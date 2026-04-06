ข่าว

“อ.เฉลิมชัย” อัดคลิปโต้เดือด โมโหข่าวปลอมใส่สี พาเลขาคนสนิทไปตาย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 06 เม.ย. 2569 16:17 น.
53
เฉลิมชัยพาคนไปตาย
ภาพ @กลุ่มคนรักอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์

อาจารย์เฉลิมชัย ศิลปินแห่งชาติสุดทน ซัดข่าวปลอม ใส่สีมั่วข่าวพาเลขาคนสนิทไปตาย ลั่นไม่เลิกขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอน

วันนี้ (6 เม.ย.) อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ โดยเป็นการกล่าวหาว่า อาจารย์เป็นคนพา นายนรินทร ซึ่งเป็นลูกศิษย์ไปประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต จากการขี่บิ๊กไบค์ท่องเที่ยวที่เขื่อนแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อค่ำวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา

เมื่อเป็นเช่นนี้ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์วัย 71 ปี จึงออกมาอัดคลิปร่ายยาว่า “ไอ้เ..ร ด่าอะไรกู ไอ้ฉิบ..าย” ซึ่งอ.เฉลิมชัย กล่าวว่า เดิมตนคิดว่าจะให้การจัดพิธีศพของนายนรินทร ทามาส หรือ “เอ็ม เมืองพาน” อายุ 49 ปี ลูกศิษย์คนสนิทและเลขาติดตามอาจารย์แล้วเสร็จไปในวันที่ 6 เม.ย. นี้เสียก่อน แต่ตนทนไม่ได้ เพราะมีการกล่าวหาว่าตนพาคนไปตาย”

“ไอ้..า มากล่าวหากูว่าพาคนไปตาย จึงเลิกขี่มอเตอร์ไซค์ ไอ้เ…ร คนด่ากันทั้งเมือง มาด่าอะไรกู ไอ้เ..รเอ้ย ข่าวมึงก็มั่วฉิบ..าย เขียนแม่งส่งเดชเอายอดไลค์มึงอย่างเดียว ความจริงมึงไม่รู้เลยว่ากูอยู่ญี่ปุ่นเดินทางกลับมาไอ้..า ไอ้เอ็มแ..งตายในวันที่กูเดินทางกลับมา มันขี่รถของมัน ไปเที่ยวของมันเอง มันเกี่ยวอะไรกับกู” อ.เฉลิมชัย กล่าวอย่างดุเดือด ”

พิธีศพนายนรินทร เลขาอาจารย์เฉลิมชัย
ภาพ @กลุ่มคนรักอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์
อาจารย์เฉลิมชัย งานศพเลขาคนสนิท
ภาพ @กลุ่มคนรักอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์

ส่วนประเด็นจะเลิกขับขี่จักรยานยนต์นั้น อาจารย์ยืนยันว่า ตนไม่เลิก โดยตนยังจะขับขี่อยู่และให้ดูชุดที่ตนสวมใส่ชุดขับอยู่ แต่กรณีรถคันใหญ่ที่ตนเคยไปขับขี่กับนายนรินทรนั้น ตนเอาไปเก็บไว้ และเลิกเพราะซี.ซี.รถมันสูง ปัจจุบันหันมาขับขี่รถ ซี.ซี.ต่ำแทนเท่านั้น

ทั้งนี้ในส่วนของพิธีศพของนายนรินทร ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาเอนกประสงค์ หลังวัดร่องขุ่น อ.เมืองเชียงราย โดยมีสวดอภิธรรมตั้งแต่คืนวันที่ 4-5 เม.ย.แล้วและในวันที่ 6 เม.ย. 69 ช่วงเช้าเวลาประมาณ 10.30 น. มีพิธีกรรมทางศาสนา และเวลา 12.00 น.เคลื่อนศพสู่ฌาปนสถานรวมใจร่องขุ่น สันทรายน้อย อ.เมืองเชียงราย.

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

