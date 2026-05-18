ฝากขังเจ้าหน้าที่โบกธงรถไฟ ก่อนชนรถเมล์เซ่น 8 ศพ แจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท
ฝากขังเจ้าหน้าที่โบกธงรถไฟ ก่อนชนรถเมล์เซ่น 8 ศพ บาดเจ็บ 30 ราย เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท
พนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน แจ้งข้อกล่าวหา นายอุเทน พนักงานโบกธงให้สัญญาณ ในความผิดฐาน “กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
สืบเนื่องจากเหตุรถไฟชนรถประจำทาง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ ถ.อโศกดินแดง แยกพระราม 9 – แยกอโศกเพชร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ บาดเจ็บ 30 ราย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น
โดยหลังจากการสอบปากคำนานประมาณสองชั่วโมง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายอุเทน ผู้โบกธงแดงให้สัญญาณ บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศก-ดิรแดง ไปพิมพ์ลายนิ้วมือพร้อมนำตัวเข้าห้องควบคุม ก่อนทำการปล่อยตัวชั่วคราวในเวลาต่อมา
โดยนัดหมายให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนในวันนี้ (18 พ.ค. 69) เวลา 08.00 น. เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม ก่อนนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง ที่ ศาลอาญารัชดา ต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กล่องดำรถไฟเผย คนขับใช้เบรกฉุกเฉินก่อนจุดปะทะรถเมล์ 100 เมตร
- เผยผลตรวจคนขับรถไฟชนรถเมล์ พบฉี่ม่วง สั่งตรวจพนักงานทุกคนที่เหลือ
- โซเชียลแชร์คลิป รถเมล์ 514 จอดค้างบนรางรถไฟมักกะสัน ชาวเน็ตลั่นทำตามกฎได้แปบเดียว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: