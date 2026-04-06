หวยลาวงวดนี้ ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?
วันจักรี วันจันทร์ที่ 6 เม.ย. 69 เป็นวันหยุดราชการไทย แต่ไม่ใช่วันหยุดของลาว หวยลาวพัฒนาจึงออกผลตามปกติทุก 20.00 น.
หวยลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าสลากพัฒนา ดำเนินการโดยบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา ภายใต้การกำกับของกระทรวงการเงิน สปป.ลาว ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 หวยลาวพัฒนาปรับเพิ่มวันออกรางวัลเป็น 5 วันต่อสัปดาห์ คือทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ (ทุกวันทำการ) ถ่ายทอดสดเวลา 20.00 น. ตามเวลาไทย ผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว และโทรทัศน์แห่งชาติลาว ช่อง 1 (LNTV)
เหตุที่หวยลาวออกผลปกติในวันจักรี เพราะหวยลาวยึดถือวันหยุดของ สปป.ลาว ไม่ใช่ปฏิทินวันหยุดของไทย วันหยุดในเดือนเมษายนของลาวคือปีใหม่ลาว (Pi Mai Lao) วันที่ 14–16 เมษายน เท่านั้น วันที่ 6 เมษายนจึงเป็นวันทำการปกติในลาว
ที่ผ่านมา หวยลาวงดออกผลเฉพาะวันที่ตรงกับวันหยุดของลาว เช่น งวดวันที่ 9 มีนาคม 2569 งดออกรางวัลเพราะเป็นวันหยุดชดเชยวันสตรีสากลของลาว และไม่มีการออกรางวัลชดเชย
สำหรับเดือนเมษายนนี้ ช่วงที่หวยลาวจะหยุดจริงคือวันที่ 14–16 เมษายน 2569 ตามปฏิทินปีใหม่ลาว คนเล่นหวยลาวจึงเช็กผลได้ตามปกติในคืนวันจักรี 6 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
สถิติหวยลาวออกวันจันทร์ ย้อนหลัง รับงวด 6 เม.ย. 69
ตารางด้านล่างเรียงลำดับจากงวดล่าสุดไปยังงวดเก่าสุด แสดงเลขท้าย 4 ตัว 3 ตัว และ 2 ตัว ของทุกงวดที่ออกตรงวันจันทร์
|งวดวันจันทร์
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|30 มี.ค. 69
|1585
|585
|85
|23 มี.ค. 69
|3101
|101
|01
|16 มี.ค. 69
|6315
|315
|15
|9 มี.ค. 69
|งดออกรางวัล (วันหยุดชดเชยวันสตรีสากล)
|–
|–
|2 มี.ค. 69
|3289
|289
|89
|23 ก.พ. 69
|0013
|013
|13
|16 ก.พ. 69
|3702
|702
|02
|9 ก.พ. 69
|5509
|509
|09
|2 ก.พ. 69
|7085
|085
|85
|26 ม.ค. 69
|0932
|932
|32
|19 ม.ค. 69
|7789
|789
|89
|12 ม.ค. 69
|6753
|753
|53
|5 ม.ค. 69
|3845
|845
|45
|29 ธ.ค. 68
|0369
|369
|69
|22 ธ.ค. 68
|5963
|963
|63
|15 ธ.ค. 68
|6440
|440
|40
|8 ธ.ค. 68
|2662
|662
|62
|1 ธ.ค. 68
|4105
|105
|05
|24 พ.ย. 68
|2133
|133
|33
|17 พ.ย. 68
|4579
|579
|79
|10 พ.ย. 68
|1187
|187
|87
|3 พ.ย. 68
|1226
|226
|26
|27 ต.ค. 68
|2412
|412
|12
|20 ต.ค. 68
|7480
|480
|80
|13 ต.ค. 68
|9456
|456
|56
|6 ต.ค. 68
|1739
|739
|39
|29 ก.ย. 68
|2774
|774
|74
|22 ก.ย. 68
|9252
|252
|52
|15 ก.ย. 68
|6828
|828
|28
|8 ก.ย. 68
|3798
|798
|98
|1 ก.ย. 68
|4088
|088
|88
|25 ส.ค. 68
|8511
|511
|11
จากข้อมูล 31 งวดที่ออกรางวัลวันจันทร์ (ไม่รวมงวดงดออก) มีเลข 2 ตัวท้ายบางตัวที่ออกซ้ำมากกว่า 1 ครั้ง ได้แก่ เลข 85 ออก 3 ครั้ง (30 มี.ค. 69, 2 ก.พ. 69 และ 23 ธ.ค. 67) เลข 89 ออก 3 ครั้ง (2 มี.ค. 69, 19 ม.ค. 69 และ 4 พ.ย. 67) เลข 09 ออก 2 ครั้ง (9 ก.พ. 69 และ 6 ม.ค. 68) เลข 28 ออก 2 ครั้ง (15 ก.ย. 68 และ 28 ก.ค. 68) เลข 42 ออก 2 ครั้ง (4 ส.ค. 68 และ 21 ก.ค. 68) นอกจากนี้ ยังพบว่าเลขท้าย 2 ตัวที่ลงท้ายด้วยเลข 9 ออกบ่อยเป็นพิเศษ เช่น 89, 09, 69, 39, 79 และ 59
ส่วนเลขหลักสิบที่ปรากฏถี่ที่สุดในตำแหน่งเลข 2 ตัวท้าย คือ 8 (85, 89, 85, 80, 87, 88, 82, 28) ตามมาด้วย 0 (01, 02, 09, 05) ขณะที่เลขหลักหน่วยที่ออกบ่อย ได้แก่ 9 และ 5
ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลย้อนหลังเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น ผลการออกรางวัลในแต่ละงวดเป็นการสุ่มโดยระบบ ไม่มีรูปแบบตายตัว ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจซื้อหวย ไม่ควรใช้เงินเกินตัว และไม่ควรยึดถือสถิติเป็นเครื่องการันตีผลรางวัล
สำหรับผู้ที่รอลุ้นผลรางวัล สามารถกลับมาตรวจหวยลาวพัฒนา งวดวันที่ 6 เมษายน 2569 ได้ที่เฟซบุ๊ก Laolottery Live พร้อมอัปเดตผลรางวัลทุกรางวัลให้ทราบทันทีในเวลา 20.30 น. เป็นต้นไป
