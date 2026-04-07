นครชัย 21 งดจองตั๋วล่วงหน้า เซ่นพิษดีเซลแพง พร้อมงดแจกขนมบนรถ
ผู้ประกอบการรถทัวร์ปรับแผนรับมือวิกฤตดีเซล แจ้งระงับการซื้อตั๋วล่วงหน้าและของว่างชั่วคราว พร้อมคุมเข้มผู้โดยสารระบุข้อมูลบัตรประชาชนครบถ้วนทุกที่นั่ง
จากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ ล่าสุด บริษัท นครชัย 21 จำกัด ประสบปัญหาการจัดการเดินรถอย่างรุนแรง บริษัทจึงประกาศงดให้บริการจองและซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าเพื่อรับมือกับวิกฤตต้นทุนพลังงาน
เฟซบุ๊ก เพจ นครชัย 21 – Nakhonchai Twenty-One แจ้งปรับรูปแบบการให้บริการเพิ่มเติม บริษัทประกาศงดให้บริการขนมบนรถโดยสารทุกเที่ยววิ่งเป็นการชั่วคราว นโยบายนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2569 เป็นต้นไป บริษัทจะยังคงให้บริการแจกน้ำดื่มตามปกติ
บริษัทจะนำขนมกลับมาให้บริการผู้โดยสารทุกเที่ยววิ่งอีกครั้งเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2569 บริษัทกล่าวขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณผู้โดยสารที่เข้าใจสถานการณ์
นอกจากนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนในขั้นตอนการซื้อตั๋ว ผู้โดยสารต้องแจ้งชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนทุกที่นั่ง
บริษัทใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อตรวจสอบและรักษาสิทธิการเดินทางของผู้โดยสาร บริษัทเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้เพื่อการให้บริการเท่านั้น
ผู้ใช้บริการรถโดยสารควรตรวจสอบเงื่อนไขและติดตามประกาศจากบริษัทขนส่งอย่างใกล้ชิด คุณสามารถสอบถามข้อมูลการเดินรถเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ของนครชัย 21 โดยตรงก่อนออกเดินทาง เพื่อวางแผนการเดินทางของคุณให้ราบรื่นที่สุด
