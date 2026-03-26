“ไชยชนก” ขอประชาชนพอเพียง ปรับทัศนคติการใช้ชีวิต สถานการณ์น้ำมันยืดเยื้อ
นาย ไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สัมภาษณ์ถึงประชุม ครม. นัดพิเศษซึ่งมีการพูดถึงวิกฤติพลังงานว่า เบื้องต้นหารือเพื่อเตรียมการรับมือ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย อัพเดทสถานการณ์ปั๊มน้ำมันให้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้ โดยไม่ต้องไปไล่เช็กแต่ละปั๊ม รวมไปถึง ยังมีเรื่องของการควบคุมราคาในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำมัน รวมถึงแนวทางการประสานงานจัดซื้อน้ำมันจากประเทศพันธมิตร
ส่วนกรณีราคาน้ำมันพุ่งในคืนเดียว 6 บาท/ลิตร ยอมรับว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ ซึ่งมีกลไกราคาโลก หากเรามัวแต่กดไว้ จะทำให้มีการรั่วไหล ไปในประเทศที่มีการปรับราคาขึ้น ตามราคาตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบหลายอย่าง และป้องกันไม่ให้น้ำมันเถื่อน ออกไปประเทศอื่น และทำให้เรามีน้ำมันในประเทศน้อยลง พร้อมยกตัวอย่าง ว่าอาจมีกองทัพมด แฝงตัวเป็นประชาชน มาซื้อและนำไปขายช่องทางอื่น ซึ่งตามปิดไม่ได้ 100% อยู่แล้ว
ขอยืนยันว่ารัฐบาล ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทุกกระทรวงจะต้องหาวิธีการรับมือ เราต้องหาวิธีการปรับตัวและทัศนคติในการใช้ชีวิต ที่พอเพียงขึ้น เพราะสถานการณ์ยืดเยื้อแน่นอน และผลกระทบ น่าจะมีอย่างอื่นมากกว่าเรื่องน้ำมัน จึงขอความร่วมมือให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยรัฐบาลก็จะเร่งดู และทำทุกอย่างภายใต้ข้อจำกัดที่ยังไม่ได้เป็น ครม.ใหม่
