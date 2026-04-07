ข่าว

จ่ายก่อนหรือชงก่อน? “เฉลยคำตอบที่ถูกต้องในการต้มบะหมี่-ชงกาแฟใน 7-11

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 10:41 น.
แฟ้มภาพ

กลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกโซเชียลหลังมีผู้ตั้งคำถามถึงมารยาทการใช้จุดน้ำร้อนในร้านสะดวกซื้อ ด้านตัวแทน 7-Eleven ย้ำชัด ควรชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ

ประเด็นมารยาทการใช้บริการร้านสะดวกซื้อถูกหยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง เมื่อมีการตั้งคำถามว่า การซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดถ้วยหรือกาแฟแบบชงเอง ควร “ชำระเงินให้เสร็จ” หรือ “แกะชงก่อนแล้วค่อยไปจ่าย” ซึ่งเรื่องนี้มีความเห็นแตกออกเป็น 2 ฝ่าย ทั้งกลุ่มที่เน้นความสะดวกแบบอะลุ่มอล่วย และกลุ่มที่ยึดถือหลักสากลว่า สินค้าที่ยังไม่ชำระเงินไม่ควรถูกแกะใช้งาน

เพื่อคลายความสงสัย แอดมิน “น้องเปาเซเว่น” ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ 7-Eleven ได้เข้ามาชี้แจงผ่านกระทู้พันทิป โดยให้คำแนะนำว่า “ลูกค้าควรชำระค่าสินค้าให้เรียบร้อยก่อน” โดยมีเหตุผลสำคัญดังนี้

การถือถ้วยที่มีน้ำร้อนล้นเดินไปมาเพื่อรอคิวชำระเงิน เสี่ยงต่อการเกิดน้ำร้อนลวกทั้งต่อตัวลูกค้าเองและผู้อื่น

การชำระเงินก่อนช่วยป้องกันปัญหาในกรณีที่ระบบชำระเงินขัดข้อง หรือยอดเงินในแอปพลิเคชันไม่เพียงพอหลังจากที่แกะสินค้าไปแล้ว

ภาพ @Pantip

ตามหลักการบริหารจัดการร้าน สินค้าที่ยังไม่ชำระเงินถือเป็นสมบัติของร้าน ไม่ควรถูกเปิดบรรจุภัณฑ์ก่อนได้รับอนุญาต

ข้อมูลจากผู้จัดการร้านหลายสาขาระบุว่า แม้พนักงานบางส่วนอาจจะผ่อนปรนให้ลูกค้าชงก่อนในบางกรณีเพื่อเลี่ยงความขัดแย้ง แต่โดยหลักการแล้วหลายสาขาได้ติดป้ายประกาศ “ชำระก่อนอุ่น/แกะ” มาโดยตลอด

ดังนั้น แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและสร้างมาตรฐานที่ดีในการใช้บริการร้านสะดวกซื้อ คือการนำสินค้าไปสแกนจ่ายที่เคาน์เตอร์ให้เสร็จสิ้น จากนั้นจึงค่อยเดินกลับมาใช้บริการจุดน้ำร้อน เพื่อความปลอดภัยและสบายใจของทุกฝ่าย.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

Back to top button