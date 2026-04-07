ศาลอนุญาต “ลิล นาส เอ็กซ์” เข้าโปรแกรมบำบัด ลุ้นยกฟ้องคดีทำร้ายตำรวจ

เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 10:13 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 10:13 น.
ผู้พิพากษาชี้เหตุการณ์ฉาวในลอสแอนเจลิสเป็นผลจากอาการไบโพลาร์ หากปฏิบัติตามเงื่อนไขการบำบัดและไม่ละเมิดกฎหมายภายใน 2 ปี จะได้รับการลบประวัติอาชญากรรม

ศาลลอสแอนเจลิสมีคำสั่งอนุญาตให้ ลิล นาส เอ็กซ์ (Lil Nas X) แร็ปเปอร์และนักร้องเจ้าของเพลงฮิต “Old Town Road” เข้ารับการบำบัดผ่านโปรแกรมเบี่ยงเบนด้านสุขภาพจิต (Mental Health Diversion Program) ซึ่งหากเขาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้สำเร็จ จะส่งผลให้ข้อหาทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยกฟ้องในที่สุด

ผู้พิพากษา อลัน ชไนเดอร์ แจ้งต่อศิลปินวัย 26 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (ุ6 เม.ย.) ว่า หากเขายังคงมุ่งมั่นกับโปรแกรมการรักษาและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา 2 ปี ข้อหาอุกฉกรรจ์ทั้ง 4 กระทง จะถูกยกฟ้อง โดยศาลมีความเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder) ที่เขาได้รับการวินิจฉัยในภายหลัง และพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นความผิดปกติที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ

โปรแกรมนี้มีเงื่อนไขสำคัญคือ เขาจะต้องไม่ครอบครองอาวุธปืนหรือกระทำการข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงใดๆ ตลอดระยะเวลาที่กำหนด

เหตุการณ์ที่เป็นชนวนเหตุเกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา ในย่านซานเฟอร์นานโดแวลลีย์ ลอสแอนเจลิส โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า ลิล นาส เอ็กซ์ เดินเปลือยกายอยู่บนถนน และพุ่งเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าระงับเหตุ ส่งผลให้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บ 3 นาย ขณะที่มีภาพและวิดีโอก่อนเกิดเหตุเผยให้เห็นเขาสวมเพียงกางเกงในและรองเท้าบูทสีขาวเดินอยู่บนถนน ซึ่งในตอนแรกเขาให้การปฏิเสธข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ 3 กระทง และข้อหาขัดขืนเจ้าพนักงานอีก 1 กระทง

ภายหลังการพิจารณาคดี ลิล นาส เอ็กซ์ ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Rolling Stone ว่าเขารู้สึกขอบคุณมากที่ได้รับโอกาสนี้ เพราะสถานการณ์จริงอาจเลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่มาก ขณะที่สำนักงานอัยการเขตยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อข้อตกลงดังกล่าว

ลิล นาส เอ็กซ์ เป็นศิลปินจากแอตแลนตาที่โด่งดังระดับโลกจากเพลง “Old Town Road” ในปี 2018 ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ครองอันดับ 1 บนบิลบอร์ดฮอต 100 นานถึง 19 สัปดาห์ และคว้า 2 รางวัลแกรมมี่ นอกจากนี้เขายังได้รับการยกย่องในการสร้างสรรค์แนวดนตรีที่ผสมผสานหลายสไตล์เข้าด้วยกันอย่าง “Montero” และ “Industry Baby”.

ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว หลังแต่งงาน 2 ปี บันเทิง

ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว

42 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

การไฟฟ้านครหลวง แจ้งดับไฟฟ้า 8 เม.ย. บางพื้นที่กรุงเทพ-นนทบุรี

7 นาที ที่แล้ว
อนุทิน งัดมาตรการคุมเข้มน้ำมัน เล็งเปิด-ปิดปั๊ม 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่ม 20 เม.ย. นี้ ข่าวการเมือง

อนุทิน จ่อใช้มาตรการ สั่งเปิด-ปิดปั๊มน้ำมัน 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่มหลัง 20 เมษายน 69

14 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันปาล์มดิบ ข่าว

คุมส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ นาน 1 ปี มีผลวันนี้ 7 เมษายน 2569

15 นาที ที่แล้ว
จ่ายก่อนหรือชกก่อน ข่าว

จ่ายก่อนหรือชงก่อน? “เฉลยคำตอบที่ถูกต้องในการต้มบะหมี่-ชงกาแฟใน 7-11

29 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก นำทีม สส.ประชาชน ร่วมไว้อาลัย &quot;คุณแม่ลำเนา&quot; ของ &quot;วัน อยู่บำรุง&quot; ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก นำทีม สส.ประชาชน ร่วมไว้อาลัย “คุณแม่ลำเนา” ของ “วัน อยู่บำรุง”

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“หมอเหรียญทอง” ตรึงราคา รพ.มงกุฎวัฒนะ ไม่หวังกำไรช่วงวิกฤติน้ำมันแพง

41 นาที ที่แล้ว
หมอเหรียญทอง ห่วงปชช. ถึงไม่ชอบกัน ป่วยก็มารักษาได้ ถูกเทียบเท่ารัฐบาล ข่าว

หมอเหรียญทอง ห่วงปชช. ถึงไม่ชอบกัน ป่วยก็มารักษาได้ ถูกเทียบเท่ารัฐบาล

42 นาที ที่แล้ว
นครชัย 21 งดจองตั๋วล่วงหน้า เซ่นพิษดีเซลแพง พร้อมงดแจกขนมบนรถ ข่าว

นครชัย 21 งดจองตั๋วล่วงหน้า เซ่นพิษดีเซลแพง พร้อมงดแจกขนมบนรถ

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินเดีย ประหาร 9 ตำรวจ รุมซ้อมสองพ่อลูกละเมิดล็อกดาวน์ จนเสียชีวิตในคุก

54 นาที ที่แล้ว
ลิล นาส เอ็กซ์ บันเทิง

ศาลอนุญาต “ลิล นาส เอ็กซ์” เข้าโปรแกรมบำบัด ลุ้นยกฟ้องคดีทำร้ายตำรวจ

58 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สิ้น คุณยายเฉลา ประสพศาสตร์ ศิลปินอาวุโส จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 98 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจ สภ.สันทราย ข่าวอาชญากรรม

รวบ 4 ชายฉกรรจ์ บุกคุกคามเจ้าของบ้าน ปมร้องเรียนร้านเหล้าเสียงดัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดโฉมหน้า ครม. อนุทิน 2 คนเก่งเพียบ ถวายสัตย์ฯ แล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ดีใจได้กลับมานั่งเก้าอี้ มท. 1 ขอให้มั่นใจ 3 รมช. ไม่ใช่เด็กแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสหรัฐฯ ตั้งข้อหา พ่อ-แม่ มัวแต่เล่นมือถือ ปล่อยลูกถูกหมาป่างับมือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย เชฟบุ๊ค ประกาศปิดตำนาน 16 ปี รายการทำอาหารช่องดัง แฟนๆ เสียดาย แห่ส่งกำลังใจ ข่าว

ใจหาย เชฟบุ๊ค ประกาศปิดตำนาน 16 ปี รายการทำอาหารช่องดัง แฟนๆ เสียดาย แห่ส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณยายวัย 90 ปี บ่นกับลูกสาว อากาศร้อนจัดทนไม่ไหว ก่อนนอนสิ้นใจคาบ้านพัก ข่าว

คุณยายวัย 90 ปี บ่นกับลูกสาว อากาศร้อนจัดทนไม่ไหว ก่อนนอนสิ้นใจคาบ้านพัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.พลังงาน ขู่งัดกฎหมายคุมโรงกลั่น หลังราคาค่าการกลั่นพุ่งผิดปกติ เศรษฐกิจ

รมว.พลังงาน ขู่งัดกฎหมายคุมโรงกลั่น หลังราคาค่าการกลั่นพุ่งผิดปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอริค คาห์ล ทีมชาติไทย ข่าวกีฬา

สมาคมบอล เตรียมรุกจีบ “เอริก คาห์ล” อีกระลอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลจ่อบังคับเวลา เปิด-ปิด ปั๊มน้ำมันหลังสงกรานต์ สั่งข้าราชการ WFH สู้ไทยวิกฤตพลังงาน ข่าวการเมือง

รัฐบาลจ่อบังคับเวลา เปิด-ปิด ปั๊มน้ำมันหลังสงกรานต์ สั่งข้าราชการ WFH สู้ไทยวิกฤตพลังงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม. เดินหน้าเจรจาโรงกลั่น ขอคืนกำไรส่วนต่าง รับมือวิกฤติราคาน้ำมัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 7 เม.ย. 69 เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 7 เม.ย. 69 เปิดตลาดร่วง 450 บาท ส่องดัชนีหุ้น-วิกฤตน้ำมัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิจัย Apple ชี้ AI คิดเลขคณิตศาสตร์ประถมผิด เจอโจทย์หลอก โง่กว่าเด็ก 10 ขวบ เทคโนโลยี

วิจัย Apple ชี้ AI คิดเลขคณิตศาสตร์ประถมผิด เจอโจทย์หลอก โง่กว่าเด็ก 10 ขวบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อากาศร้อนวันนี้ 7 เม.ย.69 ข่าว

เตือนสภาพอากาศวันนี้ ร้อนทะลุ 40 องศา ฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การไฟฟ้านครหลวง แจ้งดับไฟฟ้า 8 เม.ย. บางพื้นที่กรุงเทพ-นนทบุรี

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
อนุทิน งัดมาตรการคุมเข้มน้ำมัน เล็งเปิด-ปิดปั๊ม 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่ม 20 เม.ย. นี้

อนุทิน จ่อใช้มาตรการ สั่งเปิด-ปิดปั๊มน้ำมัน 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่มหลัง 20 เมษายน 69

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
ราคาน้ำมันปาล์มดิบ

คุมส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ นาน 1 ปี มีผลวันนี้ 7 เมษายน 2569

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
จ่ายก่อนหรือชกก่อน

จ่ายก่อนหรือชงก่อน? “เฉลยคำตอบที่ถูกต้องในการต้มบะหมี่-ชงกาแฟใน 7-11

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
Back to top button