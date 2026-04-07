ไอซ์ รักชนก นำทีม สส.ประชาชน ร่วมไว้อาลัย “คุณแม่ลำเนา” ของ “วัน อยู่บำรุง”
“ไอซ์ รักชนก” นำทีม สส.พรรคประชาชน เดินทางร่วมสวดพระอภิธรรมศพ “คุณแม่ลำเนา” ส่งกำลังใจให้ “วัน อยู่บำรุง” และครอบครัว
จากกรณีการเสียชีวิตของนางลำเนา อยู่บำรุง อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และภรรยาของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง โดยครอบครัวจัดพิธีทางศาสนาที่วัดบางบอน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา นางลำเนามีบุตรด้วยกัน 3 คน ได้แก่ ร.ต.ต.อาจหาญ อยู่บำรุง, นายวัน อยู่บำรุง และ พ.ต.ท.ดวง อยู่บำรุง
เมื่อคืนของวันที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา ในคืนพิธีสวดพระอภิธรรม มีนักการเมืองจากหลายพรรคเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก นำโดยนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 พร้อมด้วย ส.ส.พรรคประชาชนหลายคน ได้แก่ น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, น.ส.ชลณัฏฐ์ โกยกุล ส.ส.กทม., นายนฤพล เลิศปัญญาโรจน์ ส.ส.กทม. และนายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม ส.ส.สมุทรสาคร
ทั้งหมดร่วมให้กำลังใจนายวัน อยู่บำรุง พร้อมครอบครัว และถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนนายวันจะโพสต์ขอบคุณผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในเวลาต่อมา ระบุว่า “ขอขอบคุณท่านเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 จากพรรคเพื่อไทย และตัวแทน ส.ส.จากพรรคประชาชน ที่ให้เกียรติมาร่วมงานไว้อาลัยคุณแม่ ลำเนา อยู่บำรุงของผมครับ”
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โพสต์ภาพพร้อมข้อความ ระบุว่า “ร่วมไว้อาลัยคุณแม่ลำเนา อยู่บำรุง และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอยู่บำรุงด้วยครับ”
ขณะที่ นายนฤพล เลิศปัญญาโรจน์ โพสต์ภาพพร้อมข้อความ ระบุว่า “ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่ลำเนา อยู่บำรุง และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอยู่บำรุงด้วยนะครับ”
ส่วน น.ส.รักชนก ศรีนอก ได้แชร์คลิปวิดีโอของนายวัน อยู่บำรุง พร้อมกับระบุข้อความว่า “ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอยู่บำรุงด้วยค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สุดเศร้า! วัน อยู่บำรุง แจ้งข่าวร้าย คุณแม่ลำเนา อยู่บำรุง ถึงแก่กรรมอย่างสงบ
- ร.ต.อ.เฉลิม นั่งเศร้าส่งคู่ชีวิต “ลำเนา อยู่บำรุง” สูญเสียครั้งใหญ่บ้านอยู่บำรุง
- การเมืองพลิก! วัน อยู่บำรุง ลาออก พปชร. หลัง ลุงป้อม ถอนชื่อแคนดิเดตนายกฯ
