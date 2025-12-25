ข่าวการเมือง

การเมืองพลิก! วัน อยู่บำรุง ลาออก พปชร. หลัง ลุงป้อม ถอนชื่อแคนดิเดตนายกฯ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 09:45 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 09:45 น.
69
การเมืองพลิก! วัน อยู่บำรุง ลาออก พปชร. หลัง ลุงป้อม ถอนชื่อแคนดิเดตนายกฯ

วัน อยู่บำรุงประกาศทิ้งเก้าอี้ ลาออก พลังประชารัฐ เว้นวรรคการเมืองทันที หลัง ลุงป้อม ถอนชื่อแคนดิเดตนายกฯ

นายวัน อยู่บำรุง ตัดสินใจประกาศลาออก ยุติบทบาทในนามพรรคพลังประชารัฐอย่างกะทันหัน เตรียมเดินทางไปยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในเช้าวันนี้ 25 ธันวาคม 2568

สืบเนื่องมาจากกระแสข่าวใหญ่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ หรือ “ลุงป้อม” หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ประกาศถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายวันได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา ความในใจว่า การถอนตัวของหัวหน้าพรรคส่งสัญญาณบางอย่างที่ “เรา ๆ ท่าน ๆ ก็คงคาดเดาได้ว่าจริง ๆ แล้วหมายถึงอะไร”

นายวันยอมรับว่า เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปในทิศทางนี้ ตนเองจึงมองว่า “คงไปต่อไม่ได้” จึงขอประกาศจุดยืน 2 ข้อสำคัญ คือ ลาออกจากสมาชิกพรรค ยุติบทบาทในพรรคพลังประชารัฐ เว้นวรรคทางการเมือง ตัดสินใจ ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้

หลังจากนี้เจ้าตัวจะขอใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัว แต่ยังคงส่งกำลังใจให้กับเพื่อนสมาชิกผู้สมัคร สส. ของพรรคพลังประชารัฐทุกคน และได้ทิ้งท้ายกราบขอบคุณ “ลุงป้อม” ที่ให้ความเมตตาเอ็นดูมาโดยตลอด พร้อมประโยคทิ้งท้ายที่น่าสนใจว่า “การเมืองต้องดูกันยาว ๆ โอกาสหน้าพบกันใหม่” ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อการตัดสินใจครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

วัน อยู่บำรุง ลาออกพรรคพลังประชารัฐ

ก่อนหน้านี้ นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะไม่ลงสมัครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เนื่องจากปัญหาสุขภาพที่ไม่สู้ดีนัก แต่ยังคงดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและมีอำนาจในการจัดลำดับผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อเช่นเดิม

ที่ประชุมมีมติส่งแคนดิเดตนายกฯ เพียง 2 คน คือ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นอันดับ 1 และนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เป็นอันดับ 2 อย่างไรก็ตาม นายสามารถ แก้วมีชัย กรรมการบริหารพรรคอีกท่าน กลับให้ข้อมูลแย้งว่า พล.อ.ประวิตร จะยังลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 1

ในส่วนของความพร้อมและการวางมือทางการเมือง นายไพบูลย์ยืนยันว่าพรรคยังคงเข้มแข็งพร้อมส่งผู้สมัคร สส.แบ่งเขตกว่า 200 เขต และปฏิเสธกระแสข่าวพรรคแตกหรือสมาชิกทยอยลาออก ชี้ว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมาตลอดหลายปี แม้ พล.อ.ประวิตร จะมีปัญหาสุขภาพจนมาร่วมประชุมไม่ได้ แต่ยืนยันว่าท่านยังไม่ได้ลดบทบาท ยังคงทำหน้าที่สั่งการและเซ็นเอกสารรับรองผู้สมัครตามกฎหมาย ไม่ได้มีสถานะเพียงแค่ตรายางตามที่สื่อตั้งข้อสังเกต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ 26-30 ธ.ค. 2568 ข่าว

ด่วน บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ เหนือ-อีสาน เช็กตั๋วใครโดนบ้าง?

5 นาที ที่แล้ว
มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ บันเทิง

มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ

6 นาที ที่แล้ว
ครูพี่แอน ไม่ทน ดาหน้าถามฝรั่งตรงๆ หลังตะโกนลั่นหนีห่าวใส่ เหยียดชาวเอเชีย ข่าว

ครูพี่แอน เจอฝรั่งตะโกน “หนีห่าว” ใส่ ไม่ทน เหยียดชาวเอเชีย เดินไปถามตรงๆ

23 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา รายงานสดกลางดงระเบิดเพื่อช่วยชาวบ้าน บันเทิง

คลิประทึก “บุ๋ม ปนัดดา” รายงานสดกลางดงระเบิด เสียงดังสนั่น แต่สู้ต่อเพื่อชาวบ้าน

26 นาที ที่แล้ว
ฮวาง ฮานา ถูกรวบแล้ว หลังหนีคดียากบดานกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ไปไม่รอด! ฮวาง ฮานา ไฮโซเกาหลี ถูกจับคาสนามบิน หลังหนีคดี ใช้ชีวิตหรู-กบดานกัมพูชา

35 นาที ที่แล้ว
ผู้สอบผ่านภาค ก และ ข เตรียมตัวเข้าสอบภาค ค ในเดือนมกราคม 2569 เศรษฐกิจ

สอบ ภาค ค หลังผ่าน สอบท้องถิ่น 68 เตรียมอะไรบ้าง? สัมภาษณ์ 27-29 ม.ค. 69

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน อนางเอก “Sex and Zen 3D” ลุคเซ็กซี่ แต่ตัวจริงรวยมหาเศรษฐี

51 นาที ที่แล้ว
ธรรมนัส ฟาดอภิสิทธิ์ &quot;เวลาเลือกตั้งพูดหล่อ&quot; ผลงานเคยทำอะไรให้ชาติบ้าง ข่าว

ธรรมนัส ฟาดอภิสิทธิ์ “เวลาเลือกตั้งพูดหล่อ” ผลงานเคยทำอะไรให้ชาติบ้าง

51 นาที ที่แล้ว
ลิซ่าอวดหุ่นเป๊ะในคอร์เซ็ตโบว์ยักษ์รับคริสต์มาส บันเทิง

ลิซ่า เสิร์ฟลุคหวานดุจตุ๊กตาหิมะ อ้อนแฟนไทย ‘รักนะคะ’ ฟินจนต้องดูซ้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๊เอ๋ เดือด ฟาดคนปล่อยข่าวเท็จ อ้างโดนระเบิดเสียชีวิต เจ้าตัวยันเอง ยังมีชีวิตอยู่ ข่าว

“เจ๊เอ๋” เดือด ฟาดคนปล่อยข่าวเท็จ อ้างโดนระเบิดเสียชีวิต เจ้าตัวยันเอง ยังมีชีวิตอยู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

งดตั้งฉายา รัฐบาลอนุทิน ปี 68 อ้าง ไม่ใช่รัฐบาลปกติ หวั่นถูกใช้ชี้นำช่วงเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไทยโดนด้วย! เกาหลีใต้ประกาศลดโควตาแรงงานต่างชาติเหลือแค่ 80,000 คน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เผยข้อความสุดท้าย “กาน เวลไฟร์” จนมุมใต้สะพานเกาะช้าง อ้อนวอนตำรวจ ส่งท้ายอิสรภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เห็นด้วยไหม? รทสช. งัดนโยบาย แจก 2 แสน ทหารออกรบ-ประหารชีวิต ทุนเทา ข่าว

เห็นด้วยไหม? รทสช. งัดนโยบาย แจก 2 แสน ทหารออกรบ-ประหารชีวิต ทุนเทา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเมืองพลิก! วัน อยู่บำรุง ลาออก พปชร. หลัง ลุงป้อม ถอนชื่อแคนดิเดตนายกฯ ข่าวการเมือง

การเมืองพลิก! วัน อยู่บำรุง ลาออก พปชร. หลัง ลุงป้อม ถอนชื่อแคนดิเดตนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณิชาฟาดกลับข่าวรีเทิร์นแฟนเก่า ข่าวดารา

สรุปดราม่า ณิชา ถูกโยงรีเทิร์นรักเก่า ยืนยันโสด ขอหลุดพ้นจากเรื่องนี้ ต้นสังกัดจ่อฟ้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเดียไม่ปลื้ม ติงไทยรื้อเทวรูปฮินดู ช่องอานม้า ชี้กระทบจิตใจผู้ศรัทธาทั่วโลก ข่าวต่างประเทศ

อินเดียไม่ปลื้ม ติงไทยรื้อเทวรูปฮินดู ช่องอานม้า ชี้กระทบจิตใจผู้ศรัทธาทั่วโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส 7 วันสุดท้าย เตือน 13 ล้านคน จ่อถูกตัดสิทธิ เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส 7 วันสุดท้าย เตือน 13 ล้านคน จ่อถูกตัดสิทธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

“มงกุฎเพชร” ได้ข่าวดีปลอบใจ หลังถูกโกงจนคว้าแค่เหรียญเงิน ซีเกมส์ 2025

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพการประกาศชัยชนะของกองทัพภาคที่ 2 ที่เนิน 225 ข่าว

ด่วน! กองทัพภาคที่ 2 ประกาศชัยชนะ ยึด เนิน 225 สำเร็จ เดินหน้าภารกิจต่อเนื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตอบแทน &quot;จ่าเริง&quot; วีรบุรุษชาติ กองทัพ ให้พี่สาว รับราชการทหารเป็นกรณีพิเศษ ข่าว

ตอบแทน “จ่าเริง” วีรบุรุษชาติ กองทัพ ให้พี่สาว รับราชการทหารเป็นกรณีพิเศษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำอวยพรวันคริสต์มาส 2568 อวยพรภาษาไทย อบอุ่นใจได้เหมือนกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที่เที่ยวคริสต์มาส 2025 กรุงเทพ ท่องเที่ยว

16 ที่เที่ยวคริสต์มาส 2025 กรุงเทพฯ แสงสีจัดเต็ม แชะภาพสวย รับความสุขข้ามปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาตามนัด! เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 2 ม.ค. 69 ปล่อยชุดใหญ่ลุ้นรวยรับขวัญปีใหม่ เลขเด็ด

มาตามนัด! เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 2 ม.ค. 69 ปล่อยชุดใหญ่ลุ้นรวยรับขวัญปีใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 2/1/69 งวดแรกของปี ให้มาชัดๆ 9 มาแรง ลุ้นรวยรับศักราชใหม่ Line News

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 2/1/69 ให้มาชัดๆ 9 มาแรง ลุ้นรวยรับศักราชใหม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 09:45 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 09:45 น.
69
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บริษัทรับทำ SEO 2026 ที่เน้น AI และ Data เป็นหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

10 บริษัทรับทำ SEO ชั้นนำปี 2026 เจาะลึกผู้นำตลาดที่ใช้ AI และ Data ขับเคลื่อนธุรกิจ

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ 26-30 ธ.ค. 2568

ด่วน บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ เหนือ-อีสาน เช็กตั๋วใครโดนบ้าง?

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ

มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
ครูพี่แอน ไม่ทน ดาหน้าถามฝรั่งตรงๆ หลังตะโกนลั่นหนีห่าวใส่ เหยียดชาวเอเชีย

ครูพี่แอน เจอฝรั่งตะโกน “หนีห่าว” ใส่ ไม่ทน เหยียดชาวเอเชีย เดินไปถามตรงๆ

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
Back to top button