3 ราศี ดวงสมพงษ์พารวย คู่รักพากันเฮง ยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งรวย เงินทองไหลเข้าบ้านรัวๆ
เปิดโหมดดวงความรักหนุนนำ 3 ราศีที่คู่ครองพากันรวยเตรียมรับทรัพย์ก้อนโตจากการสร้างตัว ส่งเสริมกันทุกทิศทางพากันรุ่งโรจน์ทั้งงานและเงิน ยิ่งขยันยิ่งมีกินมีใช้แบบเหลือเฟือ
เคยสังเกตไหมว่าบางคนพอเริ่มมีคู่ หรือขยับสถานะมาใช้ชีวิตร่วมกันแล้ว หน้าที่การงานและการเงินกลับพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วผิดหูผิดตา นั่นไม่ใช่แค่เรื่องของความขยันเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะดวงสมพงษ์ที่มาบรรจบกันจนเกิดพลังงานดึงดูดโชคลาภมหาศาล ในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีส่งกระแสถึงดาวศุกร์อย่างเป็นใจเช่นนี้ ส่งผลให้บางราศีกลายเป็นคู่รักนักสู้ที่ยิ่งอยู่ด้วยกันก็ยิ่งรวยพลังจากคนข้างกายจะกลายเป็นแรงผลักดันชั้นยอดที่ทำให้กระเป๋าเงินของคุณและคู่รักพองโตขึ้นอย่างไม่คาดฝัน
ราศีตุลย์
ช่วงนี้ดวงคู่ครองของคุณมีเกณฑ์นำโชคลาภก้อนใหญ่มาให้ถึงที่ หากได้ทำธุรกิจร่วมกันหรือปรึกษาเรื่องการลงทุนกับคนรักจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามาก พลังงานความรักที่หวานชื่นจะช่วยเปิดทางให้ผู้ใหญ่เอ็นดูและสนับสนุนเรื่องการเงิน ยิ่งโชว์ความหวานยิ่งเป็นการกระตุ้นทรัพย์ให้ไหลเข้าบ้าน
ราศีมังกร
เป็นคู่รักสายสู้ที่ช่วยกันเก็บออมและสร้างฐานะจนน่าอิจฉา ดวงชะตาช่วงนี้บ่งบอกว่าความมั่นคงจะมาจากไอเดียที่ทำร่วมกับคนรัก ข่าวดีเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือเงินปันผลจะถูกส่งผ่านมาทางคู่ของคุณ ยิ่งพากันทำบุญหรือสร้างกุศลร่วมกัน พลังบุญจะส่งผลให้เงินทองไหลมาเทมาแบบไม่ขาดมือ
ราศีพฤษภ
เสน่ห์เมตตาจากคู่รักจะพากันไปรับทรัพย์จากงานสังคมหรือคอนเนกชันใหม่ ๆ ดวงสมพงษ์ในเรื่องการเจรจาโดดเด่นมาก หากไปติดต่องานด้วยกันหรือมีคู่เป็นที่ปรึกษาหลังบ้านจะปิดดีลใหญ่ได้สำเร็จลุล่วง เป็นช่วงที่คนรักจะกลายเป็นถุงเงินถุงทองที่พากันเดินไปสู่ตำแหน่งเศรษฐีใหม่ในเร็ววัน
โชคลาภจากดวงสมพงษ์จะเกิดผลดีที่สุดเมื่อคนสองคนมีความเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน แนะนำให้เสริมดวงคู่พารวยด้วยการร่วมกันทำบุญถวายของเป็นคู่ เช่น เทียนคู่ แจกันคู่ หรือผ้าไตรจีวรคู่ เพื่อเป็นการเสริมเคล็ดให้ชีวิตคู่มั่นคงและเงินทองไม่ไหลออก หากมีเวลาควรชวนกันไปไหว้ขอพรความรักและโชคลาภจากพระตรีมูรติหรือวัดที่มีพระประธานคู่ เพื่อตอกย้ำดวงชะตาให้รวยคูณสองไปยาว ๆ ทั่วทั้งปี
- 4 ราศีดวงเจ้าคนนายคนหยิบจับอะไรก็สำเร็จ บริหารงานรุ่ง-ลูกน้องยำเกรง
- 4 ราศีสลัดคานรับโชคความรัก มีเกณฑ์พบคนรู้ใจ โปรไฟล์หรูระดับพรีเมียม
- 4 ราศี สายมูเตรียมปัง บูชาอะไรก็ขลัง เงินล้นกระเป๋า
