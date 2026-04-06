สูตรลับวิธีเกณฑ์ทหารจับให้ได้ใบดำ การันตีโดย พลทหาร ชยุตม์
กองทัพบก ทันกระแส เปิดสูตรลับวิธีเกณฑ์ทหารจับให้ได้ใบดำ การันตีโดย พลทหาร ชยุตม์ นิติชาคร ทบ.2 มทบ.11
เฟซบุ๊กแฟนเพจ “กองทัพบก ทันกระแส” ออกมาเปิดสูตรลับโดยการบอกใบ้วิธีเกณฑ์ทหารแล้วจับให้ได้ใบดำ โดยโพสต์เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา ระบุ แจกสูตรจับใบดำครับ การันตีโดย พลทหาร ชยุตม์ นิติชาคร ทบ.2 มทบ.11 (การสมัครทำให้เราไม่ต้องลุ้นจับใบดำใบแดง)
1-12 เมษานี้ เชิญชวนชายไทยที่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกมา สมัครทหาร หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หน่วยทหาร หน่วยสัสดีใกล้บ้าน หรือกองการสัสดีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 0 2223 3259
ทั้งนี้ การเกณฑ์ทหาร 2569 ระหว่าง 1-12 เม.ย. 69 เตรียมตัวให้พร้อมโอกาสดีๆ สำหรับชายไทยดังต่อไปนี้
- ชายไทยที่อายุ 21 ปี บริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2548)
- อายุระหว่าง 22 – 29 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2540 – 2547) ที่ยังไม่เคยตรวจเลือก
- ผู้ผ่อนผัน/ตรวจเลือกไม่แล้วเสร็จในปีก่อน
- พร้อมสิทธิประโยชน์ รายได้ และประสบการณ์ชีวิต เพื่อก้าวสู่เส้นทาง “รับใช้ชาติ” อย่างภาคภูมิ
กองทัพไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่คือ “โอกาส”
