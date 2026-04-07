“พระพยอม” ขอยุติบทบาทช่วยเหลือผู้ยากไร้ชั่วคราว เงินบริจาคลดอย่างน่าตกใจ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 07:58 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 07:58 น.
พระพยอม ขอยุติบทบาทช่วยเหลือผู้ยากไร้ชั่วคราว เงินบริจาคลดอย่างน่าตกใจ หลังน้ำมันแพงขึ้นต่อเนื่อง ชี้มีเมตตาต้องมีปัญญาด้วย

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าวัดสวนแก้ว อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ขอยุติบทบาทการช่วยเหลือคนที่ตกงาน คนชรา คนพิการ รวมทั้งเด็ก เนื่องจากสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหว เพราะช่วงนี้ทางวัดได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ญาติโยมที่เข้ามาทำบุญบริจาคให้วัดลดลงไปมากนั้น

ล่าสุดผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้เดินทางไปยังวัดสวนแก้วและได้พูดคุยกับ พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยพระพยอมให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงนี้คงจะต้องงดรับการช่วยเหลือสักระยะหนึ่งก่อน คนชรา เด็กกำพร้า คนพิการ ที่อยู่ที่วัดตอนนี้ ทางวัดต้องจ่ายเดือนละ 8-9 ล้านบาท ถ้าขืนไปรับเพิ่มอีก รายได้มันไม่เพิ่ม แต่รายจ่ายมันเพิ่ม เราจะอยู่ลำบาก แล้วถ้าเอาเขามาอดๆ อยากๆ ก็ไม่สมควรทำ ต้องให้เขาไปอยู่ที่ไหนสักระยะหนึ่งก่อน ถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นก็จะกลับมารับใหม่ ดูแลกันใหม่ ช่วยเหลือกันใหม่

แต่ช่วงนี้ต้องขออย่าว่าเห็นแก่ตัวเลย ไม่มีเมตตาเลย เมตตามันก็ต้องมีปัญญาด้วย เอาเฉพาะที่มีอยู่นี้ประคองกันให้รอดก่อน ส่วนมาใหม่จอเบรคไว้ก่อน เพราะว่าถ้าขืนรับเพิ่มรายจ่ายไม่ได้เพิ่มคงทำไปไม่ได้ ต้องขอหยุดสักระยะหนึ่ง

ตอนนี้ญาติโยมที่มาบริจาคช่วยเหบือวัดก็น้อยมาก เขาบอกว่าเขามายาก เพราะปัญหาน้ำมันแพง มีค่าใช้จ่ายสูง นอกจากทางวัดไปรับ แต่ถ้าทางวัดไปรับก็มีค่าใช้จ่ายเยอะอีก มันก็เลยต้องขอดูระยะยาวอีกสักหน่อย น่าจะไม่เกิน 6 เดือน ว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อย แต่ถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้ เราแบกภาระมากเกินไป เราก็ลำบาก เพราะว่า หมา แมว คนชรา เด็กนักเรียนมาขอทุน คนพิการ ตอนนี้เลี้ยงไว้ตั้งเกือบ 1,500 คนแล้ว ถ้าเราจะเพิ่มอีกมันไปไม่ไหว เราก็ต้องหยุดไว้ก่อน

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

