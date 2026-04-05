ข่าวต่างประเทศ

ยังหาไม่เจอ นักบินสหรัฐฯคนที่สอง หลังเครื่องบินถูกอิหร่านสอยร่วง

Nateetorn S.เผยแพร่: 05 เม.ย. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 05 เม.ย. 2569 10:07 น.
เมื่อวันที่ 5 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ยังเดินหน้าตามหานักบินคนที่สอง หลังจากที่เครื่องบิน F-15 ของสหรัฐฯ ถูกยิงตกที่ทางตอนใต้ของประเทศอิหร่าน เมื่อช่วงวันศุกร์ที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ทราบชะตาชีวิตของนักบินคนที่สอง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระบบอาวุธ

โดยทางการอิหร่านอ้างว่า เครื่องบินรบของสหรัฐฯถูกยิงโดยระบบป้องกันทางอากาศของอิหร่าน อย่างไรก็ตามสหรัฐฯ ไม่ได้ออกความเห็นในเรื่องนี้

สำนักข่าว BBC วิเคราะห์เพิ่มเติมว่าการตามหานักบินคนดังกล่าวถือเป็นบททดสอบที่สำคัญของสหรัฐฯในสงครามตะวันออกกลาง เนื่องจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โวมาตลอดว่าอิหร่านไม่มีทางทำอะไรกับเครื่องบินสหรัฐฯได้ และย้ำว่าระบบป้องกันทางอากาศของอิหร่านอ่อนแอลง

การที่อิหร่านสามารถยิงเครื่องบิน F-15 ของสหรัฐฯตกได้ หมายความว่า แม้ระบบป้องกันทางอากาศของอิหร่านจะมีศักยภาพจำกัด แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าอิหร่านป้องกันตัวเองไม่ได้

แม้ว่าสหรัฐฯจะสามารถช่วยเหลือนักบินรายแรกได้ แต่หากอิหร่านเป็นฝ่ายพบนักบินคนที่สองได้ก่อน นักบินคนดังกล่าวจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของอิหร่านในการสร้างความอับอายให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ

และหากนักบินคนดังกล่าวถูกจับตัวจริง อาจจะทำให้นายทรัมป์ถูกบีบบังคับในการยกระดับปฏิบัติการทางทหารหรือระงับสงครามเพื่อเจรจาส่งตัวนักบินคนดังกล่าวกลับประเทศ อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐฯเคยกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเจรจากับทางอิหร่านแต่อย่างใด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด
หวยลาว ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม? หวยลาว

หวยลาวงวดนี้ ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

2 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 6 4 69 ดูดวง

4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเครนดริด วอชิงตัน ข่าวต่างประเทศ

ทัณฑ์บน 24 เดือน “ครูสาว” สยิวลูกศิษย์มาราธอน 3 ชม. ตอนสามีไปล่าสัตว์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง นั่งอึเล่นมือถือนาน จนลำไส้ปลิ้น 16 ซม. คนไทยชอบทำบ่อย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษาปี 1 คนจีน แฟนสาวไทย ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม นศ.จีนปี 1 โดดหอพักในห้องพบอีกศพ ทิ้งข้อความเลือด

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานไทยคลั่งควงมีดชิงฮอทดอกที่ไต้หวัน ข่าวต่างประเทศ

แรงงานไทยคลั่ง ควงมีดขโมยไส้กรอกที่ไต้หวัน เจ็บระนาวรวมตร. 7 ราย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนยูไนเต็ดสนใจ ไมคอน ข่าวกีฬา

ไมคอน คาร์โดโซ แข้งดาวรุ่งบาเยิร์น ฟอร์มเตะตาทีมดังอังกฤษ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาดน้ำมัน พนักงานห้างกระบี่ ข่าวภูมิภาค

สาดน้ำมันร้อนๆ ใส่เพื่อนร่วมงานกลางห้างกระบี่ ลูกค้าเล่านาทีช็อก!

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอลดาราช่อง 3 เจมส์จิ บันเทิง

เปิดคลิปบอลช่อง 3 “เจมส์จิ ถอดเสื้อ-กัปตันโป๊ปยิงลูกโทษ ลุ้นจนเสียงกรี๊ดสนั่น

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนูน้อย 7 ขวบ วอนนายกทั้งน้ำตา ขอลดน้ำมันซักครึ่งนึง อยากไปเที่ยวทะเล

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยาน จับตาเฝ้าระวัง เสือดาวแห่งป่าอมก๋อย หนีไฟป่า เข้าไปซ่อนในถ้ำ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนกล้าเปิดเผยใช้ AI ข่าว

สฤณี แนะนักเขียนกล้าเปิดเผย “เล่มนี้ AI เป็นผู้ประพันธ์”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดรีมโน๊ะ จับทหาร 69 บันเทิง

เปิดคลิป “ดรีมโน๊ะ” อินฟลูฯ ดังจับเกณฑ์ทหาร 69 สวยจนลืมมองใบดำใบแดง!

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งอากาศยานอีก 2 ลำ ทำฝนหลวง ช่วยดับไฟป่าภาคเหนือ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช็อกวงการลูกหนัง! “ออสการ์” อดีตแข้งดังเชลซี ประกาศแขวนสตั๊ด

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พาณิชย์ฯ ลุยแจ้งความบริษัทคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี กักตุนน้ำมัน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” แจ้งข่าว เจอนักบินคนที่สองแล้ว ปลอดภัยดีหลังเครื่องบินถูกอิหร่านยิงตก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

คัดให้แล้ว เลขเด็ด ม้าสีหมอก จัดชุดเลขมงคล 16/4/69 งวดหวยออกหลังวันสงกรานต์

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ฐิตินันท์” อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่-ภูมิใจไทย พบในมือถือปืนพก 9 มม.

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบศิลปินจุดไฟกลางถนน แยกชิบูย่ากลางดึก พร้อมทิ้งข้อความปริศนา

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เชียงใหม่วิกฤต! ไฟป่าดอยสุเทพโหมหนัก กระทบควันคลุมรันเวย์สนามบิน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เข้าช่วยน้องทหาร ถูกสั่งให้ถอดเสื้อแล้วเหยียบอก จนแผลเต็มตัว

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เก๋งเติมน้ำมันเต็มถังไม่จ่าย ชักดาบขับหนี วอนถ้าพบแจ้งตำรวจด้วย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนบ้านสะพานหิน ชัยภูมิ ข่าว

ไวรัลบุญ! แห่บริจาคผ้าป่าโรงเรียนบ้านสะพานหินยอด 0.01 บาท ไปจนหลักพัน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! สองสาวถูกขับมอไซค์ฝ่าไม้กั้น ถูกรถไฟชนดับเสียชีวิต 2 ศพ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

หวยลาวงวดนี้ ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
ดูดวงวันนี้ 6 4 69

4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
นักศึกษาปี 1 คนจีน แฟนสาวไทย

เปิดปม นศ.จีนปี 1 โดดหอพักในห้องพบอีกศพ ทิ้งข้อความเลือด

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569
แมนยูไนเต็ดสนใจ ไมคอน

ไมคอน คาร์โดโซ แข้งดาวรุ่งบาเยิร์น ฟอร์มเตะตาทีมดังอังกฤษ

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569
