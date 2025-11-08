สะเทือนใจ ลูกสาว 71 ฆ่าแม่ 102 ปี สารภาพ ‘ไม่เหลือใคร’ ต้องดูแลตามลำพัง คนแห่สงสาร

ข่าวอาชญากรรม

คดีฆาตกรรมสะเทือนใจคนญี่ปุ่น “ภาวะแก่ดูแลแก่” ลูกสาวฆ่าแม่ป่วยติดเตียง 102 ปี “คิดไม่ออกว่าใครจะช่วยได้” เพราะหมดหนทาง หวังให้แม่ได้จากไปอย่างสงบตามธรรมชาติ

โตเกียว – ผู้หญิงวัย 71 ปี ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมแม่ของตัวเองวัย 102 ปี ได้ขึ้นให้การต่อศาล เผยว่า “คิดไม่ออกว่าจะมีใครมาช่วยได้ จึงคิดว่าต้องฆ่าเท่านั้น”

ย้อนไป เดือนกรกฎาคม 2024 โค มิเนะ โยโกะ วัย 71 ปี ตกเป็นจำเลยในคดีฆ่าแม่ ด้วยการรัดคอแม่ด้วยเชือกไวนิลที่บ้านพักในเมืองคุนิตาจิ กรุงโตเกียว

ในการสอบปากคำจำเลยต่อหน้าศาล โค มิเนะ โยโกะ ได้อธิบายถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุว่า “ฉันรู้สึกเหมือนเหลือตัวคนเดียวในโลก คิดไม่ออกว่าจะมีใครมาช่วยได้”

เธอเล่าว่าต้องแบกรับภาระดูแลแม่ที่อายุมากเพียงลำพัง จึงทำให้คิดจนมุม จนตัดสินใจลงมือฆ่าแม่

เมื่อถูกถามถึงความรู้สึกในตอนนี้ จำเลยกล่าวด้วยความสำนึกผิดว่า “ฉันอยากให้ท่านได้เสียชีวิตตามธรรมชาติจากความเจ็บป่วยหรือความชราตามปกติ ฉันรู้สึกเสียใจอย่างยิ่ง”

คดีนี้เป็นอีกหนึ่งกรณีที่ตอกย้ำถึงความซับซ้อน กับ ความหนักหน่วงของปัญหา “ภาวะแก่ดูแลแก่” ในสังคมญี่ปุ่น ซึ่งผู้สูงอายุต้องดูแลผู้สูงอายุด้วยกันเอง โดยปราศจากความช่วยเหลือ กับ การสนับสนุนที่เพียงพอจากบุคคลอื่นหรือจากสังคม

ที่มา: 「助けてくれる人思い浮かばず、殺すしかないと」老老介護の末に母親殺害 71歳女が被告人質問で語る

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

