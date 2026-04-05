ยังหาไม่เจอ นักบินสหรัฐฯคนที่สอง หลังเครื่องบินถูกอิหร่านสอยร่วง
ยังหาไม่เจอ นักบินสหรัฐฯคนที่สอง หลังเครื่องบินถูกอิหร่านสอยร่วง สื่อต่างประเทศวิเคราะห์เป็นบททดสอบสำคัญของสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ยังเดินหน้าตามหานักบินคนที่สอง หลังจากที่เครื่องบิน F-15 ของสหรัฐฯ ถูกยิงตกที่ทางตอนใต้ของประเทศอิหร่าน เมื่อช่วงวันศุกร์ที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ทราบชะตาชีวิตของนักบินคนที่สอง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระบบอาวุธ
โดยทางการอิหร่านอ้างว่า เครื่องบินรบของสหรัฐฯถูกยิงโดยระบบป้องกันทางอากาศของอิหร่าน อย่างไรก็ตามสหรัฐฯ ไม่ได้ออกความเห็นในเรื่องนี้
สำนักข่าว BBC วิเคราะห์เพิ่มเติมว่าการตามหานักบินคนดังกล่าวถือเป็นบททดสอบที่สำคัญของสหรัฐฯในสงครามตะวันออกกลาง เนื่องจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โวมาตลอดว่าอิหร่านไม่มีทางทำอะไรกับเครื่องบินสหรัฐฯได้ และย้ำว่าระบบป้องกันทางอากาศของอิหร่านอ่อนแอลง
การที่อิหร่านสามารถยิงเครื่องบิน F-15 ของสหรัฐฯตกได้ หมายความว่า แม้ระบบป้องกันทางอากาศของอิหร่านจะมีศักยภาพจำกัด แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าอิหร่านป้องกันตัวเองไม่ได้
แม้ว่าสหรัฐฯจะสามารถช่วยเหลือนักบินรายแรกได้ แต่หากอิหร่านเป็นฝ่ายพบนักบินคนที่สองได้ก่อน นักบินคนดังกล่าวจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของอิหร่านในการสร้างความอับอายให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ
และหากนักบินคนดังกล่าวถูกจับตัวจริง อาจจะทำให้นายทรัมป์ถูกบีบบังคับในการยกระดับปฏิบัติการทางทหารหรือระงับสงครามเพื่อเจรจาส่งตัวนักบินคนดังกล่าวกลับประเทศ อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐฯเคยกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเจรจากับทางอิหร่านแต่อย่างใด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อิหร่าน” โวยิงเครื่องบิน F-15 ของสหรัฐฯตก นักบินดีดตัวออกได้ทัน (คลิป)
- “ทรัมป์” ประกาศจะถอนกำลังออกจากอิหร่านใน 2-3 สัปดาห์ แม้ไร้ดีลก็ตาม
- “ใบเบิกทางชีวิต” ยุทธโธปกรณ์ชิ้นสุดท้าย หลังเหตุ F-15E ถูกยิงตกในอิหร่าน
