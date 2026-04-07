ข่าวอาชญากรรม

รวบ 4 ชายฉกรรจ์ บุกคุกคามเจ้าของบ้าน ปมร้องเรียนร้านเหล้าเสียงดัง

เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 10:00 น.
ตำรวจ สภ.สันทราย
ตำรวจสันทรายรวบตัว 4 ผู้ต้องหา บุกกดกริ่งหน้าบ้าน ถ่ายภาพรถเหยื่อหลังร้องเรียนสถานบันเทิงใกล้บ้านส่งเสียงดังรบกวน เบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ ขณะที่ผลตรวจใบอนุญาตร้านพบดำเนินการถูกต้อง

เหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อชายวัย 33 ปี รายหนึ่งถูกกลุ่มชายฉกรรจ์ประมาณ 10 คน บุกมาที่หน้าบ้านในช่วงดึกของวันที่ 2 เมษายน 2569 โดยกลุ่มคนดังกล่าวได้กดกริ่งซ้ำหลายครั้งและใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพทรัพย์สินภายในบ้าน จนทำให้ผู้เสียหายรู้สึกไม่ปลอดภัยและต้องเข้าร้องเรียนต่อพนักงานสอบสวน

ล่าสุด สถานีตำรวจภูธรสันทราย SAN SAI Police Station โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่ง กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากร้านอาหารที่ตั้งอยู่ติดกับบริเวณหลังบ้านพักของผู้ร้อง มีการเปิดเพลงเสียงดัง อีกทั้งหลังเวลาร้านปิด ยังมีลูกค้าพูดคุยเสียงดัง และปัสสาวะใส่กำแพงรั้วบ้านของผู้ร้อง

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2569 ที่ผ่านมาผู้โพสต์ซึ่งเป็นชายไทย อายุ 33 ปี ได้มาพบพนักงานสอบสวน สภ.สันทราย จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า ผู้โพสต์ได้พักอาศัยที่อยู่ปัจจุบัน ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 16.00 น. คนข้างบ้านได้เล่าเรื่องให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 22.10 น. ได้มีกลุ่มคนเป็นชาย ประมาณ 10 คน

ได้มายืนที่หน้าบ้านและกลุ่มชายดังกล่าว ได้สอบถามหาผู้โพสต์ว่า อยู่บ้านพักไหมจึงได้ทราบเรื่อง และในวันเดียวกัน วันที่ 3 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 18.00 น. ผู้โพสต์ได้ตรวจดูกล้องวงจรปิด

ภาพ @สถานีตำรวจภูธรสันทราย SAN SAI Police Station

พบภาพที่บันทึกในกล้องวงจรปิดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 22.10 น. ว่า ขณะที่ผู้โพสต์ได้อยู่ที่บ้านพักได้มีกลุ่มชาย (ไม่เคยรู้จัก) ประมาณ 10 คน มายืนที่หน้าบ้านแล้วได้มีชายในกลุ่ม ได้กดกริ่งที่หน้าบ้านกดประมาณ 4-5 ครั้ง และชายในกลุ่ม อีก 3 คน ได้ผลัดกันกดกริ่งอีก คนละ 4-5 ครั้ง และกลุ่มชายดังกล่าวได้ใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพ ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ , รถยนต์ , ภาพในบ้านพักจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 22.20 น. กลุ่มชายดังกล่าว ได้กลับไป

ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2568 ผู้โพสต์ได้ดำเนินการร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอสันทรายว่า ร้านอาหารใกล้บ้านส่งเสียงดังจากเหตุดังกล่าวทำให้ผู้โพสต์รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รู้สึกกลัวทำให้ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านพักได้ จึงมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.สันทราย

ทันทีที่ ผกก.สภ.สันทราย ทราบเรื่อง ไม่ได้นิ่งเฉยแต่อย่างใด ได้สั่งการดังนี้

  1. ให้ ร้อยเวรสายตรวจฯ ไปประสานผู้ร้อง เพื่อขอทราบข้อมูลและรายละเอียดที่เกิดขึ้น
  2. ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.สันทราย ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารดังกล่าว หากพบว่ามีการกระทำความผิดฐานใด จะดำเนินคดีทางกฎหมายทุกข้อหาต่อไป
  3. สืบสวนหาตัวบุคคลที่ไปกดกริ่งหน้าบ้านของผู้ร้องเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
  4. นัดหมายผู้ร้อง, เจ้าของร้านอาหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง มาพูดคุยเจราหาข้อตกลงร่วมกันในวันที่ 7 เม.ย.69 ที่ สภ.สันทราย
  5. หากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดครั้งนี้ จะถูกดำเนินการทางวินัย ต่อไป

ต่อมาวันนี้ (6 เม.ย.) เวลา 18.45 น.พ.ต.อ.สถิตชัย นิตยวัน ผกก.สภ.สันทราย พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สันทราย ร่วมกับ นายนพดล สุระสังวาลย์ นายอำเภอสันทราย พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.สันทราย ร่วมกันตรวจสอบร้านอาหารดังกล่าว และได้ทำการตรวจสอบใบอนุญาต จำนวน 5 รายการ ดังนี้

  • ใบจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านอาหาร จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของร้าน ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลสันทรายหลวงถูกต้อง
  • ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ 2 มีใบอนุญาตถูกต้อง
  • ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 จากกรมสรรพสามิต มีใบอนุญาตถูกต้อง
  • ใบอนุญาตก่อสร้างจากเทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีใบอนุญาตถูกต้อง

ร้านได้ติดตั้งกระจกกันเสียงและติดตั้งเครื่องวัดความดันเสียง ตามคำแนะนำของศูนย์อนามัยเชียงใหม่ ที่ 1 ซึ่งกำหนดไว้ให้ความดังของเสียงภายในร้าน ไม่เกิน 90 เดซิเบล และด้านนอกร้าน ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ

สำหรับภาพที่ปรากฏว่า มีตำรวจไปขี่รถวนหน้าบ้านและจอดรถหน้าบ้านของผู้ร้องนั้น สภ.สันทราย ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า หลังจาก สภ.สันทราย พบว่า ผู้ร้องโพสต์เรื่องดังกล่าวในเฟซบุ๊กของผู้ร้อง ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ร้อยเวรป้องกันและปราบปราม เข้าพบและประสานผู้ร้องเพื่อขอข้อมูลและรายละเอียดแห่งการกระทำผิดของผู้ต้องหาที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด

โดยผู้ร้องได้เดินทางมาพบร้อยเวรฯ ที่บ้านดังกล่าว และเมื่อได้พบกับผู้ร้องแล้วแจ้งให้ทราบว่าได้กระทำตามหน้าที่ และขอทราบรายละเอียดและหลักฐานที่มี เพื่อจะได้ติดตามตัวผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ดังปรากฏภาพถ่ายตามที่ร้อยเวรฯ เข้าพบกับผู้ร้องที่บ้านพักดังกล่าว

และในวันเดียวกันนี้(6 เมษายน) เมื่อเวลา 19.00 น. ได้ติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาที่ไปกดกริ่งหน้าบ้านของผู้ร้อง จำนวน 4 คน มาดำเนินคดี ในข้อหา “ร่วมกันก่อความเดือดร้อนคำคาญ และข้อหาร่วมกันกระทำการด้วยประการใดๆ ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว” ทนายความได้พาผู้ต้องหาทั้ง 4 คน มาเข้าพบต่อพนักงานสอบสวน และให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวทุกข้อหา จะได้ดำเนินคดีต่อไป อนึ่ง ได้ทำการตรวจสอบปัสสาวะของผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ผลเป็นลบ.

ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว หลังแต่งงาน 2 ปี บันเทิง

ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

การไฟฟ้านครหลวง แจ้งดับไฟฟ้า 8 เม.ย. บางพื้นที่กรุงเทพ-นนทบุรี

8 นาที ที่แล้ว
อนุทิน งัดมาตรการคุมเข้มน้ำมัน เล็งเปิด-ปิดปั๊ม 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่ม 20 เม.ย. นี้ ข่าวการเมือง

อนุทิน จ่อใช้มาตรการ สั่งเปิด-ปิดปั๊มน้ำมัน 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่มหลัง 20 เมษายน 69

15 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันปาล์มดิบ ข่าว

คุมส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ นาน 1 ปี มีผลวันนี้ 7 เมษายน 2569

16 นาที ที่แล้ว
จ่ายก่อนหรือชกก่อน ข่าว

จ่ายก่อนหรือชงก่อน? “เฉลยคำตอบที่ถูกต้องในการต้มบะหมี่-ชงกาแฟใน 7-11

30 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก นำทีม สส.ประชาชน ร่วมไว้อาลัย &quot;คุณแม่ลำเนา&quot; ของ &quot;วัน อยู่บำรุง&quot; ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก นำทีม สส.ประชาชน ร่วมไว้อาลัย “คุณแม่ลำเนา” ของ “วัน อยู่บำรุง”

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“หมอเหรียญทอง” ตรึงราคา รพ.มงกุฎวัฒนะ ไม่หวังกำไรช่วงวิกฤติน้ำมันแพง

42 นาที ที่แล้ว
หมอเหรียญทอง ห่วงปชช. ถึงไม่ชอบกัน ป่วยก็มารักษาได้ ถูกเทียบเท่ารัฐบาล ข่าว

หมอเหรียญทอง ห่วงปชช. ถึงไม่ชอบกัน ป่วยก็มารักษาได้ ถูกเทียบเท่ารัฐบาล

43 นาที ที่แล้ว
นครชัย 21 งดจองตั๋วล่วงหน้า เซ่นพิษดีเซลแพง พร้อมงดแจกขนมบนรถ ข่าว

นครชัย 21 งดจองตั๋วล่วงหน้า เซ่นพิษดีเซลแพง พร้อมงดแจกขนมบนรถ

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินเดีย ประหาร 9 ตำรวจ รุมซ้อมสองพ่อลูกละเมิดล็อกดาวน์ จนเสียชีวิตในคุก

55 นาที ที่แล้ว
ลิล นาส เอ็กซ์ บันเทิง

ศาลอนุญาต “ลิล นาส เอ็กซ์” เข้าโปรแกรมบำบัด ลุ้นยกฟ้องคดีทำร้ายตำรวจ

59 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สิ้น คุณยายเฉลา ประสพศาสตร์ ศิลปินอาวุโส จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 98 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจ สภ.สันทราย ข่าวอาชญากรรม

รวบ 4 ชายฉกรรจ์ บุกคุกคามเจ้าของบ้าน ปมร้องเรียนร้านเหล้าเสียงดัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดโฉมหน้า ครม. อนุทิน 2 คนเก่งเพียบ ถวายสัตย์ฯ แล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ดีใจได้กลับมานั่งเก้าอี้ มท. 1 ขอให้มั่นใจ 3 รมช. ไม่ใช่เด็กแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสหรัฐฯ ตั้งข้อหา พ่อ-แม่ มัวแต่เล่นมือถือ ปล่อยลูกถูกหมาป่างับมือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย เชฟบุ๊ค ประกาศปิดตำนาน 16 ปี รายการทำอาหารช่องดัง แฟนๆ เสียดาย แห่ส่งกำลังใจ ข่าว

ใจหาย เชฟบุ๊ค ประกาศปิดตำนาน 16 ปี รายการทำอาหารช่องดัง แฟนๆ เสียดาย แห่ส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณยายวัย 90 ปี บ่นกับลูกสาว อากาศร้อนจัดทนไม่ไหว ก่อนนอนสิ้นใจคาบ้านพัก ข่าว

คุณยายวัย 90 ปี บ่นกับลูกสาว อากาศร้อนจัดทนไม่ไหว ก่อนนอนสิ้นใจคาบ้านพัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.พลังงาน ขู่งัดกฎหมายคุมโรงกลั่น หลังราคาค่าการกลั่นพุ่งผิดปกติ เศรษฐกิจ

รมว.พลังงาน ขู่งัดกฎหมายคุมโรงกลั่น หลังราคาค่าการกลั่นพุ่งผิดปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอริค คาห์ล ทีมชาติไทย ข่าวกีฬา

สมาคมบอล เตรียมรุกจีบ “เอริก คาห์ล” อีกระลอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลจ่อบังคับเวลา เปิด-ปิด ปั๊มน้ำมันหลังสงกรานต์ สั่งข้าราชการ WFH สู้ไทยวิกฤตพลังงาน ข่าวการเมือง

รัฐบาลจ่อบังคับเวลา เปิด-ปิด ปั๊มน้ำมันหลังสงกรานต์ สั่งข้าราชการ WFH สู้ไทยวิกฤตพลังงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม. เดินหน้าเจรจาโรงกลั่น ขอคืนกำไรส่วนต่าง รับมือวิกฤติราคาน้ำมัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 7 เม.ย. 69 เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 7 เม.ย. 69 เปิดตลาดร่วง 450 บาท ส่องดัชนีหุ้น-วิกฤตน้ำมัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิจัย Apple ชี้ AI คิดเลขคณิตศาสตร์ประถมผิด เจอโจทย์หลอก โง่กว่าเด็ก 10 ขวบ เทคโนโลยี

วิจัย Apple ชี้ AI คิดเลขคณิตศาสตร์ประถมผิด เจอโจทย์หลอก โง่กว่าเด็ก 10 ขวบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อากาศร้อนวันนี้ 7 เม.ย.69 ข่าว

เตือนสภาพอากาศวันนี้ ร้อนทะลุ 40 องศา ฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว หลังแต่งงาน 2 ปี

ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569

การไฟฟ้านครหลวง แจ้งดับไฟฟ้า 8 เม.ย. บางพื้นที่กรุงเทพ-นนทบุรี

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
อนุทิน งัดมาตรการคุมเข้มน้ำมัน เล็งเปิด-ปิดปั๊ม 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่ม 20 เม.ย. นี้

อนุทิน จ่อใช้มาตรการ สั่งเปิด-ปิดปั๊มน้ำมัน 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่มหลัง 20 เมษายน 69

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
ราคาน้ำมันปาล์มดิบ

คุมส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ นาน 1 ปี มีผลวันนี้ 7 เมษายน 2569

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
Back to top button