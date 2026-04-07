ศาลอนุญาต “ลิล นาส เอ็กซ์” เข้าโปรแกรมบำบัด ลุ้นยกฟ้องคดีทำร้ายตำรวจ
ผู้พิพากษาชี้เหตุการณ์ฉาวในลอสแอนเจลิสเป็นผลจากอาการไบโพลาร์ หากปฏิบัติตามเงื่อนไขการบำบัดและไม่ละเมิดกฎหมายภายใน 2 ปี จะได้รับการลบประวัติอาชญากรรม
ศาลลอสแอนเจลิสมีคำสั่งอนุญาตให้ ลิล นาส เอ็กซ์ (Lil Nas X) แร็ปเปอร์และนักร้องเจ้าของเพลงฮิต “Old Town Road” เข้ารับการบำบัดผ่านโปรแกรมเบี่ยงเบนด้านสุขภาพจิต (Mental Health Diversion Program) ซึ่งหากเขาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้สำเร็จ จะส่งผลให้ข้อหาทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยกฟ้องในที่สุด
ผู้พิพากษา อลัน ชไนเดอร์ แจ้งต่อศิลปินวัย 26 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (ุ6 เม.ย.) ว่า หากเขายังคงมุ่งมั่นกับโปรแกรมการรักษาและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา 2 ปี ข้อหาอุกฉกรรจ์ทั้ง 4 กระทง จะถูกยกฟ้อง โดยศาลมีความเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder) ที่เขาได้รับการวินิจฉัยในภายหลัง และพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นความผิดปกติที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ
โปรแกรมนี้มีเงื่อนไขสำคัญคือ เขาจะต้องไม่ครอบครองอาวุธปืนหรือกระทำการข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงใดๆ ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
เหตุการณ์ที่เป็นชนวนเหตุเกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา ในย่านซานเฟอร์นานโดแวลลีย์ ลอสแอนเจลิส โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า ลิล นาส เอ็กซ์ เดินเปลือยกายอยู่บนถนน และพุ่งเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าระงับเหตุ ส่งผลให้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บ 3 นาย ขณะที่มีภาพและวิดีโอก่อนเกิดเหตุเผยให้เห็นเขาสวมเพียงกางเกงในและรองเท้าบูทสีขาวเดินอยู่บนถนน ซึ่งในตอนแรกเขาให้การปฏิเสธข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ 3 กระทง และข้อหาขัดขืนเจ้าพนักงานอีก 1 กระทง
ภายหลังการพิจารณาคดี ลิล นาส เอ็กซ์ ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Rolling Stone ว่าเขารู้สึกขอบคุณมากที่ได้รับโอกาสนี้ เพราะสถานการณ์จริงอาจเลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่มาก ขณะที่สำนักงานอัยการเขตยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อข้อตกลงดังกล่าว
ลิล นาส เอ็กซ์ เป็นศิลปินจากแอตแลนตาที่โด่งดังระดับโลกจากเพลง “Old Town Road” ในปี 2018 ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ครองอันดับ 1 บนบิลบอร์ดฮอต 100 นานถึง 19 สัปดาห์ และคว้า 2 รางวัลแกรมมี่ นอกจากนี้เขายังได้รับการยกย่องในการสร้างสรรค์แนวดนตรีที่ผสมผสานหลายสไตล์เข้าด้วยกันอย่าง “Montero” และ “Industry Baby”.
