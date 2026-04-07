เฉลยที่มาไวรัลเก้าอี้คนละครึ่งพลัส อนุทิน นั่งเก้าอี้เดียวกันกับ ไชยชนก ในระหว่างประกอบพิธีศาสนา เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งพรรคภูมิใจไทย
จากกรณีไวรัล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ซึ่งเป็นภาพจากสำนักข่าวอมรินทร์ นั่งเก้าอี้เดียวกันและมีกระแสแซวว่า เก้าอี้คนละครึ่งพลัส โดยภาพถ่ายดังกล่าวถูกถ่ายในในการประกอบพิธีทางศาสนา ครบรอบวันก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา ของผู้ประกาศข่าวชื่อดังระบุว่า เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ได้เฉลยที่มาของภาพดังกล่าวว่า นายไชยชนก จะนั่งกับพื้น ในการประกอบพิธีทางศาสนา ครบรอบวันก่อตั้งพรรค ก่อนที่ นายกฯ อนุทิน จะดึงขึ้นมาให้นั่งเก้าอี้เดียวกัน
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา ที่พรรคภูมิใจไทยจัดพิธีทำบุญประกอบด้วยพิธี 2 ศาสนา ทั้งพุทธและอิสลาม เนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้งพรรค 18 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: