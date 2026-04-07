สรุปจบ สาวร้องโจรขึ้นบ้าน ตร.ดันตอบ “เติมน้ำมันให้ถึงจะไปที่เกิดเหตุ”
ปมร้อนคลิปหมูเฟิร์น อินฟลูฯ ร้องโจรขึ้นบ้าน แต่ตำรวจดันตอบกลับให้ประชาชนเติมน้ำมันให้ถึงจะไปที่เกิดเหตุ ด้านตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ร่อนหนังสือแจงด่วน ตอนแรกคาดเข้าใจผิด แต่ล่าสุดร้อยเวรสารภาพ ร้อนคำสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากกรณี ผู้ใช้งาน TikTok ชื่อบัญชี @mooferrrn_moomob หมูเฟิร์น หมู่ม๊อบ โพสต์คลิปเมื่อ 4 เม.ย. เนื่องจากบ้านของญาติถูกโจรงัดเสียหาย แต่พอไปแจ้งความกลับได้รับคำตอบจากร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบว่า หากอยากให้ไปตรวจที่เกิดเหตุต้องเติมน้ำมันให้จนกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามอง
ต่อมาตำรวจภูธรจ.อุบลราชธานี ออกมาชี้แจงแล้วโดยระบุ ได้สั่งการให้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนแล้ว ขอยืนยันว่า สถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี มีน้ำมันเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะดำเนินการทุกคดีในพื้นที่รับผิดชอบโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ฝากกดแชร์คลิปนี้หน่อยนะคะ เสียใจมากค่ะที่ได้ยินตำรวจพูดแบบนี้
ล่าสุด วันนี้ (6 เม.ย) เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. พ.ต.อ.คนองฤทธิ์ ดาราช ผู้กำกับการ สภ.ม่วงสามสิบ ทนแรงต้านไม่ไหวรุดลงพื้นที่ไปพบ “หมูเฟิร์น” ผู้เสยหายด้วยตัวเอง โดยผู้กำกับได้เข้าพูดคุยพร้อมทั้ง “กล่าวขอโทษ” ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแบบตรงไปตรงมา
ด้านผู้เสียหายยืนยันหนักแน่นต่อหน้าผู้กำกับว่า เรื่องราวที่เธอโพสต์แฉไปก่อนหน้านี้ “เป็นเรื่องจริง” ทุกประการ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ร้อยเวรคู่กรณียอมรับความจริงกับทางผู้กำกับเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า เหตุการณ์เป็นไปตามที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างจริง
ด้วยเหตุนี้ สภ.ม่วงสามสิบ ไม่รอช้า สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที โดยให้ผู้เสียหายยื่นพยานหลักฐาน (รวมถึงคลิปเสียง) เข้าสู่ระบบ และเรื่องได้ถูกส่งเรื่องต่อไปยัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อดำเนินการทางวินัยตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและเด็ดขาด.
