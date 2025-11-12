ข่าว

น้ำตาร่วง ยาย 91 ถูกจับขโมยยาให้สามีป่วยหนัก ศาลยกฟ้องทันที ชี้ "ระบบล้มเหลว"

ยายเฮเลนวัย 91 ปี ขโมยยาหัวใจให้สามี หลังประกันหมด ค่ายาพุ่งจากหลักพันเป็น 3 หมื่นบาท ถูกนำตัวขึ้นศาลทั้งชุดโรงพยาบาล ศาลเห็นสั่งให้ปลดกุญแจมือทันที

กำลังเป็นไวรัลสุดสะท้อนใจสลดใจชาวอเมริกัน เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตหลังเกษียณ กับระบบรักษาพยาบาลที่สุดแพงขูดเลือดเนื้อถ้าไม่มีประกัน ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เฮเลน มิลเลอร์ หญิงชราวัย 91 ปี ถูกตำรวจจับกุมในข้อหาลักทรัพย์ร้ายแรง สาเหตุเกิดจากเธอขโมยยามาให้ จอร์จ สามีวัย 88 ปี ซึ่งป่วยด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรง

ทั้งคู่แต่งงานกันมา 65 ปี ใช้ชีวิตอย่างประหยัดมาโดยตลอด ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อแผนประกันสุขภาพเสริมของพวกเขาหมดอายุ ทำให้ค่ายาที่จำเป็นของจอร์จ พุ่งสูงจากปกติ 50 ดอลลาร์ ประมาณ 1,900 บาท เป็น 940 ดอลลาร์ หรือประมาณ 35,700 บาท

เฮเลนกลัวว่าสุขภาพของสามีจะทรุดหนัก จึงตัดสินใจขโมยยา แต่ถูกจับได้ก่อนจะออกจากร้านขายยา ขณะอยู่ที่สถานีตำรวจ เฮเลนเกิดความเครียดจัดจนความดันโลหิตพุ่งสูง เธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

ในเช้าวันรุ่งขึ้น เฮเลนถูกนำตัวขึ้นศาลในสภาพที่น่าตกใจ เธอยังคงสวมชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาล ถูกใส่กุญแจมือเหมือนเป็นนักโทษร้ายแรง เมื่อผู้พิพากษามาร์คัส เห็นข้อกล่าวหา เขาก็ตกตะลึง สั่งยกฟ้องคดีนี้ทันที เขากล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ “ความล้มเหลวของระบบ ไม่ใช่อาชญากรรม”

ผู้พิพากษายังสั่งการให้รัฐดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดของเฮเลน เขาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือทันที เพื่อให้แน่ใจว่าจอร์จจะได้รับยาที่เขาต้องการ การตัดสินใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาครั้งนี้ ทำให้สองสามีภรรยาสูงวัยไม่ต้องเผชิญความยากลำบากอีกต่อไป

