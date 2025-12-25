การเมืองพลิก! วัน อยู่บำรุง ลาออก พปชร. หลัง ลุงป้อม ถอนชื่อแคนดิเดตนายกฯ
วัน อยู่บำรุงประกาศทิ้งเก้าอี้ ลาออก พลังประชารัฐ เว้นวรรคการเมืองทันที หลัง ลุงป้อม ถอนชื่อแคนดิเดตนายกฯ
นายวัน อยู่บำรุง ตัดสินใจประกาศลาออก ยุติบทบาทในนามพรรคพลังประชารัฐอย่างกะทันหัน เตรียมเดินทางไปยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในเช้าวันนี้ 25 ธันวาคม 2568
สืบเนื่องมาจากกระแสข่าวใหญ่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ หรือ “ลุงป้อม” หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ประกาศถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายวันได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา ความในใจว่า การถอนตัวของหัวหน้าพรรคส่งสัญญาณบางอย่างที่ “เรา ๆ ท่าน ๆ ก็คงคาดเดาได้ว่าจริง ๆ แล้วหมายถึงอะไร”
นายวันยอมรับว่า เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปในทิศทางนี้ ตนเองจึงมองว่า “คงไปต่อไม่ได้” จึงขอประกาศจุดยืน 2 ข้อสำคัญ คือ ลาออกจากสมาชิกพรรค ยุติบทบาทในพรรคพลังประชารัฐ เว้นวรรคทางการเมือง ตัดสินใจ ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้
หลังจากนี้เจ้าตัวจะขอใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัว แต่ยังคงส่งกำลังใจให้กับเพื่อนสมาชิกผู้สมัคร สส. ของพรรคพลังประชารัฐทุกคน และได้ทิ้งท้ายกราบขอบคุณ “ลุงป้อม” ที่ให้ความเมตตาเอ็นดูมาโดยตลอด พร้อมประโยคทิ้งท้ายที่น่าสนใจว่า “การเมืองต้องดูกันยาว ๆ โอกาสหน้าพบกันใหม่” ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อการตัดสินใจครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ก่อนหน้านี้ นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะไม่ลงสมัครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เนื่องจากปัญหาสุขภาพที่ไม่สู้ดีนัก แต่ยังคงดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและมีอำนาจในการจัดลำดับผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อเช่นเดิม
ที่ประชุมมีมติส่งแคนดิเดตนายกฯ เพียง 2 คน คือ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นอันดับ 1 และนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เป็นอันดับ 2 อย่างไรก็ตาม นายสามารถ แก้วมีชัย กรรมการบริหารพรรคอีกท่าน กลับให้ข้อมูลแย้งว่า พล.อ.ประวิตร จะยังลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 1
ในส่วนของความพร้อมและการวางมือทางการเมือง นายไพบูลย์ยืนยันว่าพรรคยังคงเข้มแข็งพร้อมส่งผู้สมัคร สส.แบ่งเขตกว่า 200 เขต และปฏิเสธกระแสข่าวพรรคแตกหรือสมาชิกทยอยลาออก ชี้ว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมาตลอดหลายปี แม้ พล.อ.ประวิตร จะมีปัญหาสุขภาพจนมาร่วมประชุมไม่ได้ แต่ยืนยันว่าท่านยังไม่ได้ลดบทบาท ยังคงทำหน้าที่สั่งการและเซ็นเอกสารรับรองผู้สมัครตามกฎหมาย ไม่ได้มีสถานะเพียงแค่ตรายางตามที่สื่อตั้งข้อสังเกต
