟ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ สมุทรปราการ เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และบริการที่ดียิ่งขึ้น ในช่วงวันที่ 8 เมษายน ดังนี้
พื้นที่กรุงเทพฯ
-ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 62 ,ซอยสุขุมวิท 62 แยก 1, แยก 1-2 และ แยก 2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 14.00 น.
ริมถนนบรมราชชนนี บริเวณ หน้าปั๊ม PT ซ.บรมราชชนนี 91 ถึง ซ.บรมราชชนนี 95 ตั้งแต่เวลา 08.45 น. – 12.00 น.
-ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 161 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 14.30 น.
-ถนนวิภาวดีฯ ซอยวิภาวดีฯ 60 แยก 3 (มีไฟฟ้าดับเฉพาะผู้ที่มีประกาศดับไฟ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 14.30 น.
พื้นที่นนทบุรี
-ถนนเคหะการเกษตร35 ตั้งแต่ ซอยส.ส. สำเร็จ12 ทั้งซอยและเลียบคลองสหกรณ์เจริญผล ถึง ซอยถนนบ้านใหม่หมู่ 7 ใกล้โรงเรียนบ้านใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 14.00 น.
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพจต้านโกง เปิดข้อมูลโครงการโดมถล่ม การไฟฟ้านครหลวง 1353 ล้านบาท
- การไฟฟ้านครหลวง ถอนเสาไฟ ปรับทัศนียภาพรองรับประชุม APEC
