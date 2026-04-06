รมว.ยุติธรรม เร่งเช็กบิลน้ำมันหาย 57 ล้านลิตร-เรือขนส่ง 96 เที่ยว
รมว.ยุติธรรม เผยเตรียมรับคดีกักตุนน้ำมันเป็นคดีพิเศษ พร้อมเร่งตรวจสอบตัวเลขน้ำมันหาย-จำนวนเรือสุราษฎร์ฯ หลังพบขนน้ำมัน 96 เที่ยว
วันนี้ (6 เม.ย.) พล.ต.ท. รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวหลังการประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อติดตามคดีกักตุนน้ำมัน โดยระบุภาพรวมผลการประชุมเป็นที่น่าพึงพอใจ ได้รับฟังคำชี้แจงจากอธิบดี DSI และคณะทำงานที่ได้รวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ทั้งกรมสรรพสามิต กรมธุรกิจพลังงาน และกรมการขนส่งทางบก มาวิเคราะห์อย่างละเอียด
ส่วนจะรับเป็นคดีพิเศษเมื่อไรนั้น จะมีการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง โดยขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดำเนินการสืบสวนคดีเบื้องต้นไว้แล้ว
สำหรับกรณีน้ำมันหายระหว่างขนส่งในทะเลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.ต.ท. รุทธพลระบุว่า ได้นำข้อมูลของ ศรชล. มาหารือในวันนี้ด้วย ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำความผิดที่เชื่อมโยงกัน ก็จะรวบรวมทั้งหมดมาเป็นคดีพิเศษเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน พร้อมสั่งการให้ตรวจสอบจำนวนเรือที่ใช้ขนส่งน้ำมันใน 96 เที่ยวอย่างละเอียดว่ามีทั้งหมดกี่ลำ เนื่องจากบางลำอาจมีการวิ่งซ้ำหลายครั้ง
ส่วนความชัดเจนเรื่องตัวเลขน้ำมันที่หายไปนั้น พล.ต.ท. รุทธพล ยืนยันว่า ขณะนี้พบการกระทำความผิดการกักตุนน้ำมันอย่างแน่นอน แต่ตัวเลข 57 ล้านลิตรที่เคยแถลงไปนั้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่สรุปตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้งภายใน 1-2 วันนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายก่อนจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
สำหรับกรณีบริษัท พี.ซี. สยามปิโตรเลียม จำกัด ที่ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้กักตุนน้ำมันนั้น พล.ต.ท. รุทธพล ยืนยันว่าเมื่อตั้งเป็นคดีสืบสวนแล้ว พนักงานสอบสวนสามารถเข้าไปสอบปากคำได้ทันที ซึ่งแม้จะรับฟังคำชี้แจงของบริษัท แต่ต้องยึดตามพยานหลักฐานและข้อกฎหมายเป็นหลัก โดยหลังจากนี้จะมีการเรียกทางบริษัทมาชี้แจงข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ พล.ต.ท. รุทธพล ได้เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวของ ศบก. ถึงกรณีของ จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีการพบว่า น้ำมันหายระหว่างกระบวนการขนส่งไปเป็นจำนวน 57 ล้านลิตร จากการตรวจสอบพบเรือบรรทุกน้ำมันเดินทางออกจากคลังน้ำมัน 6 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 96 เที่ยว โดยมีปริมาณน้ำมันที่ออกจากคลังน้ำมันทั้งหมด 217 ล้านลิตร แต่ในระหว่างการเดินทางพบว่ามีน้ำมันหายไปบางส่วน โดยไปถึงปลายทางใน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพียง 160 ล้านลิตร เท่านั้น.
