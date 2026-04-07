“อนุทิน” เข้มสั่งทำงานทันที ไม่มีทดลองงาน-ห้ามโดดประชุม รับมือวิกฤติพลังงาน

อนุทิน เข้มสั่งทำงานทันที ไม่มีทดลองงาน ไม่มีฮันนีมูนพีเรียด กำชับห้ามโดดประชุม รับมือวิกฤติพลังงาน ทำเพื่อพี่น้องประชาชน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวช่วงต้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ/2569 ภายหลังเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ฯ ว่า ก่อนที่จะประชุมตนขอแสดงความยินดีคณะรัฐมนตรีทุกท่านที่ได้มาทํางานด้วยกัน เป็นองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ พวกเราทุกคนได้รับพระราชทานพระราชดํารัสจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากที่เราได้ไปถวายสัตย์ปฏิญาณ ซึ่งการถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยนั้น แสดงว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีความพร้อมในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป
เมื่อสักครู่การถวายสัตย์ปฏิญาณที่พวกเราทุกคนได้เปล่งวาจาต่อเบื้องพระพักตร์องค์พระประมุขของชาติถือเป็นแนวทางในการทํางานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน คณะรัฐมนตรีชุดนี้อาจจะถือว่าเป็นคณะรัฐมนตรีที่ทํางานหนักตั้งแต่วันแรก ไม่มีเวลาที่จะฮันนีมูนพีเรียดหรือการทดลองงาน เพราะถือว่าทุกท่านได้ผ่านการทดลองงานเป็นที่เรียบร้อย
รัฐบาลชุดนี้เข้ามารับทําหน้าที่ในช่วงที่โลกทั้งโลกมีวิกฤตการณ์จากความขัดแย้งของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ประเทศไทยเราได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อว่า ด้วยความร่วมมือของรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีทุกคนในรัฐบาลชุดนี้ เราจะต้องแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อน ทําให้ประเทศของเราได้พัฒนาต่อไป เดินก้าวหน้าต่อไป โดยการทํางานของพวกเราทุกคนขอให้ยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นเป้าหมายร่วมกัน
คณะรัฐมนตรีชุดนี้ส่วนใหญ่รู้จักกันดีอยู่แล้ว หลายท่านมีความอาวุโสเป็นที่ เคารพของพวกเราทุกคน หลายท่านเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีกําลังวังชา สติปัญญาที่พร้อมในการทํางานบริหารรับใช้บ้านเมือง ขอให้ใช้จุดแข็งต่างๆ ที่พวกเรามีอยู่ในการทํางานร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลเต็มไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด
ตนขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านเป็นคณะรัฐมนตรีนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีเดียวกันไม่มีพรรคร่วมรัฐบาล เป็นคณะรัฐมนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นคณะรัฐมนตรีของประชาชนคนไทย ดังนั้นถือว่าการทํางานทั้งหลายทั้งปวงตนพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นโยบาย ของรัฐมนตรีทุกท่าน จะไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมาย ขอให้ทุกคนได้ทํางานด้วยความรักความสามัคคี เนื่องจากจากสถานการณ์ของประเทศไทยในวันนี้ ความเป็นหนึ่งเดียวของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลชุดนี้ จะทําให้ประเทศเราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายไปได้
การประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง จะประชุมทุกวันอังคาร เราจะเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลา 10.00 น. ก่อนการประชุมหากรัฐมนตรีท่านใดมีความประสงค์ที่จะหารือ หรือหารือกับนายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกท่านได้แจ้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งตนพร้อมที่จะพบกับทุกคนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เจตนารมณ์ของท่านบรรลุผลสําเร็จทุกประการ
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านให้ความสําคัญกับการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งในรัฐบาลของเรา ขอเรียนว่าตั้งแต่ที่ตนยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี หรือตั้งแต่เป็นรัฐบาลหนู 1 ช่วง 5 เดือนที่แล้ว จะเห็นว่าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะประกาศพูดลาประชุมอยู่ตลอดเวลา การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ครบทุกคนจริงๆ เกิดขึ้นเฉพาะวันแรก หลังจากนั้นทุกท่านมีภารกิจอยู่เสมอ
“ผมต้องกราบขอความร่วมมือจริง ถ้าเรามาประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้ เราจะทํางานให้พี่น้องประชาชนไม่ได้ เพราะคณะรัฐมนตรีเป็นที่ที่เราต้องมาปรึกษาหารือกันเราไม่ใช่ตรายางหรือแสตมป์ เราต้องใช้ความรู้ความสามารถของคณะมนตรีทุกท่าน ที่จะทําให้สิ่งที่ เป็นมติคณะรัฐมนตรีเกิดเป็นพลัง และเกิดความถูกต้อง ผมจึงขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านให้ความสนใจในการประชุมอย่างเคร่งครัด”
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวด้วยว่า สามารถยกเว้นการประชุคณะรัฐมนตรีกรณีมีภารกิจในต่างประเทศ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรถวายงานพระบรมวงศานุวงศ์ ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีโดยพร้อมเพรียงกัน อย่าให้วันนี้แฟ้มเยอะ จึงขอไม่เข้าประชุม ขอเซ็นแฟ้มที่กระทรวง หรือนัดประชุมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่กระทรวง ขอให้ทุกท่านลงอยู่ในตารางนัดว่าเรามีการประชุมคณะมนตรีทุกวันอังคาร และตนจะพยายามดำเนินการประชุมไม่ให้เกินเวลา 12.00 น.
ในคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา 2-3 ชุด ตนเห็นว่านายกรัฐมนตรีทุกท่านได้กํากับและควบคุมการประชุมให้ไม่ใช้เวลานานมากจนข้ามช่วงเวลากลางวันไป ตนมองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพและจะดําเนินการเพื่อให้การประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ภายใต้เวลา ยกเว้นแต่มีเรื่องที่สําคัญมากๆ หรือมีวาระที่จะให้คณะรัฐมนตรีพิจารณามากเกินปกติ ให้ว่ากันเป็นครั้งคราว
นอกจากนั้น คงไม่มีอะไรที่เราจะเป็นกังวล เพราะเรารู้จักกันดีอยู่แล้ว ยกเว้นซึ่งรัฐมนตรีท่านใหม่ หลายท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความคุ้นเคย รู้จักมักคุ้นกันดีอยู่แล้ว เชื่อการทํางานจะเป็นไปด้วยความราบรื่น หากมีปัญหาใดๆ ตนพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่านในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ภารกิจประสบความสําเร็จ
วันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรี นัดพิเศษ เพื่อพิจารณาวาระร่างแถลงนโยบายของรัฐบาล ก่อนที่จะประสานไปยังประธานรัฐสภา ซึ่งเมื่อสักครู่ได้มีการพบประธานรัฐสภา ซึ่งท่านได้แจ้งมาว่า หากวันนี้คณะมนตรีมีการเห็นชอบร่างคำแถลงนโยบายของรัฐบาล ขอให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องและนัดประชุมรัฐสภาไปถึง สํานักงานของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยทันทีเพื่อที่จะได้กําหนดวันในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาต่อไป รวมถึงจะมีการประชุมหารือถึงการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองที่สำคัญต่อไป
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวด้วยว่า เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน การช่วยกันประหยัดพลังงาน ถือเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นเร่งด่วน ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันโดยเฉพาะภาครัฐที่ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน ตนจึงได้มีข้อสั่งการก่อนหน้านี้ว่าขอให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีในการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งยังมีผลอยู่ในเรื่องของการ Work form Home (WFM) และ Work form Anywhere (WFA) เนื่องจากปัจจุบันพบว่า ยังไม่มีการนําไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ในกรณีที่บางหน่วยงานไม่มีความพร้อมในเรื่องของ IT จึงได้ให้ กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) DGA และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดําเนินการสนับสนุนให้เกิดผล
โดยที่ต้องมอบสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนื่องจากประสบสําเร็จในการดําเนินการดังกล่าวมาหลายปี ซึ่งจะสามารถให้คําแนะนําแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ และให้สํานักงบประมาณช่วยสนับสนุน งบประมาณต่างๆ เผื่อจำเป็น นอกจากนี้ยังขอให้รัฐมนตรีทุกคนช่วยกํากับดูแลให้นโยบายการเวิร์กฟอร์มโฮมและเวิร์คเอนีแวร์มีผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้เกิดการประหยัดพลังงานเป็นตัวอย่างที่ดีกับพี่น้องประชาชนต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยรถของราชการที่อยู่ในการดูแลของ สปน. และคณะกรรมการรถข้าราชการอื่นๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้มีทางเลือกยานยนต์ ในอนาคต เช่น มีระบบไฟฟ้า หรือไฮโดรเจน และขอฝากให้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี อว. ช่วยส่งเสริมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ ปลัด สปน. เพื่อให้การออกระเบียบการใช้รถให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สําหรับเรื่องยา ขอฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกําชับให้มีความพร้อม เพราะในช่วงวิกฤตการณ์เช่นนี้อาจมีปัญหาเรื่องการขนส่งยา ขาดแคลนยา หรือระบบแพ็กเกจที่ต้องใช้วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการกลั่นน้ำมัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางยาให้เกิดความมั่นคงในประเทศ ซึ่งมีหลายกรณีที่เราไม่ได้ใช้ยาที่ผลิตในประเทศอย่างเต็มที่จึงอยากให้ท่านเร่งแก้กฎระเบียบ เพื่อให้เกิดการใช้ยาที่ผลิตในประเทศไทยมากที่สุดเท่าที่จะทําได้
สําหรับเรื่องสุดท้ายที่จะต้องแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ คือที่ผ่านมา ตนได้ใช้อํานาจตามพระราชกําหนด ป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง มีการออกคําสั่งนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 ฉบับ จะขอมอบเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสรุปเนื้อหาสั้นๆ ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ ก่อนที่จะเข้าสู่วาระปกติ ตนขอมอบให้นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ได้ชี้แจงให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ และสิ่งที่ควรปฏิบัติก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะแถลงนโยบายให้รัฐสภา เพราะหลายท่านยังบอกตนว่าต้องรอแถลงนโยบายก่อนเข้ากระทรวงใช่หรือไม่ แต่ด้วยภารกิจ และสถานการณ์ปัจจุบัน ตนขอความร่วมมือให้ทุกคน เข้ากระทรวงในวันพรุ่งนี้ทุกคน วันไหนสําหรับพวกเราก็เป็นวันดีทั้งนั้น
“วันนี้เราได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราโชวาทมาแล้ว ไม่มีพรใดหรือสิ่งใดที่จะเป็นมงคลกับพวกเรามากกว่านี้แล้ว จึงขอความร่วมมือ เพราะบ้านเมืองของเรา และรัฐบาลต้องเร่งทํางานอย่างเต็มที่ ดังนั้นขอให้วันพรุ่งนี้ทุกท่านได้เข้ากระทรวง พิธีรีตอง เรื่องของความเชื่อทางศาสนา ก็ให้ทําการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ได้ แต่ผมเชื่อว่าฤกษ์สะดวกคือฤกษ์ที่ดีที่สุด ซึ่งตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาก็ไม่ได้ดูฤกษ์ แต่งตั้งปุ๊บก็เข้าปั๊บ วันนี้ถ้าผมอยู่ไม่ได้ก็ไม่มีใครอยู่ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นขอให้ทุกคนเข้าไป และทํางานขับเคลื่อนทุกอย่างอย่างเต็มที่”
