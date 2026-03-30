ข่าว

สุดเศร้า! วัน อยู่บำรุง แจ้งข่าวร้าย คุณแม่ลำเนา อยู่บำรุง ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 17:11 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 17:44 น.
65
สุดเศร้า! "วัน อยู่บำรุง" เผยข่าวเศร้า "คุณแม่ลำเนา อยู่บำรุง" ถึงแก่กรรมอย่างสงบ พร้อมขอบคุณทุกความห่วงใย กำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันที่ 30 มี.ค. 2569 นายวัน อยู่บำรุง โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “วัน อยู่บำรุง” ระบุว่า “ครอบครัวอยู่บำรุง ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันว่า คุณแม่ลำเนา อยู่บำรุง ได้ถึงแก่กรรมโดยสงบแล้ว

ทั้งนี้ กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรม ทางครอบครัวจะเรียนแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความห่วงใยและกำลังใจ”

โพสต์ข่าวเศร้าจาก วัน อยู่บำรุง
FB/ วัน อยู่บำรุง

ประวัติของ นางลำเนา อยู่บำรุง มีชื่อเล่นว่า “แป้น” เป็นบุตรของนายประเสริฐ คำสุภาพ ได้เข้าพิธีสมรสกับ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เมื่อปี 2512 ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง และนางลำเนาเพิ่งจัดงานฉลองครบรอบแต่งงาน 56 ปี ไปเมื่อช่วงปลายปี 2568 ทั้งคู่มีบุตรชายร่วมกัน 3 คน ประกอบด้วย ร.ต.ต.อาจหาญ อยู่บำรุง, ร.ต.ต.วัน อยู่บำรุง และ พ.ต.ต.ดวง อยู่บำรุง

นางลำเนา สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในย่านบางขุนเทียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสิงหราชพิทยาคม ก่อนจะเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูสวนดุสิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน

สำหรับประวัติการทำงาน นางลำเนา เคยรับราชการเป็นครูสอนหนังสือที่โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง และได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ในปี 2542 นางลำเนาได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และลาออกจากตำแหน่งในปี 2544

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

Back to top button