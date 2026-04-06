คนไทย 2.5 แสนรับเคราะห์ ศุภณัฐ จี้ สปสช. แก้ปัญหางบจ่าย รพ.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 21:25 น.| อัปเดต: 06 เม.ย. 2569 13:55 น.
ศุภณัฐ จี้ สปสช. แก้ปัญหางบจ่าย รพ. ชี้คนกรุง 2.5 แสนคนรับเคราะห์หนัก

วันที่ 6 เมษายน 2569 นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ข้อความเรียกร้องให้คณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่งแก้ไขวิกฤตการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาล ปัญหานี้กำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้สิทธิอย่างรุนแรง

นายศุภณัฐระบุถึงปัญหาหลักข้อแรก คือการยกเลิกรับส่งตัวคนไข้จำนวน 203,000 คนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567 คนไข้กลุ่มนี้ถูกย้ายสิทธิไปโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่อยู่ห่างไกลจากที่พักอาศัยมาก ผู้ป่วยบางคนอาศัยอยู่ย่านหลักสี่หรือบางเขนแต่กลับมีสิทธิรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลย่านสีลม ผู้ป่วยต้องแบกรับภาระค่าเดินทางไปกลับเพื่อพบแพทย์เพิ่มขึ้นถึง 500 บาทต่อครั้ง

ปัญหาข้อที่ 2 คือเตรียมยกเลิกสถานพยาบาลเป็นหน่วยปฐมภูมิสำหรับคนไข้ 47,000 คนในวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ผู้ป่วยจะถูกย้ายสิทธิไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม. ทว่าไม่มีโรงพยาบาลรองรับการส่งตัวเพื่อรักษาต่อ ปัญหาทั้งสองข้อส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนกว่า 250,000 คนในพื้นที่เขตบางเขน จตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม รัฐบาลตลอดจนสปสช.ยังคงแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด

สส.กทม. พรรคประชาชน เสนอให้สปสช.จัดหางบประมาณมาจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะรวมถึงโรงพยาบาลแห่งอื่นให้ครบถ้วน เป้าหมายเพื่อดึงสถานพยาบาลเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบ สปสช.ไม่ควรจ่ายเงินให้โรงพยาบาลน้อยกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โรงพยาบาลเอกชนมีค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่ายา มีต้นทุนการดำเนินงานต่างๆ สถานพยาบาลเหล่านี้ไม่ใช่สถานสงเคราะห์

เขาเตือนทิ้งท้ายว่าโรงพยาบาลเอกชนบริหารจัดการต้นทุนได้ดีกว่าโรงพยาบาลรัฐ แต่ก็ยังไม่สามารถแบกรับระบบการจ่ายเงินของสปสช.ในปัจจุบันได้ วิกฤตครั้งนี้กำลังลุกลามไปยังโรงพยาบาลรัฐ ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหากคณะกรรมการสปสช.ยังคงเพิกเฉยต่อปัญหาดังกล่าว

คนไทย 2.5 แสนรับเคราะห์ ศุภณัฐ จี้ สปสช. แก้ปัญหางบจ่าย รพ.

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

