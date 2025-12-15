กะซวก 9 แผล! หนุ่มวัย 36 ดับหน้าร้านเหล้าดัง พระราม 2
เหตุไล่ยิงกันมาก่อนสลดคาลานจอดรถ นักเที่ยวเดือด ไล่ยิง-แทงหน้าโรงเหล้าย่านถนนพระราม 2 สุดท้ายดับ 1 บาดเจ็บอีก 3 ราย
วันนี้ (15 ธ.ค.) เมื่อเวลา 04.39 น.ที่ผ่านมา สน.ท่าข้าม รับแจ้งเหตุมีคนถูกอาวุธมีดแทงเสียชีวิตหน้าโรงเหล้าชื่อดังแห่งหนึ่งย่านพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. ตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณลานจอดรถ
พบผู้เสียชีวิต ทราบชื่อ นายกิตติธัช (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี สภาพศพนอนหงาย มีบาดแผลถูกอาวุธมีดแทงบริเวณศีรษะ ลำคอ และหน้าอก รวม 9 แผล และที่ขอบกางเกงที่สวมใส่พกซองปืนเหน็บเอว
ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืน ขนาด .38 มม. ตกอยู่ 1 ปลอก เจ้าหน้าที่จึงบันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
สอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายมีปัญหากับกลุ่มนักเที่ยวในสถานบันเทิงดังกล่าว หลังจากนั้นจึงออกมาเจอกันใกล้ทางออกของลานจอดรถ กระทั่งมีเรื่องทะเลาะวิวาทชกต่อยกัน ขณะที่ฝั่งกลุ่มนักเที่ยวคู่กรณี มีอาวุธมีด
ส่วนผู้ตายมีอาวุธปืนจึงไล่ยิงและไล่แทงกันชุลมุน
เป็นเหตุต่อมาให้กลุ่มนักเที่ยวมีทั้งหมด 3 รายได้รับบาดเจ็บถูกอาวุธมีดแทง 1 ราย และถูกอาวุธปืนยิงขาอีก 1 ราย
เบื้องต้นควบคุมตัวกลุ่มนักเที่ยวคู่กรณีทั้งหมดไว้ได้ และตำรวจกำลังอยู่ระหว่างสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป (ดูคลิป).
