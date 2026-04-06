ข่าว

สุชาติ รมว.ทส." ห่วงใยสถานการณ์ไฟป่าจังหวัดตาก ส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่หน้างาน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 13:14 น.| อัปเดต: 06 เม.ย. 2569 13:14 น.
52

สุชาติ รมว.ทส." ห่วงใยสถานการณ์ไฟป่าจังหวัดตาก ส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมหนุนเสริมกำลังทันทีหากสถานการณ์รุนแรง

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่จ.ตาก เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2569 ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยตนมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง และหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น กระทรวงฯ พร้อมส่งกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมทันที ทั้งนี้จากข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-4 เม.ย.2569 จ.ตากพบจุดความร้อน (ฮอตสปอต) รวมทั้งสิ้น 5,331 จุด โดยพบมากที่สุดในอ.แม่ระมาด จำนวน 1,054 จุด และส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

นายสุชาติ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน สถานการณ์ล่าสุดจากข้อมูลดาวเทียม Suomi NPP (ระบบ VIIRS) ประจำวันที่ 5 เม.ย.2569 รอบเช้า พบจุดความร้อน 111 จุด และรอบบ่าย 12 จุด กระจายในหลายพื้นที่ ได้แก่ อ.สามเงา ท่าสองยาง แม่สอด พบพระ และอุ้มผาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ทำให้การเข้าถึงพื้นที่เป็นไปได้ยาก และมีความเสี่ยงต่อการลุกลามเป็นไฟป่าขนาดใหญ่

เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง อุณหภูมิสูงถึง 42 องศาเซลเซียส และมีเชื้อเพลิงสะสมจำนวนมาก อย่างไรก็ตามแนวโน้มสถานการณ์ในวันนี้ (6 เม.ย.) เริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยจำนวนจุดความร้อนลดลง ขณะที่จังหวัดยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง สำหรับด้านคุณภาพอากาศ พบว่า จ.ตากมีจำนวนวันที่ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เกินมาตรฐานสะสมแล้ว 30 วัน โดยในช่วง 3 วันที่ผ่านมาอยู่ในระดับสีแดง ก่อนจะปรับลดลงมาอยู่ในระดับสีส้มในวันที่ 5 เม.ย. สะท้อนถึงสัญญาณการคลี่คลายบางส่วนของสถานการณ์

รมว.ทรัพยากรฯ กล่าวว่า ส่วนการดำเนินงานเชิงรุก นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย.2569 ทั้งในอ.แม่ระมาด และอ.เมืองตาก โดยเน้นการรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จริง เพื่อนำไปปรับปรุงมาตรการให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนน้ำบาดาลเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ จ.ตากได้กำหนดแนวทางการทำงานเชิงรุกอย่างเข้มข้น โดยเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า จัดกำลังเข้าระงับเหตุอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการปะทุของไฟ พร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเครือข่ายภาคประชาชนกว่า 120 เครือข่าย รวมถึงการสนับสนุนกำลังทหารจากกองกำลังนเรศวรและ มณฑลทหารบกที่ 310 เข้าร่วมควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ อีกทั้งมีการประชุมวางแผนบริหารจัดการสถานการณ์เป็นประจำทุกวัน เพื่อประเมินสถานการณ์และจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรให้เหมาะสมในแต่ละจุดเกิดเหตุ

นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรก พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกกรณี เพื่อร่วมกันลดปัญหาไฟป่าและฝุ่นพีเอ็ม 2.5 อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน จ.ตากยังระดมกำลังอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัด และเร่งฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว หากมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม จังหวัดจะเร่งประสานงานไปยังส่วนกลางทันที.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
พิพัฒน์ ออกจาก PT 23 ปี ข่าวการเมือง

ปมบอยคอต PT “พิพัฒน์” ยันถอยห่างธุรกิจ 23 ปี ขอสื่อหยุดถามหวั่นบริษัทกังวล

7 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม เร่งเช็กบิลน้ำมันหาย 57 ล้านลิตร-เรือขนส่ง 96 เที่ยว

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สุชาติ รมว.ทส.” ห่วงใยสถานการณ์ไฟป่าจังหวัดตาก ส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่หน้างาน

49 นาที ที่แล้ว
แต่งตัวดีไม่จ่ายค่ากะเพราปู 400 ข่าว

หนุ่มแต่งตัวดี เบี้ยวกะเพราปู 400 บ. เจ้าของร้านมองโลกแง่ดี เดี๋ยวกลับมาจ่าย!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระครูอ๊อด ไฟป่าแม่ออน ข่าวภูมิภาค

“พระครูอ๊อด” แจ้งถอนกำลังไฟป่าแม่ออน รับเจ็บปวดรักษาป่าไว้ไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีจับใบดำ เกณฑ์ทหาร 69 ข่าว

สูตรลับวิธีเกณฑ์ทหารจับให้ได้ใบดำ การันตีโดย พลทหาร ชยุตม์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีดส์ยูไนเต็ด เอฟเอคัพรอบ 4 ทีม ข่าวกีฬา

ลีดส์ ดวลโทษดับ เวสต์แฮม ทะลุรอบรองฯ เอฟเอ คัพ ในรอบ 39 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วาเนสซา ทรัมป์ เคลื่อนไหวครั้งแรก หลัง ไทเกอร์ วูดส์ ประสบอุบัติเหตุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ อิหร่าน ช่องแคมฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านเมินเส้นตาย ทรัมป์ จี้เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ลั่นตอบโต้ทันควันหากสหรัฐฯ โจมตี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม? หวยลาว

หวยลาวงวดนี้ ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 6 4 69 ดูดวง

4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเครนดริด วอชิงตัน ข่าวต่างประเทศ

ทัณฑ์บน 24 เดือน “ครูสาว” สยิวลูกศิษย์มาราธอน 3 ชม. ตอนสามีไปล่าสัตว์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง นั่งอึเล่นมือถือนาน จนลำไส้ปลิ้น 16 ซม. คนไทยชอบทำบ่อย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษาปี 1 คนจีน แฟนสาวไทย ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม นศ.จีนปี 1 โดดหอพักในห้องพบอีกศพ ทิ้งข้อความเลือด

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานไทยคลั่งควงมีดชิงฮอทดอกที่ไต้หวัน ข่าวต่างประเทศ

แรงงานไทยคลั่ง ควงมีดขโมยไส้กรอกที่ไต้หวัน เจ็บระนาวรวมตร. 7 ราย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนยูไนเต็ดสนใจ ไมคอน ข่าวกีฬา

ไมคอน คาร์โดโซ แข้งดาวรุ่งบาเยิร์น ฟอร์มเตะตาทีมดังอังกฤษ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาดน้ำมัน พนักงานห้างกระบี่ ข่าวภูมิภาค

สาดน้ำมันร้อนๆ ใส่เพื่อนร่วมงานกลางห้างกระบี่ ลูกค้าเล่านาทีช็อก!

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอลดาราช่อง 3 เจมส์จิ บันเทิง

เปิดคลิปบอลช่อง 3 “เจมส์จิ ถอดเสื้อ-กัปตันโป๊ปยิงลูกโทษ ลุ้นจนเสียงกรี๊ดสนั่น

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนูน้อย 7 ขวบ วอนนายกทั้งน้ำตา ขอลดน้ำมันซักครึ่งนึง อยากไปเที่ยวทะเล

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยาน จับตาเฝ้าระวัง เสือดาวแห่งป่าอมก๋อย หนีไฟป่า เข้าไปซ่อนในถ้ำ

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนกล้าเปิดเผยใช้ AI ข่าว

สฤณี แนะนักเขียนกล้าเปิดเผย “เล่มนี้ AI เป็นผู้ประพันธ์”

1 วัน ที่แล้ว
ดรีมโน๊ะ จับทหาร 69 บันเทิง

เปิดคลิป “ดรีมโน๊ะ” อินฟลูฯ ดังจับเกณฑ์ทหาร 69 สวยจนลืมมองใบดำใบแดง!

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งอากาศยานอีก 2 ลำ ทำฝนหลวง ช่วยดับไฟป่าภาคเหนือ

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช็อกวงการลูกหนัง! “ออสการ์” อดีตแข้งดังเชลซี ประกาศแขวนสตั๊ด

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

พาณิชย์ฯ ลุยแจ้งความบริษัทคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี กักตุนน้ำมัน

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 13:14 น.| อัปเดต: 06 เม.ย. 2569 13:14 น.
52
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิพัฒน์ ออกจาก PT 23 ปี

ปมบอยคอต PT “พิพัฒน์” ยันถอยห่างธุรกิจ 23 ปี ขอสื่อหยุดถามหวั่นบริษัทกังวล

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569

รมว.ยุติธรรม เร่งเช็กบิลน้ำมันหาย 57 ล้านลิตร-เรือขนส่ง 96 เที่ยว

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
พระครูอ๊อด ไฟป่าแม่ออน

“พระครูอ๊อด” แจ้งถอนกำลังไฟป่าแม่ออน รับเจ็บปวดรักษาป่าไว้ไม่ได้

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
ลีดส์ยูไนเต็ด เอฟเอคัพรอบ 4 ทีม

ลีดส์ ดวลโทษดับ เวสต์แฮม ทะลุรอบรองฯ เอฟเอ คัพ ในรอบ 39 ปี

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
Back to top button