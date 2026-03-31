รถไฟฟ้า BTS ตอบเอง สยบดราม่ารองเท้าแตะขึ้นรถไฟฟ้า พร้อมยินดีให้บริการ ไม่ว่าผู้โดยสารจะใส่รองเท้าแบบไหน
จากกรณีประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2569 ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียรายหนึ่งโพสต์ภาพผู้โดยสารบนขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) พร้อมระบุข้อความวิจารณ์การแต่งกาย
เจ้าของโพสต์เขียนข้อความระบุว่า “เอาจริงจากใจ ไม่โอเคกับคนที่ใส่รองเท้าแบบนี้ขึ้น BTS อะ นี่มันเมืองหลวง อายต่างชาติ ใครเห็นด้วยเมนต์อย่าให้กูคิดแค่คนเดียวเพราะมันคือภาพลักษณ์ประเทศ” นอกจากนี้ ผู้โพสต์ยังเขียนคำบรรยายภาพเพิ่มเติมไว้ว่า “อุ… รองเท้าผ้าใบหัดใส่” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส ได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ไม่ว่าจะใส่รองเท้าแบบไหน.. บีทีเอสก็ยินดีให้บริการนะครับ
เมื่อเข้าขบวนรถไฟฟ้าแล้ว โปรดเดินชิดด้านใน และจับห่วง เสา ราว ตลอดการเดินทาง เพื่อความปลอดภัย และขอความร่วมมือไม่ยืนพิงเสา เพื่อให้ผู้โดยสารท่านอื่นสามารถจับเสาได้สะดวก มาร่วมกันสร้างสังคมดีมีน้ำใจในการเดินทางไปด้วยกันน้าา”
