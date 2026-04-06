บันเทิง

รู้ตัวแล้ว แข้งดาราปล่อยลูกหลงใส่ “แอน ทองประสม” โครมใหญ่ แต่งานนี้สปิริตแรง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 15:06 น.| อัปเดต: 06 เม.ย. 2569 15:06 น.
68
แฟ้มภาพ

แอน ทองประสม เจอลูกหลงบอลอัดศีรษะไม่ทันตั้งตัว โซเชียลแห่สืบนักแสดงหนุ่มต้นเรื่องคือใคร หลังรีบกราบขอโทษด่วน แต่ผู้จัดมือทองสปิริตแรงกล้า

เล่นเอาแฟนคลับหลายคนในสนามศุภชลาศัยต้องหัวใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่ม กับควันหลงงานมหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ 56 ปี ช่อง 3 “Land Dom” โดยผู้จัดละครมากฝีมืออย่าง “แอน ทองประสม” ดันโดนลูกหลงกลางสนามแบบไม่คาดฝัน

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงไฮไลต์ที่เหล่านักแสดงกำลังเดินรอบสนามเพื่อขอบคุณและแจกลูกฟุตบอลพร้อมลายเซ็นให้กับแฟนๆ บนอัฒจันทร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นและเสียงกรี๊ดสนั่น แต่แล้วจู่ๆ กลับเกิดจังหวะช็อกโลก เมื่อมีนักแสดงหนุ่มรายหนึ่งพยายามจะเตะฟุตบอลส่งให้แฟนคลับ แต่กลับผิดพลาด ลูกบอลเจ้ากรรมจึงพุ่งตรงเข้าใส่ศีรษะของ แอน ทองประสม เข้าอย่างจัง ! ทำเอาทีมงานและนักแสดงที่อยู่ใกล้เคียงถึงกับหน้าถอดสี รีบพุ่งตัวเข้าไปดูอาการของนางเอกสาวทันที

ภาพ @TikTok
ภาพ @TikTok

อย่างไรก็ดีงานนี้ ผู้จัดตัวแม่ไม่ได้แสดงอาการโกรธเคืองแม้แต่น้อย แต่กลับเลือกที่จะบริหารจัดการสถานการณ์ไม่ให้ตึงเครียด ด้วยการทำท่าทางเข่าทรุดแกล้งเป็นลม โดยตอนท้ายทั้งคู่ยังออกคิวให้กันใหม่ในการส่งลูกบอลจิ๋วลอยขึ้นไปแจกแฟนๆ ด้วย

ต่อมาสำหรับเฉลยดาราฝีเท้าดี ได้แก่ “แจ็ค” จักรพันธ์ จันโอ ซึ่งได้เตะลูกฟุตบอลจิ๋วขึ้นไปหาแฟนคลับ แต่เกิดพลาดอย่างมโหฬารนั่นเอง.

@anny4127

สงสารเลยค่ะโดนเต็มๆ🤣#ครบรอบ56ปีช่อง3 #งานบอลช่อง3 #ช่อง3 #แอนทองประสม

♬ เสียงต้นฉบับ – เพจแฟนคลับพี่บอล🌈 – เพจแฟนคลับพี่บอล🌈

ภาพ @TikTok

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

รู้ตัวแล้ว แข้งดาราปล่อยลูกหลงใส่ “แอน ทองประสม” โครมใหญ่ แต่งานนี้สปิริตแรง

วงการบันเทิงเศร้า สิ้น เฉลา ประสพศาสตร์ ศิลปินอาวุโสวัย 98 ปี บันเทิง

วงการบันเทิงเศร้า สิ้น เฉลา ประสพศาสตร์ ศิลปินอาวุโสวัย 98 ปี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 15:06 น.| อัปเดต: 06 เม.ย. 2569 15:06 น.
68
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button