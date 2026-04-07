อินเดีย ประหาร 9 ตำรวจ รุมซ้อมสองพ่อลูกละเมิดล็อกดาวน์ จนเสียชีวิตในคุก
ศาลอินเดีย สั่งประหาร 9 ตำรวจรุมซ้อมสองพ่อลูกละเมิดล็อกดาวน์ช่วงโควิดระบาด จนทำให้ทั้งสองเสียชีวิตในเรือนจำ ศาลชี้เป็นการใช้อำนาจมิชอบ
เมื่อวันที่ 7 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าศาลในอินเดียได้พิพากษาประหาร 9 เจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่รุมทำร้ายสองพ่อลูกในเรือนจำ เป็นเหตุให้ทั้งสองเสียชีวิต สืบเนื่องจากทั้งสองถูกจับจากการละเมิดคำสั่งล็อกดาวน์โควิด-19 จากการเปิดร้านมือถือตามปกติ
โดยพี เจยาราจ วัย 58 ปี และ ลูกชายวัย 38 ปี ถูกถอดเสื้อผ้าและถูกตำรวจ 9 นายทำร้ายร่างกายในคุก ภายในรัฐทมิฬนาดู ซึ่งศาลระบุว่าตำรวจใช้อำนาจโดยมิชอบและทำไปโดยมีเจตนาลงมือฆ่า
ศาลกล่าวว่าพวกเขาทำร้ายคนที่ไม่มีอาวุธ พวกเขาไม่ควรได้รับการยกโทษ พวกเขาไม่ควรได้รับโทษที่เบาจากการที่พวกเขาเป็นคนมีการศึกษา ก่อนจะพิพากษาประหารชีวิตตำรวจทั้ง 9 นาย ทั้งนี้ในกลุ่มตำรวจที่ถูกพิพากษานั้น มีตำรวจ 1 นายเสียชีวิตจากโรคโควิดไปก่อนแล้ว
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้เกิดการประท้วง และเรียกร้องความยุติธรรมให้กับสองพ่อลูก พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีปฏิรูปตำรวจและเป็นการตอกย้ำถึงความรุนแรงในเรือนจำ ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ถูกคุมขังเสียชีวิตในเรือนจำนับร้อยคน
