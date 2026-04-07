คุมส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ นาน 1 ปี มีผลวันนี้ 7 เมษายน 2569
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ออกประกาศ ควบคุมการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อรักษาสมดุลการใช้ในประเทศ รองรับภาคพลังงาน อุตสาหกรรม และการบริโภค มีผลตั้งแต่ 7 เมษายน 2569 เป็นเวลา 1 ปี
ด้าน กรมการค้าภายใน ภายใต้ กระทรวงพาณิชย์ ลุยตรวจร้านก๊าซหุงต้ม (LPG) ทั่วประเทศ ตรวจพบการบรรจุก๊าซ “ไม่เต็มถัง” ในหลายจังหวัด เช่น นนทบุรี อยุธยา ขอนแก่น ชลบุรี ฯลฯ รวม 57 ถัง
ดำเนินการทันที ปรับ 20,000 บาท อายัดของกลาง ตาม พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พร้อมเน้นย้ำ! จะสุ่มตรวจต่อเนื่องทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค
ขณะเดียวกัน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ยืนยัน “เที่ยวบินภายในประเทศยังปกติ” ไม่พบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขณะเดียวกันยังใช้ระบบ Dynamic Pricing ยังมีตั๋วโดยสาร “ราคาที่เหมาะสม” รองรับการเดินทางช่วง สงกรานต์
หลังสงกรานต์ อาจมีการปรับลดเที่ยวบิน ควบรวมเส้นทางบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทาง โดยรัฐบาลดูแลทั้ง “สินค้า-พลังงาน-การเดินทาง” เพื่อประชาชน.
