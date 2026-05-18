เครือข่ายงดเหล้า เตือนแคมเปญ “วิ่งแลกเบียร์” ผิดกฎหมาย มีโทษจำ-ปรับ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 08:46 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 08:46 น.
เครือข่ายงดเหล้า เตือนแคมเปญ วิ่งแลกเบียร์ ผิดกฎหมาย ย้ำมีโทษจำ-ปรับ เข้าใจร้านอยากจะโปรโมต แต่ควรทำด้วยวิธีอื่นแทน

เพจเฟซบุ๊ก เครือข่ายงดเหล้า ได้โพสต์ข้อความว่า “เครือข่ายงดเหล้าเตือนธุรกิจ ยุติแคมเปญ “วิ่งแลกเบียร์” เสี่ยงผิดกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์ เข้าข่ายจูงใจจัดโปรโมชั่นต้องห้าม โทษทั้งจำ ทั้งปรับ

จากกรณีที่มีการแชร์ต่อแคมเปญกิจกรรม “วิ่งแลกเบียร์” ในสื่อออนไลน์ ซึ่งระบุเงื่อนไขให้ผู้ที่วิ่งครบระยะ 3 – 5 -10 กิโลเมตร แล้วนำผลการวิ่งมาแลกรับสิทธิ์ดื่มเบียร์ บางกิจกรรมจัดเป็นบุฟเฟต์ดื่มไม่อั้นนั้น

วันที่ 17 พฤษภาคม 2569 – นายธีระ วัชรปราณี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ให้ข้อมูลและแสดงความห่วงใยต่อกรณีดังกล่าว ว่าการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้มีความสุ่มเสี่ยงขัดต่อ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ที่มีการปรับปรุงและประกาศใช้เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2568 โดยกฎหมายยังคงเจตนารมณ์ในการควบคุมเพื่อลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการส่งเสริมการขายมาตรา 30 ที่มีเจตนาไม่ให้กระตุ้นการดื่มจากกลไกการค้าตามสูตรการตลาด4P ได้แก่ การลดราคา การชิงโชค ให้สิทธิเข้าชมการแข่งขัน การเร่ขาย รวมถึง การจัดแข่งการดื่ม เป็นต้น

ซึ่งกรณีจัดวิ่งแลกเบียร์ มีลักษณะเข้าข่ายผิดมาตรา 30 วงเล็บ5 คือ ห้าม “แจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกับสินค้าอื่น หรือการให้บริการอย่างอื่นแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย่างของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงทางอ้อม”

“การกำหนดว่าวิ่งครบกี่กิโลเมตรแล้วมาแลกเบียร์ฟรี หรือแลกสิทธิ์ดื่มได้นั้นเข้าข่ายการส่งเสริมการขาย ซึ่งกฎหมายมีโทษอาญาจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังตัวอย่าง โปรคนรักสุขภาพ วิ่งแลกเบียร์” 5 KM รับฟรีโปร บุฟเฟ่ต์ Craft Beer 1 โปร ดื่มไม่อั้น 2 ชั่วโมง 10 KM รับฟรีโปร บุฟเฟ่ต์ Craft Beer 1 โปร ดื่มไม่อั้น 2 ชั่วโมง ฟรี pizza 1 ถาด เป็นต้น” นายธีระ กล่าว

นายธีระ กล่าวต่อว่า เครือข่ายฯ ได้เฝ้าระวังพบการโฆษณาและจัดโปรโมชั่นในอินสตราแกรม ติ๊กต๊อก เอ็กซ์ และเฟสบุ๊ค และมีคนกดแชร์จำนวนมาก ซึ่งเราเข้าใจในเรื่องการค้าขาย ที่อยากจะโฆษณาร้านตนเอง แต่ควรทำด้วยวิธีการอื่น เนื่องจากสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกกำหนดให้ต้องควบคุมแบบเดียวกับสินค้าบุหรี่ ถูกจำกัดไม่ให้ทำการค้าเต็มรูปแบบเหมือนสินค้าอื่นๆ

โดยเฉพาะการนำเสนอผลวิจัยขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รายงานผลวิจัยว่าสารเอธิลแอลกอฮอล์เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่หนึ่ง เช่นเดียวกับบุหรี่ สารแอลฟาท็อกซิน เนื้อสัตว์แปรรูป นอกจากนั้น การที่ใช้กิจกรรมสุขภาพมาเพื่อโฆษณาร้านค้าหรือยี่ห้อเบียร์ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือนักวิ่ง เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม หรือท่านอาจจะไม่ทราบกฎหมาย จึงอยากขอเตือนผู้ประกอบการให้ระมัดระวัง และประชาชนทั่วไปไม่ควรแชร์โพสต์ที่มีลักษณะดังกล่าว เพราะอาจกลายส่งเสริมการทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

