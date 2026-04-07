สิ้น คุณยายเฉลา ประสพศาสตร์ ศิลปินอาวุโส จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 98 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 10:03 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 10:08 น.
สิ้น คุณยายเฉลา ประสพศาสตร์ ศิลปินอาวุโส จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 98 ปี ตูมตาม อดีตดาราเด็กชื่อดังหลานชาย โพสต์อาลัย

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา อดีตดาราเด็กชื่อดัง ตูมตาม วศิน ลูกชายของ พิราวรรณ ประสพศาสตร์ ออกมาโพสต์ภาพย้อนวัยสมัยออกรายการกับคุณยายและคุณแม่ พร้อมข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณยาย เฉลา ประสพศาตร์ นักแสดงอาวุโส ระบุว่า “Rip คุณยาย เฉลา ประสพศาตร์ ขอให้หลับให้สบายนะครับ”

ประวัติ เฉลา ประสพศาสตร์

เฉลา ประสพศาสตร์ เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2471 ปัจจจุบันอายุ 98 ปี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสงวนศรี และโรงเรียนพุทธาราม เป็นมารดาของพิราวรรณ ประสพศาสตร์ อดีตนักแสดงชื่อดัง และยังเป็นคุณยายของวศิน มีปรีชา หรือตูมตาม อดีตนักแสดงเด็กชื่อดัง

เฉลาเป็นนักร้องต้นฉบับของเพลง จันทร์กระจ่างฟ้า ซึ่งบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2494 จากนั้น ได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์ โดยมีผลงานชิ้นแรกคือภาพยนตร์เรื่อง น้ำผึ้งขม ในปีพ.ศ. 2517

ต่อมาจึงเข้าสู่วงการละครโทรทัศน์ โดยแสดงละครเรื่องแรกคือ ชลาลัย ในปีพ.ศ. 2524 ทางช่อง 9 และหลังจากนั้นก็มีผลงานการแสดงละครโทรทัศน์ต่อเนื่อง ก่อนที่ปี พ.ศ. 2550 เฉลา ประสพศาสตร์ จะกลับมารับงานแสดงภาพยนตร์อีกครั้งในเรี่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๑ องค์ประกันหงสา รับบทเป็น “แม่นมทองสุก” ซึ่งเป็นแม่นมของพระสุพรรณกัลยา

สำหรับผลงานการแสดงชิ้นสุดท้ายของเฉลา คือ ละครโทรทัศน์เรื่อง ไฟอมตะ ปีพ.ศ. 2553 ในบทยาย ออกอากาศทางช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี

อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์, Toomtam Meeprecha, wikipedia

สิ้น คุณยายเฉลา ประสพศาสตร์ ศิลปินอาวุโส จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 98 ปี

