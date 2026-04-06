สุชาติ รมว.ทส.” ห่วงใยสถานการณ์ไฟป่าจังหวัดตาก ส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่หน้างาน

สุชาติ รมว.ทส.” ห่วงใยสถานการณ์ไฟป่าจังหวัดตาก ส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมหนุนเสริมกำลังทันทีหากสถานการณ์รุนแรง
เมื่อวันที่ 6 เม.ย. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่จ.ตาก เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2569 ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยตนมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง และหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น กระทรวงฯ พร้อมส่งกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมทันที ทั้งนี้จากข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-4 เม.ย.2569 จ.ตากพบจุดความร้อน (ฮอตสปอต) รวมทั้งสิ้น 5,331 จุด โดยพบมากที่สุดในอ.แม่ระมาด จำนวน 1,054 จุด และส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
นายสุชาติ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน สถานการณ์ล่าสุดจากข้อมูลดาวเทียม Suomi NPP (ระบบ VIIRS) ประจำวันที่ 5 เม.ย.2569 รอบเช้า พบจุดความร้อน 111 จุด และรอบบ่าย 12 จุด กระจายในหลายพื้นที่ ได้แก่ อ.สามเงา ท่าสองยาง แม่สอด พบพระ และอุ้มผาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ทำให้การเข้าถึงพื้นที่เป็นไปได้ยาก และมีความเสี่ยงต่อการลุกลามเป็นไฟป่าขนาดใหญ่
เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง อุณหภูมิสูงถึง 42 องศาเซลเซียส และมีเชื้อเพลิงสะสมจำนวนมาก อย่างไรก็ตามแนวโน้มสถานการณ์ในวันนี้ (6 เม.ย.) เริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยจำนวนจุดความร้อนลดลง ขณะที่จังหวัดยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง สำหรับด้านคุณภาพอากาศ พบว่า จ.ตากมีจำนวนวันที่ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เกินมาตรฐานสะสมแล้ว 30 วัน โดยในช่วง 3 วันที่ผ่านมาอยู่ในระดับสีแดง ก่อนจะปรับลดลงมาอยู่ในระดับสีส้มในวันที่ 5 เม.ย. สะท้อนถึงสัญญาณการคลี่คลายบางส่วนของสถานการณ์
รมว.ทรัพยากรฯ กล่าวว่า ส่วนการดำเนินงานเชิงรุก นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย.2569 ทั้งในอ.แม่ระมาด และอ.เมืองตาก โดยเน้นการรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จริง เพื่อนำไปปรับปรุงมาตรการให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนน้ำบาดาลเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ จ.ตากได้กำหนดแนวทางการทำงานเชิงรุกอย่างเข้มข้น โดยเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า จัดกำลังเข้าระงับเหตุอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการปะทุของไฟ พร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเครือข่ายภาคประชาชนกว่า 120 เครือข่าย รวมถึงการสนับสนุนกำลังทหารจากกองกำลังนเรศวรและ มณฑลทหารบกที่ 310 เข้าร่วมควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ อีกทั้งมีการประชุมวางแผนบริหารจัดการสถานการณ์เป็นประจำทุกวัน เพื่อประเมินสถานการณ์และจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรให้เหมาะสมในแต่ละจุดเกิดเหตุ
นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรก พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกกรณี เพื่อร่วมกันลดปัญหาไฟป่าและฝุ่นพีเอ็ม 2.5 อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน จ.ตากยังระดมกำลังอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัด และเร่งฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว หากมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม จังหวัดจะเร่งประสานงานไปยังส่วนกลางทันที.
