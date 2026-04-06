กิตติ สิงหาปัด โพสต์ถามคนเดินทาง “น้ำมันขึ้นแบบนี้” แผนสงกรานต์เปลี่ยนไหม?
กิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าวคนดัง หย่อนคำถามผ่านโซเชียลสงกรานต์ปีนี้กับราคาน้ำมันที่กำลังขึ้นเอาๆ แผนกลับบ้านหรือไปเที่ยวมีกันยังไง
เป้นคำถามจั่วหัวที่น่าสนใจไม่น้อย หลังจากที่ กิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าวประจำหน้าจอทีมข่าว 3 มิติ เขียนเนื้อหาคำถามผ่านเฟซบุ๊กว่า “ราคาน้ำมันขึ้นแบบนี้สงกรานต์นี้ ใครที่วางแผนกลับบ้านหรือไปเที่ยวไว้ยังไปเหมือนเดิมไหมครับ หรือยกเลิกกันแล้ววางแผนยังไงกันบ้าง”
เวลาต่อมา มีคนจำนวนมากพากันเข้ามารุมแสดงความคิดเห็น ไล่ตั้งแต่ “ไม่มีตังส์เติมน้ำมันกลับบ้าน แต่มีตังส์ซื้อเครื่องดื่มฉลองเทศกาล”
“ตอนนี้ขอมีแค่เงินเติมน้ำมันไปทำงานกับมีเงินซื้ออาหารเพื่อดำรงอยู่ก็พอละ”
“ยกเลิกทุกอย่าง แม้แต่เล่นสงกรานต์หน้าบ้านก็ยกเลิก ค่าน้ำขึ้น ค่าไฟขึ้น น้ำมันขึ้น ทุกอย่างขึ้น ยกเว้นค่าแรงจำเป็นต้องรัดเข็มขัดเพื่อความอยู่รอด คิดซะว่าปีหน้าก็มี …เดี๋ยวสิ้นเมษาต้องจ่ายค่าชุด ค่าหนังสือ ค่าเทอมลูกอีกค่ะ”
“พักผ่อนกับครอบครัว สงกรานต์นี้ผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะ”
“อยู่บ้าน”
จากผลสำรวจทิศทางของคำตอบคร่าวๆ จากแฟนเพจส่วนมากต่างยืนยันเป้นเสียงเดียวกันว่า ไม่น่าจะมีแผนเดินทางหรือยกเลิกกันพอสมควร ถึงขนาดที่ว่า เจ้าของโพส์เองต้องเข้ามาสรุปประเด็นสั้นๆ ใต้โพสต์อีกคำรบว่า อ่านๆดูคร่าวๆ ยกเลิกเดินทางกันเยอะเหมือนกันนะครับ.
- รมว.ยุติธรรม เร่งเช็กบิลน้ำมันหาย 57 ล้านลิตร-เรือขนส่ง 96 เที่ยว
- หนูน้อย 7 ขวบ วอนนายกทั้งน้ำตา ขอลดน้ำมันซักครึ่งนึง อยากไปเที่ยวทะเล
- นายกแถลงด่วน วอนราชการ WFH ประชาชนงดขับรถส่วนตัว
