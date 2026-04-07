รวบ 4 ชายฉกรรจ์ บุกคุกคามเจ้าของบ้าน ปมร้องเรียนร้านเหล้าเสียงดัง
ตำรวจสันทรายรวบตัว 4 ผู้ต้องหา บุกกดกริ่งหน้าบ้าน ถ่ายภาพรถเหยื่อหลังร้องเรียนสถานบันเทิงใกล้บ้านส่งเสียงดังรบกวน เบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ ขณะที่ผลตรวจใบอนุญาตร้านพบดำเนินการถูกต้อง
เหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อชายวัย 33 ปี รายหนึ่งถูกกลุ่มชายฉกรรจ์ประมาณ 10 คน บุกมาที่หน้าบ้านในช่วงดึกของวันที่ 2 เมษายน 2569 โดยกลุ่มคนดังกล่าวได้กดกริ่งซ้ำหลายครั้งและใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพทรัพย์สินภายในบ้าน จนทำให้ผู้เสียหายรู้สึกไม่ปลอดภัยและต้องเข้าร้องเรียนต่อพนักงานสอบสวน
ล่าสุด สถานีตำรวจภูธรสันทราย SAN SAI Police Station โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่ง กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากร้านอาหารที่ตั้งอยู่ติดกับบริเวณหลังบ้านพักของผู้ร้อง มีการเปิดเพลงเสียงดัง อีกทั้งหลังเวลาร้านปิด ยังมีลูกค้าพูดคุยเสียงดัง และปัสสาวะใส่กำแพงรั้วบ้านของผู้ร้อง
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2569 ที่ผ่านมาผู้โพสต์ซึ่งเป็นชายไทย อายุ 33 ปี ได้มาพบพนักงานสอบสวน สภ.สันทราย จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า ผู้โพสต์ได้พักอาศัยที่อยู่ปัจจุบัน ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 16.00 น. คนข้างบ้านได้เล่าเรื่องให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 22.10 น. ได้มีกลุ่มคนเป็นชาย ประมาณ 10 คน
ได้มายืนที่หน้าบ้านและกลุ่มชายดังกล่าว ได้สอบถามหาผู้โพสต์ว่า อยู่บ้านพักไหมจึงได้ทราบเรื่อง และในวันเดียวกัน วันที่ 3 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 18.00 น. ผู้โพสต์ได้ตรวจดูกล้องวงจรปิด
พบภาพที่บันทึกในกล้องวงจรปิดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 22.10 น. ว่า ขณะที่ผู้โพสต์ได้อยู่ที่บ้านพักได้มีกลุ่มชาย (ไม่เคยรู้จัก) ประมาณ 10 คน มายืนที่หน้าบ้านแล้วได้มีชายในกลุ่ม ได้กดกริ่งที่หน้าบ้านกดประมาณ 4-5 ครั้ง และชายในกลุ่ม อีก 3 คน ได้ผลัดกันกดกริ่งอีก คนละ 4-5 ครั้ง และกลุ่มชายดังกล่าวได้ใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพ ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ , รถยนต์ , ภาพในบ้านพักจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 22.20 น. กลุ่มชายดังกล่าว ได้กลับไป
ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2568 ผู้โพสต์ได้ดำเนินการร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอสันทรายว่า ร้านอาหารใกล้บ้านส่งเสียงดังจากเหตุดังกล่าวทำให้ผู้โพสต์รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รู้สึกกลัวทำให้ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านพักได้ จึงมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.สันทราย
ทันทีที่ ผกก.สภ.สันทราย ทราบเรื่อง ไม่ได้นิ่งเฉยแต่อย่างใด ได้สั่งการดังนี้
- ให้ ร้อยเวรสายตรวจฯ ไปประสานผู้ร้อง เพื่อขอทราบข้อมูลและรายละเอียดที่เกิดขึ้น
- ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.สันทราย ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารดังกล่าว หากพบว่ามีการกระทำความผิดฐานใด จะดำเนินคดีทางกฎหมายทุกข้อหาต่อไป
- สืบสวนหาตัวบุคคลที่ไปกดกริ่งหน้าบ้านของผู้ร้องเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
- นัดหมายผู้ร้อง, เจ้าของร้านอาหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง มาพูดคุยเจราหาข้อตกลงร่วมกันในวันที่ 7 เม.ย.69 ที่ สภ.สันทราย
- หากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดครั้งนี้ จะถูกดำเนินการทางวินัย ต่อไป
ต่อมาวันนี้ (6 เม.ย.) เวลา 18.45 น.พ.ต.อ.สถิตชัย นิตยวัน ผกก.สภ.สันทราย พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สันทราย ร่วมกับ นายนพดล สุระสังวาลย์ นายอำเภอสันทราย พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.สันทราย ร่วมกันตรวจสอบร้านอาหารดังกล่าว และได้ทำการตรวจสอบใบอนุญาต จำนวน 5 รายการ ดังนี้
- ใบจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านอาหาร จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของร้าน ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลสันทรายหลวงถูกต้อง
- ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ 2 มีใบอนุญาตถูกต้อง
- ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 จากกรมสรรพสามิต มีใบอนุญาตถูกต้อง
- ใบอนุญาตก่อสร้างจากเทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีใบอนุญาตถูกต้อง
ร้านได้ติดตั้งกระจกกันเสียงและติดตั้งเครื่องวัดความดันเสียง ตามคำแนะนำของศูนย์อนามัยเชียงใหม่ ที่ 1 ซึ่งกำหนดไว้ให้ความดังของเสียงภายในร้าน ไม่เกิน 90 เดซิเบล และด้านนอกร้าน ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ
สำหรับภาพที่ปรากฏว่า มีตำรวจไปขี่รถวนหน้าบ้านและจอดรถหน้าบ้านของผู้ร้องนั้น สภ.สันทราย ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า หลังจาก สภ.สันทราย พบว่า ผู้ร้องโพสต์เรื่องดังกล่าวในเฟซบุ๊กของผู้ร้อง ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ร้อยเวรป้องกันและปราบปราม เข้าพบและประสานผู้ร้องเพื่อขอข้อมูลและรายละเอียดแห่งการกระทำผิดของผู้ต้องหาที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด
โดยผู้ร้องได้เดินทางมาพบร้อยเวรฯ ที่บ้านดังกล่าว และเมื่อได้พบกับผู้ร้องแล้วแจ้งให้ทราบว่าได้กระทำตามหน้าที่ และขอทราบรายละเอียดและหลักฐานที่มี เพื่อจะได้ติดตามตัวผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ดังปรากฏภาพถ่ายตามที่ร้อยเวรฯ เข้าพบกับผู้ร้องที่บ้านพักดังกล่าว
และในวันเดียวกันนี้(6 เมษายน) เมื่อเวลา 19.00 น. ได้ติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาที่ไปกดกริ่งหน้าบ้านของผู้ร้อง จำนวน 4 คน มาดำเนินคดี ในข้อหา “ร่วมกันก่อความเดือดร้อนคำคาญ และข้อหาร่วมกันกระทำการด้วยประการใดๆ ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว” ทนายความได้พาผู้ต้องหาทั้ง 4 คน มาเข้าพบต่อพนักงานสอบสวน และให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวทุกข้อหา จะได้ดำเนินคดีต่อไป อนึ่ง ได้ทำการตรวจสอบปัสสาวะของผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ผลเป็นลบ.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- หนุ่มโพสต์เล่า สร้างบ้านอยู่มา 10 ปี ร้านนี้มาเปิดความสงบไม่มีอีกเลย
- สรุปจบ สาวร้องโจรขึ้นบ้าน ตร.ดันตอบ เติมน้ำมันให้ถึงจะไปที่เกิดเหตุ
- BTS ตอบเอง สยบดราม่ารองเท้าแตะขึ้นรถไฟฟ้า พร้อมยินดีให้บริการ
