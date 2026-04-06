คนไทย 2.5 แสนรับเคราะห์ ศุภณัฐ จี้ สปสช. แก้ปัญหางบจ่าย รพ.

ศุภณัฐ จี้ สปสช. แก้ปัญหางบจ่าย รพ. ชี้คนกรุง 2.5 แสนคนรับเคราะห์หนัก
วันที่ 6 เมษายน 2569 นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ข้อความเรียกร้องให้คณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่งแก้ไขวิกฤตการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาล ปัญหานี้กำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้สิทธิอย่างรุนแรง
นายศุภณัฐระบุถึงปัญหาหลักข้อแรก คือการยกเลิกรับส่งตัวคนไข้จำนวน 203,000 คนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567 คนไข้กลุ่มนี้ถูกย้ายสิทธิไปโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่อยู่ห่างไกลจากที่พักอาศัยมาก ผู้ป่วยบางคนอาศัยอยู่ย่านหลักสี่หรือบางเขนแต่กลับมีสิทธิรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลย่านสีลม ผู้ป่วยต้องแบกรับภาระค่าเดินทางไปกลับเพื่อพบแพทย์เพิ่มขึ้นถึง 500 บาทต่อครั้ง
ปัญหาข้อที่ 2 คือเตรียมยกเลิกสถานพยาบาลเป็นหน่วยปฐมภูมิสำหรับคนไข้ 47,000 คนในวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ผู้ป่วยจะถูกย้ายสิทธิไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม. ทว่าไม่มีโรงพยาบาลรองรับการส่งตัวเพื่อรักษาต่อ ปัญหาทั้งสองข้อส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนกว่า 250,000 คนในพื้นที่เขตบางเขน จตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม รัฐบาลตลอดจนสปสช.ยังคงแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด
สส.กทม. พรรคประชาชน เสนอให้สปสช.จัดหางบประมาณมาจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะรวมถึงโรงพยาบาลแห่งอื่นให้ครบถ้วน เป้าหมายเพื่อดึงสถานพยาบาลเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบ สปสช.ไม่ควรจ่ายเงินให้โรงพยาบาลน้อยกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โรงพยาบาลเอกชนมีค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่ายา มีต้นทุนการดำเนินงานต่างๆ สถานพยาบาลเหล่านี้ไม่ใช่สถานสงเคราะห์
เขาเตือนทิ้งท้ายว่าโรงพยาบาลเอกชนบริหารจัดการต้นทุนได้ดีกว่าโรงพยาบาลรัฐ แต่ก็ยังไม่สามารถแบกรับระบบการจ่ายเงินของสปสช.ในปัจจุบันได้ วิกฤตครั้งนี้กำลังลุกลามไปยังโรงพยาบาลรัฐ ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหากคณะกรรมการสปสช.ยังคงเพิกเฉยต่อปัญหาดังกล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอเหรียญทอง โพสต์จี้ สปสช. หลังทราบข้อมูล ทุจริตคีย์ข้อมูลเท็จ
- หมอเหรียญทอง ชี้ ประกันสังคม แบกไหว แต่ “สปสช.” บริหารล้มเหลวทำคนไข้ลำบา
- รพ.สุราษฎร์ฯ โอด สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท หักย้อนหลังเหี้ยน แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน
