สะเทือนใจ ลูกสาว 71 ฆ่าแม่ 102 ปี สารภาพ ‘ไม่เหลือใคร’ ต้องดูแลตามลำพัง คนแห่สงสาร
คดีฆาตกรรมสะเทือนใจคนญี่ปุ่น “ภาวะแก่ดูแลแก่” ลูกสาวฆ่าแม่ป่วยติดเตียง 102 ปี “คิดไม่ออกว่าใครจะช่วยได้” เพราะหมดหนทาง หวังให้แม่ได้จากไปอย่างสงบตามธรรมชาติ
โตเกียว – ผู้หญิงวัย 71 ปี ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมแม่ของตัวเองวัย 102 ปี ได้ขึ้นให้การต่อศาล เผยว่า “คิดไม่ออกว่าจะมีใครมาช่วยได้ จึงคิดว่าต้องฆ่าเท่านั้น”
ย้อนไป เดือนกรกฎาคม 2024 โค มิเนะ โยโกะ วัย 71 ปี ตกเป็นจำเลยในคดีฆ่าแม่ ด้วยการรัดคอแม่ด้วยเชือกไวนิลที่บ้านพักในเมืองคุนิตาจิ กรุงโตเกียว
ในการสอบปากคำจำเลยต่อหน้าศาล โค มิเนะ โยโกะ ได้อธิบายถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุว่า “ฉันรู้สึกเหมือนเหลือตัวคนเดียวในโลก คิดไม่ออกว่าจะมีใครมาช่วยได้”
เธอเล่าว่าต้องแบกรับภาระดูแลแม่ที่อายุมากเพียงลำพัง จึงทำให้คิดจนมุม จนตัดสินใจลงมือฆ่าแม่
เมื่อถูกถามถึงความรู้สึกในตอนนี้ จำเลยกล่าวด้วยความสำนึกผิดว่า “ฉันอยากให้ท่านได้เสียชีวิตตามธรรมชาติจากความเจ็บป่วยหรือความชราตามปกติ ฉันรู้สึกเสียใจอย่างยิ่ง”
คดีนี้เป็นอีกหนึ่งกรณีที่ตอกย้ำถึงความซับซ้อน กับ ความหนักหน่วงของปัญหา “ภาวะแก่ดูแลแก่” ในสังคมญี่ปุ่น ซึ่งผู้สูงอายุต้องดูแลผู้สูงอายุด้วยกันเอง โดยปราศจากความช่วยเหลือ กับ การสนับสนุนที่เพียงพอจากบุคคลอื่นหรือจากสังคม
ที่มา: 「助けてくれる人思い浮かばず、殺すしかないと」老老介護の末に母親殺害 71歳女が被告人質問で語る
