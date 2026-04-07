ข่าว

นครชัย 21 งดจองตั๋วล่วงหน้า เซ่นพิษดีเซลแพง พร้อมงดแจกขนมบนรถ

เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 10:19 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 10:19 น.
62
นครชัย 21 งดจองตั๋วล่วงหน้า เซ่นพิษดีเซลแพง พร้อมงดแจกขนมบนรถ
นครชัย 21 - Nakhonchai Twenty-One

ผู้ประกอบการรถทัวร์ปรับแผนรับมือวิกฤตดีเซล แจ้งระงับการซื้อตั๋วล่วงหน้าและของว่างชั่วคราว พร้อมคุมเข้มผู้โดยสารระบุข้อมูลบัตรประชาชนครบถ้วนทุกที่นั่ง

จากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ ล่าสุด บริษัท นครชัย 21 จำกัด ประสบปัญหาการจัดการเดินรถอย่างรุนแรง บริษัทจึงประกาศงดให้บริการจองและซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าเพื่อรับมือกับวิกฤตต้นทุนพลังงาน

เฟซบุ๊ก เพจ นครชัย 21 – Nakhonchai Twenty-One แจ้งปรับรูปแบบการให้บริการเพิ่มเติม บริษัทประกาศงดให้บริการขนมบนรถโดยสารทุกเที่ยววิ่งเป็นการชั่วคราว นโยบายนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2569 เป็นต้นไป บริษัทจะยังคงให้บริการแจกน้ำดื่มตามปกติ

นครชัย 21 งดจองตั๋วล่วงหน้า เซ่นพิษดีเซลแพง พร้อมงดแจกขนมบนรถ 2569
นครชัย 21 – Nakhonchai Twenty-One

บริษัทจะนำขนมกลับมาให้บริการผู้โดยสารทุกเที่ยววิ่งอีกครั้งเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2569 บริษัทกล่าวขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณผู้โดยสารที่เข้าใจสถานการณ์

นอกจากนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนในขั้นตอนการซื้อตั๋ว ผู้โดยสารต้องแจ้งชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนทุกที่นั่ง

บริษัทใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อตรวจสอบและรักษาสิทธิการเดินทางของผู้โดยสาร บริษัทเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้เพื่อการให้บริการเท่านั้น

นครชัย 21 - Nakhonchai Twenty-One แจ้งปรับรูปแบบการให้บริการเพิ่มเติม
นครชัย 21 – Nakhonchai Twenty-One

ผู้ใช้บริการรถโดยสารควรตรวจสอบเงื่อนไขและติดตามประกาศจากบริษัทขนส่งอย่างใกล้ชิด คุณสามารถสอบถามข้อมูลการเดินรถเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ของนครชัย 21 โดยตรงก่อนออกเดินทาง เพื่อวางแผนการเดินทางของคุณให้ราบรื่นที่สุด

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 10:19 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 10:19 น.
62
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

Back to top button