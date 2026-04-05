ข่าวกีฬา

ไมคอน คาร์โดโซ แข้งดาวรุ่งบาเยิร์น ฟอร์มเตะตาทีมดังอังกฤษ

เผยแพร่: 05 เม.ย. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 05 เม.ย. 2569 16:55 น.
แมนยูไนเต็ดสนใจ ไมคอน
ไมคอน คาร์โดโซ ดาวรุ่งพรสวรรค์สูงของบาเยิร์น มิวนิก กำลังมีช่วงเวลาที่ดีสุดๆ หลังสื่อนอกเผยผลงานแจ้งเกิดบนเวทีบุนเดสลีกา ไปโดนใจแมวมองสโมสรดังพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

หลังจกาที่ ไมคอน คาร์โดโซ นักเตะดาวรุ่งเชื้อสายบราซิลที่เติบโตและใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในประเทศไทย ได้โอกาสแจ้งเกิดในฤดูกาลนี้กับบาเยิร์น มิวนิก โดยปัจจุบันกลายเป็นดาวเด่นในระบบเยาวชนของทีมเสือใต้และมีโอกาสประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ไปแล้ว 2 นัดในฐานะตัวสำรองทั้งหมด

โดย แว็งซ็องต์ กอมปานี กุนซือบาเยิร์น มิวนิค ส่งเจ้าตัวลงสนามเปิดตัวในลีกสูงสุดเยอรมันเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนที่แล้ว เมื่อ 6 มี.ค. เกมที่เอาชนะโบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัก 4-1 โดยเหตุการณ์นดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วัน หลังจากดาวรุ่งรายนี้เพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทีมเสือใต้มองเห็นศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในตัวของปีกวัย 17 ปี มากแค่ไหน

: ไมคอน คาร์โดโซ ดาวรุ่งบาเยิร์น มิวนิค วัย 17 ปี ประเดิมสนามนัดแรกในบุนเดสลีกา
ล่าสุดรางานของทีมทอล์ค (TEAMtalk) ระบุ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษได้ติดตามดูฟอร์มของไมคอนอย่างใกล้ชิด ในรายงานยังอ้างว่าทีมงานแมวมองระบุ เขามีทักษะทางเทคนิคที่ดี มีความคล่องตัว และมีอัตราการพัฒนาที่รวดเร็ว

แม้บาเยิร์นจะมั่นใจว่า สามารถรักษาหนึ่งในดาวรุ่งที่เก่งที่สุดไว้กับทีมได้ แต่ความสนใจจากยูไนเต็ดเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า ชื่อเสียงของแข้งดาวรุ่งรายนี้กำลังเป็นที่น่าจับตามองเพิ่มขึ้นเท่าตัวในยุโรป

อย่างไรก็ดีสถานการณ์ปัจจุบัน การย้ายทีมอาจทำได้ยากเนื่องจากบาเยิร์นฯ มีความเชื่อมั่นในตัวนักเตะรายนี้สูงมาก รวมถึงเพิ่งมีการต่อสัญญาออกไป แต่การเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องของทีมปีศาจแดง บ่งบอกว่า ดีลนี้อาจมีความคืบหน้าได้ในอนาคต หากลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของดักลาส คาร์โดโซ ยังคงสร้างชื่อเสียงและยกระดับฝีเท้าขึ้นไปอีก.

ไมคอนตอนเซ็นสัญญากับบาเยิร์น มิวนิค
นักเตะดาวรุ่งชาวบราซิลจากประเทศไทยประเดิมสนามให้บาเยิร์น มิวนิค
ข่าวล่าสุด
หวยลาว ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม? หวยลาว

หวยลาวงวดนี้ ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

2 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 6 4 69 ดูดวง

4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเครนดริด วอชิงตัน ข่าวต่างประเทศ

ทัณฑ์บน 24 เดือน “ครูสาว” สยิวลูกศิษย์มาราธอน 3 ชม. ตอนสามีไปล่าสัตว์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง นั่งอึเล่นมือถือนาน จนลำไส้ปลิ้น 16 ซม. คนไทยชอบทำบ่อย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษาปี 1 คนจีน แฟนสาวไทย ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม นศ.จีนปี 1 โดดหอพักในห้องพบอีกศพ ทิ้งข้อความเลือด

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานไทยคลั่งควงมีดชิงฮอทดอกที่ไต้หวัน ข่าวต่างประเทศ

แรงงานไทยคลั่ง ควงมีดขโมยไส้กรอกที่ไต้หวัน เจ็บระนาวรวมตร. 7 ราย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนยูไนเต็ดสนใจ ไมคอน ข่าวกีฬา

ไมคอน คาร์โดโซ แข้งดาวรุ่งบาเยิร์น ฟอร์มเตะตาทีมดังอังกฤษ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาดน้ำมัน พนักงานห้างกระบี่ ข่าวภูมิภาค

สาดน้ำมันร้อนๆ ใส่เพื่อนร่วมงานกลางห้างกระบี่ ลูกค้าเล่านาทีช็อก!

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอลดาราช่อง 3 เจมส์จิ บันเทิง

เปิดคลิปบอลช่อง 3 “เจมส์จิ ถอดเสื้อ-กัปตันโป๊ปยิงลูกโทษ ลุ้นจนเสียงกรี๊ดสนั่น

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนูน้อย 7 ขวบ วอนนายกทั้งน้ำตา ขอลดน้ำมันซักครึ่งนึง อยากไปเที่ยวทะเล

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยาน จับตาเฝ้าระวัง เสือดาวแห่งป่าอมก๋อย หนีไฟป่า เข้าไปซ่อนในถ้ำ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนกล้าเปิดเผยใช้ AI ข่าว

สฤณี แนะนักเขียนกล้าเปิดเผย “เล่มนี้ AI เป็นผู้ประพันธ์”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดรีมโน๊ะ จับทหาร 69 บันเทิง

เปิดคลิป “ดรีมโน๊ะ” อินฟลูฯ ดังจับเกณฑ์ทหาร 69 สวยจนลืมมองใบดำใบแดง!

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งอากาศยานอีก 2 ลำ ทำฝนหลวง ช่วยดับไฟป่าภาคเหนือ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช็อกวงการลูกหนัง! “ออสการ์” อดีตแข้งดังเชลซี ประกาศแขวนสตั๊ด

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พาณิชย์ฯ ลุยแจ้งความบริษัทคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี กักตุนน้ำมัน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” แจ้งข่าว เจอนักบินคนที่สองแล้ว ปลอดภัยดีหลังเครื่องบินถูกอิหร่านยิงตก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

คัดให้แล้ว เลขเด็ด ม้าสีหมอก จัดชุดเลขมงคล 16/4/69 งวดหวยออกหลังวันสงกรานต์

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ฐิตินันท์” อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่-ภูมิใจไทย พบในมือถือปืนพก 9 มม.

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบศิลปินจุดไฟกลางถนน แยกชิบูย่ากลางดึก พร้อมทิ้งข้อความปริศนา

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เชียงใหม่วิกฤต! ไฟป่าดอยสุเทพโหมหนัก กระทบควันคลุมรันเวย์สนามบิน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เข้าช่วยน้องทหาร ถูกสั่งให้ถอดเสื้อแล้วเหยียบอก จนแผลเต็มตัว

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เก๋งเติมน้ำมันเต็มถังไม่จ่าย ชักดาบขับหนี วอนถ้าพบแจ้งตำรวจด้วย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนบ้านสะพานหิน ชัยภูมิ ข่าว

ไวรัลบุญ! แห่บริจาคผ้าป่าโรงเรียนบ้านสะพานหินยอด 0.01 บาท ไปจนหลักพัน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! สองสาวถูกขับมอไซค์ฝ่าไม้กั้น ถูกรถไฟชนดับเสียชีวิต 2 ศพ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 เม.ย. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 05 เม.ย. 2569 16:55 น.
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

หวยลาวงวดนี้ ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
ดูดวงวันนี้ 6 4 69

4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
ครูเครนดริด วอชิงตัน

ทัณฑ์บน 24 เดือน “ครูสาว” สยิวลูกศิษย์มาราธอน 3 ชม. ตอนสามีไปล่าสัตว์

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569

สยอง นั่งอึเล่นมือถือนาน จนลำไส้ปลิ้น 16 ซม. คนไทยชอบทำบ่อย

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569
Back to top button