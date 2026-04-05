ไมคอน คาร์โดโซ แข้งดาวรุ่งบาเยิร์น ฟอร์มเตะตาทีมดังอังกฤษ
ไมคอน คาร์โดโซ ดาวรุ่งพรสวรรค์สูงของบาเยิร์น มิวนิก กำลังมีช่วงเวลาที่ดีสุดๆ หลังสื่อนอกเผยผลงานแจ้งเกิดบนเวทีบุนเดสลีกา ไปโดนใจแมวมองสโมสรดังพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
หลังจกาที่ ไมคอน คาร์โดโซ นักเตะดาวรุ่งเชื้อสายบราซิลที่เติบโตและใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในประเทศไทย ได้โอกาสแจ้งเกิดในฤดูกาลนี้กับบาเยิร์น มิวนิก โดยปัจจุบันกลายเป็นดาวเด่นในระบบเยาวชนของทีมเสือใต้และมีโอกาสประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ไปแล้ว 2 นัดในฐานะตัวสำรองทั้งหมด
โดย แว็งซ็องต์ กอมปานี กุนซือบาเยิร์น มิวนิค ส่งเจ้าตัวลงสนามเปิดตัวในลีกสูงสุดเยอรมันเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนที่แล้ว เมื่อ 6 มี.ค. เกมที่เอาชนะโบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัก 4-1 โดยเหตุการณ์นดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วัน หลังจากดาวรุ่งรายนี้เพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทีมเสือใต้มองเห็นศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในตัวของปีกวัย 17 ปี มากแค่ไหน
ล่าสุดรางานของทีมทอล์ค (TEAMtalk) ระบุ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษได้ติดตามดูฟอร์มของไมคอนอย่างใกล้ชิด ในรายงานยังอ้างว่าทีมงานแมวมองระบุ เขามีทักษะทางเทคนิคที่ดี มีความคล่องตัว และมีอัตราการพัฒนาที่รวดเร็ว
แม้บาเยิร์นจะมั่นใจว่า สามารถรักษาหนึ่งในดาวรุ่งที่เก่งที่สุดไว้กับทีมได้ แต่ความสนใจจากยูไนเต็ดเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า ชื่อเสียงของแข้งดาวรุ่งรายนี้กำลังเป็นที่น่าจับตามองเพิ่มขึ้นเท่าตัวในยุโรป
อย่างไรก็ดีสถานการณ์ปัจจุบัน การย้ายทีมอาจทำได้ยากเนื่องจากบาเยิร์นฯ มีความเชื่อมั่นในตัวนักเตะรายนี้สูงมาก รวมถึงเพิ่งมีการต่อสัญญาออกไป แต่การเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องของทีมปีศาจแดง บ่งบอกว่า ดีลนี้อาจมีความคืบหน้าได้ในอนาคต หากลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของดักลาส คาร์โดโซ ยังคงสร้างชื่อเสียงและยกระดับฝีเท้าขึ้นไปอีก.
- ไมคอน คาร์โดโซ ประเดิมชุดใหญ่บาเยิร์น มิวนิค ในวัย 17 ปี (มีคลิป)
- ประวัติ ไมคอน คาร์โดโซ่ บราซิลหัวใจไทย ตัวจี๊ด บาเยิร์น กรุงเทพคริสเตียน เปิดเบื้องหลัง
- กรุงเทพคริสเตียน เล่าเบื้องหลังหลักสูตรการเรียน ไมคอน แม้ค้าแข้งอยู่เยอรมัน
