ลีดส์ ดวลโทษดับ เวสต์แฮม ทะลุรอบรองฯ เอฟเอ คัพ ในรอบ 39 ปี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 06 เม.ย. 2569 10:25 น.
ลีดส์ยูไนเต็ด เอฟเอคัพรอบ 4 ทีม
“ทัพยูงทอง” เกือบพังคาถิ่นลอนดอน สเตเดี้ยม หลังโดนขุนค้อนรัวคืน 2 ลูกช่วงทดเจ็บ 11 นาที ก่อนอาศัยความนิ่งเบียดชนะในการดวลเป้า ตีตั๋วไปพบเชลซีที่เวมบลีย์

ลีดส์ ยูไนเต็ด ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกเอฟเอ คัพ ได้อย่างระทึกขวัญ หลังบุกไปเอาชนะจุดโทษ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 4-2 (เสมอในเวลา 2-2) ในเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสถานการณ์พลิกผันตลอด 120 นาที

ทีมเยือนภายใต้การคุมทีมของดาเนียล ฟาร์เก้ ทำท่าว่า จะเก็บชัยชนะได้อย่างสบายหลังนำห่าง 2-0 จนถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บ จากประตูของอาโอะ ทานากะ ที่ยิงเช็ดคานเข้าไปอย่างสวยงาม และลูกที่สองจาก โดมินิก คัลเวิร์ต-เลวิน ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย

แต่ความดราม่าเกิดขึ้นเมื่อผู้ตัดสินทดเวลาบาดเจ็บนานถึง 11 นาที เปิดโอกาสให้ “เวสต์แฮม” ฮึดสู้และได้ประตูคืนจาก มาเตอุส แฟร์นานเดส และ อักเซล ดิซาซี จนต้องไปสู้กันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษ

จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในช่วงท้ายของการต่อเวลาเมื่อ อัลฟองโซ อเรโอลา นายทวารเจ้าถิ่นได้รับบาดเจ็บ ทำให้ต้องส่ง ฟินเลย์ เฮอร์ริก มือกาวดาวรุ่งวัย 20 ปี ลงสนามเปิดตัวนัดแรกท่ามกลางความกดดันในการดวลจุดโทษ อย่างไรก็ตาม เป็นทางฝั่ง ลูคัส เปรี่ นายทวารลีดส์ที่โชว์ฟอร์มฮีโร่ เซฟลูกยิงของ จาร์รอด โบเว่น และ ปาโบล ช่วยให้ลีดส์ชนะไปได้ 4-2

ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ลีดส์ ยูไนเต็ด ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศถ้วยใบนี้ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 39 ปี โดยจะเข้าไปพบกับเชลซี ที่สังเวียนเวมบลีย์ ส่วนในโปรแกรมถัดไปทั้งสองทีมต้องกลับไปลุ้นหนีตายในพรีเมียร์ลีก โดยเวสต์แฮมจะพบวูล์ฟแฮมป์ตันในวันศุกร์ ส่วนยูงทองส์มีคิวหนักรับมือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในคืนวันจันทร์ (13 เม.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น.

ดาเนียล ฟาร์เก้ กุนซือวัย 49 ปี (John Walton/PA via AP)
ลีดส์ยูไนเต็ด เอฟเอคัพรอบ 4 ทีม

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

