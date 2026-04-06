สลด! ผู้สูงอายุญี่ปุ่นเกือบ 500 คน ถูกฆ่าด้วยน้ำมือคนในครอบครัว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 20:06 น.| อัปเดต: 06 เม.ย. 2569 16:14 น.
สำนักข่าวเกียวโดวิเคราะห์รายงานของรัฐบาลญี่ปุ่นพบว่าผู้สูงอายุวัย 65 ปีขึ้นไปจำนวนเกือบ 500 คนเสียชีวิตในช่วงปีงบประมาณ 2549 ถึง 2567 สาเหตุมาจากคนในครอบครัวหรือเครือญาติผู้รับหน้าที่ดูแลก่อเหตุฆาตกรรมรวมถึงทารุณกรรม ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมการดูแลผู้ป่วยในบ้านที่มีความยากลำบากมากขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน สวัสดิการญี่ปุ่นระบุว่าครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุมีจำนวนทะลุ 17 ล้านครัวเรือน สังคมญี่ปุ่นกำลังพบเจอกรณีผู้ดูแลกับผู้รับการดูแลต่างเป็นผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น

สาเหตุการเสียชีวิตบางส่วนเชื่อมโยงกับภาวะเหนื่อยล้าของผู้ดูแล พวกเขาต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเนื่องจากขาดโอกาสในการขอความช่วยเหลือ ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าผู้เสียชีวิต 486 คนเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของปัญหา รัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุรายละเอียดผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย 142 คน เป็นผู้หญิง 344 คน เครือญาติก่อเหตุฆาตกรรม ฆาตกรรมแล้วฆ่าตัวตายตาม รวมถึงพยายามฆ่าตัวตายตามแต่มีเพียงผู้สูงอายุเสียชีวิตจำนวน 220 กรณี ผู้ดูแลปล่อยปละละเลยจนเสียชีวิตมี 132 กรณี ทารุณกรรม 69 กรณี สาเหตุอื่นรวมถึงไม่ทราบสาเหตุมีจำนวน 65 กรณี

ตัวเลขผู้เสียชีวิตรายปีโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 20 กว่าคน บางปีตัวเลขพุ่งสูงขึ้นถึงระดับ 30 กว่าคน ปีงบประมาณ 2564 มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 37 คน ปีงบประมาณ 2562 มีผู้เสียชีวิตต่ำสุด 15 คน

สถิติช่วงอายุนับจากปีงบประมาณ 2549 ไม่รวมข้อมูล 3 ปีแรกที่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียด ผู้สูงอายุวัย 80 ถึง 84 ปีเสียชีวิตมากที่สุด 105 กรณี กลุ่มอายุ 65 ถึง 69 ปีเสียชีวิตน้อยที่สุด 27 กรณี

ผู้ก่อเหตุมีจำนวนรวม 483 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 343 คน เป็นผู้หญิง 140 คน ลูกชายคือผู้ก่อเหตุมากที่สุดจำนวน 219 กรณี สามีคือผู้ก่อเหตุรองลงมาจำนวน 98 กรณี รายงานระบุสาเหตุการฆาตกรรมรวมถึงเหตุการณ์อื่นว่ามาจากปัญหาความยากลำบากทางการเงินรวมถึงภาวะหมดไฟของผู้ดูแล

แบบสำรวจตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 สอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการประกันการดูแลระยะยาว เช่น การดูแลเยี่ยมเยียนถึงบ้าน ผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 43 กำลังรับบริการดังกล่าว ผู้สูงอายุร้อยละ 54 ไม่ได้รับบริการในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

รัฐบาลจัดทำแบบสำรวจนี้เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 ข้อมูลรวบรวมจากจำนวนกรณีรับคำปรึกษาที่รายงานต่อเทศบาลทั่วประเทศตลอดจน 47 จังหวัดในแต่ละปีงบประมาณ สำนักข่าวเกียวโดวิเคราะห์ข้อมูลตลอดระยะเวลา 19 ปีจนถึงปีงบประมาณ 2567 รายงานนี้ไม่รวมกรณีเจ้าหน้าที่สถานดูแลผู้สูงอายุก่อเหตุทารุณกรรม

อ้างอิงข้อมูล: https://japantoday.com/category/national/nearly-500-elderly-people-killed-by-family-caregivers-in-japan-in-fy-2006-24

ข่าวต่างประเทศ

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

