รู้ตัวแล้ว แข้งดาราปล่อยลูกหลงใส่ “แอน ทองประสม” โครมใหญ่ แต่งานนี้สปิริตแรง
แอน ทองประสม เจอลูกหลงบอลอัดศีรษะไม่ทันตั้งตัว โซเชียลแห่สืบนักแสดงหนุ่มต้นเรื่องคือใคร หลังรีบกราบขอโทษด่วน แต่ผู้จัดมือทองสปิริตแรงกล้า
เล่นเอาแฟนคลับหลายคนในสนามศุภชลาศัยต้องหัวใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่ม กับควันหลงงานมหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ 56 ปี ช่อง 3 “Land Dom” โดยผู้จัดละครมากฝีมืออย่าง “แอน ทองประสม” ดันโดนลูกหลงกลางสนามแบบไม่คาดฝัน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงไฮไลต์ที่เหล่านักแสดงกำลังเดินรอบสนามเพื่อขอบคุณและแจกลูกฟุตบอลพร้อมลายเซ็นให้กับแฟนๆ บนอัฒจันทร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นและเสียงกรี๊ดสนั่น แต่แล้วจู่ๆ กลับเกิดจังหวะช็อกโลก เมื่อมีนักแสดงหนุ่มรายหนึ่งพยายามจะเตะฟุตบอลส่งให้แฟนคลับ แต่กลับผิดพลาด ลูกบอลเจ้ากรรมจึงพุ่งตรงเข้าใส่ศีรษะของ แอน ทองประสม เข้าอย่างจัง ! ทำเอาทีมงานและนักแสดงที่อยู่ใกล้เคียงถึงกับหน้าถอดสี รีบพุ่งตัวเข้าไปดูอาการของนางเอกสาวทันที
อย่างไรก็ดีงานนี้ ผู้จัดตัวแม่ไม่ได้แสดงอาการโกรธเคืองแม้แต่น้อย แต่กลับเลือกที่จะบริหารจัดการสถานการณ์ไม่ให้ตึงเครียด ด้วยการทำท่าทางเข่าทรุดแกล้งเป็นลม โดยตอนท้ายทั้งคู่ยังออกคิวให้กันใหม่ในการส่งลูกบอลจิ๋วลอยขึ้นไปแจกแฟนๆ ด้วย
ต่อมาสำหรับเฉลยดาราฝีเท้าดี ได้แก่ “แจ็ค” จักรพันธ์ จันโอ ซึ่งได้เตะลูกฟุตบอลจิ๋วขึ้นไปหาแฟนคลับ แต่เกิดพลาดอย่างมโหฬารนั่นเอง.
สงสารเลยค่ะโดนเต็มๆ🤣
