กิตติ สิงหาปัด โพสต์ถามคนเดินทาง “น้ำมันขึ้นแบบนี้” แผนสงกรานต์เปลี่ยนไหม?

เผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 17:13 น.| อัปเดต: 06 เม.ย. 2569 17:13 น.
สงกรานต์ 2569 กลับบ้านหรือไปเที่ยวหรือไม่
กิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าวคนดัง หย่อนคำถามผ่านโซเชียลสงกรานต์ปีนี้กับราคาน้ำมันที่กำลังขึ้นเอาๆ แผนกลับบ้านหรือไปเที่ยวมีกันยังไง

เป้นคำถามจั่วหัวที่น่าสนใจไม่น้อย หลังจากที่ กิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าวประจำหน้าจอทีมข่าว 3 มิติ เขียนเนื้อหาคำถามผ่านเฟซบุ๊กว่า “ราคาน้ำมันขึ้นแบบนี้สงกรานต์นี้ ใครที่วางแผนกลับบ้านหรือไปเที่ยวไว้ยังไปเหมือนเดิมไหมครับ หรือยกเลิกกันแล้ววางแผนยังไงกันบ้าง”

เวลาต่อมา มีคนจำนวนมากพากันเข้ามารุมแสดงความคิดเห็น ไล่ตั้งแต่ “ไม่มีตังส์เติมน้ำมันกลับบ้าน แต่มีตังส์ซื้อเครื่องดื่มฉลองเทศกาล”

“ตอนนี้ขอมีแค่เงินเติมน้ำมันไปทำงานกับมีเงินซื้ออาหารเพื่อดำรงอยู่ก็พอละ”

“ยกเลิกทุกอย่าง แม้แต่เล่นสงกรานต์หน้าบ้านก็ยกเลิก ค่าน้ำขึ้น ค่าไฟขึ้น น้ำมันขึ้น ทุกอย่างขึ้น ยกเว้นค่าแรงจำเป็นต้องรัดเข็มขัดเพื่อความอยู่รอด คิดซะว่าปีหน้าก็มี …เดี๋ยวสิ้นเมษาต้องจ่ายค่าชุด ค่าหนังสือ ค่าเทอมลูกอีกค่ะ”

“พักผ่อนกับครอบครัว สงกรานต์นี้ผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะ”

“อยู่บ้าน”

จากผลสำรวจทิศทางของคำตอบคร่าวๆ จากแฟนเพจส่วนมากต่างยืนยันเป้นเสียงเดียวกันว่า ไม่น่าจะมีแผนเดินทางหรือยกเลิกกันพอสมควร ถึงขนาดที่ว่า เจ้าของโพส์เองต้องเข้ามาสรุปประเด็นสั้นๆ ใต้โพสต์อีกคำรบว่า อ่านๆดูคร่าวๆ ยกเลิกเดินทางกันเยอะเหมือนกันนะครับ.

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

