หนุ่มโพสต์เล่า สร้างบ้านอยู่มา 10 ปี ร้านนี้มาเปิดความสงบไม่มีอีกเลย
กฏหมายมีไว้ทำไม? สร้างบ้านอยู่บ้านมา 10 ปี เจอร้านนี้มาเปิดไม่มีความเงียบสงบอีกเลย พอเอาเรื่องไปร้องหน่วยงาน 3 เที่ยว เจอดีทันที ตอนแรกมา 4 ยังพอทน สักพักมา 10 ผมพอเลย
กำลังเป็นโพสต์ที่ถูกแชร์ต่อจำนวนมาก หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ประสบภัยเจอแก๊งอันธพาลบุกมาหาเรื่องถึงที่พักซึ่งปลูกและสร้างโดยอยู่แบบสงบมากว่า 10 ปี ทั้งนี้เนื้อหาจากโพสต์ซึ่งลงไว้วันนี้ (6 เม.ย.) ระบุว่า กฏหมายมีไว้ทำไม? มรึงใครเนี่ย!!! นี่เราอยู่ในยุคที่มีนักเลงเป็นฝูงบุกมาถึงบ้านแล้วหรอเนี่ยย อยู่เชียงใหม่มานี่ครั้งแรกที่อลังการมาก
จากนั้นเจ้าของเรื่องเล่าต่อว่า ต้นเหตุของปญหา คือ มีร้านอาหารดนตรีสดมาเปิดใหม่ติดกันอยู่ข้างหลังบ้าน ทุกคืนเสียงดังมาก สร้างบ้านมาอยู่บ้านมา 10 กว่าปีอย่างสงบ พอมีร้านอาหารนี้มาเปิดไม่มีความสงบ จึงตัดสินใจโทรแจ้งความเสียงดัง ตำรวจก็รับเรื่อง แต่ไม่รับรู้ เมาอีกต่างหาก พอจะชวนชาวบ้านที่เดือดร้อน เช่นเคสลูกอ่านหนังสือไม่ได้ต้องใส่หูฟังไปร้องเรียน ปรากฏก็ไม่มีใครไปเพราะกลัวพวกนักเลง
สุดท้ายเจ้าของเรื่องจึงตัดสินใจลุยคนเดียวเลย แถมย้อนความหลังตอนอีกฝ่ายมาเปิดร้านใหม่ๆ ถึงกับยกกระเช้ารังนกมาให้ฝากแม่บ้านไว้ พอรู้รีบเอาไปคืนพวกเขาแล้วว่า “พวกพี่ทำคนอื่นเดือดร้อนเสียงดัง พี่ทำมาหากินคนเดียวได้งั้นหรอ”
หลังจากนั้น เจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบยืนยันว่า ตนเองไล่ฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามความคืบหน้าตลอด
สรุปหน่วยงานรับรู้และรับเรื่อง แต่ไม่ทำอะไรสักอย่าง จนล่าสุดโทรไปแจ้งตำรวจอีกทีเพราะเสียงดังมาก และไปศูนย์ดำรงธรรมอีกเป็นครั้งที่ 3 เรื่องจึงเข้ากระบวนการเสียที
“หนังสือเพิ่งออกวันที่ 1 แล้วเป็นเราคนเดียวที่ดันเรื่องนี้ สรุปคืนวันที่ 2 พวกชายฉกรรณ์มาเต็มหน้าบ้านเลยประมาน 10 คน พลัดกันมากดกริ่ง ซึ่งเราก็อยู่ในบ้านแต่ไม่ได้ยินอะไรเลย พวกพี่มาหาผมถึงบ้านขนาดนี้ มาเป็นฝูงเต็มซอยเลย ผมไม่ได้รู้เรื่องเลยว่า พวกพี่มาหา เพราะผมดูหนังอยู่ในบ้าน ผมมารู้อีกทีก็อีกวันตอนบ่ายแล้ว”
“ข้างบ้านเขามาบอกว่า พวกพี่มาหาผม แล้วเขายังบอกด้วยพวกพี่มาจากร้านอาหารที่มีปัญหากับผมอยู่ ผมเลยย้อนกล้องดูพวกพี่เป็นยังไง ตอนแรกมา 4 ยังพอทน สักพักมา 10 ผมพอเลย โชคดีของผมที่ไม่ได้ยินเสียงกดกริ่งหรือใครมาเรียก ไม่งั้นเละ ผมนี่เละ มีการถ่ายรูปทะเบียนรถทุกคันในบ้านและถ่ายรูปบ้านไปด้วย!”
“ถ้าการที่ผมทำสิ่งที่มันถูกต้องแล้วต้องเจอส้นตีนเยอะขนาด พวกพี่ก็ใจกล้าเกิน มากันเป็น 10 นึกว่า ผมเป็นกัปตันอเมริกาหรอ?”
“หน้าชัดมากไม่รู้จักสักคน แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ได้รู้จักกันเร็วๆ นี้ คุกไม่ได้มีไว้ขังหมานะพี่!”
“ผมกลัวมากเลยนะพี่ ไม่สามารถอยู่บ้านได้รู้สึกไม่ปลอดภัย”.
หลังโพสต์ลงในโซเชียลไม่นาน ผู้คนจำนวนมากกรูกันเข้ามาส่งกำลังใจและแสดงความเป็นห่วงกับเจ้าของบ้านที่กำลังด้รับผลกระทบชนิดอดเห็นใจไม่ได้ อาทิ “รู้เลยร้านไหน” , “ร้านไหนครับ จะเอาทัวร์ไปลง” , “ไม่มายืนเรียงกันหน้าบ้านวะ เดินมาทีละคนทำไม”
“ดูแลตัวเองด้วยนะครับ” , “บ้านป่าเมืองเถื่อนมาก” , “รื้อระบบ” (ดูคลิป).
- กะซวก 9 แผล! หนุ่มวัย 36 ดับหน้าร้านเหล้าดัง พระราม 2
- สุชาติ รมว.ทส. ห่วงใยสถานการณ์ไฟป่าจังหวัดตาก ส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่หน้างาน
- รมว.ยุติธรรม เร่งเช็กบิลน้ำมันหาย 57 ล้านลิตร-เรือขนส่ง 96 เที่ยว
