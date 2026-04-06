หวยลาว

หวยลาวงวดนี้ ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 03 เม.ย. 2569 17:20 น.
52
หวยลาว ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

วันจักรี วันจันทร์ที่ 6 เม.ย. 69 เป็นวันหยุดราชการไทย แต่ไม่ใช่วันหยุดของลาว หวยลาวพัฒนาจึงออกผลตามปกติทุก 20.00 น.

วันจักรี 6 เมษายน 2569 ตรงกับวันจันทร์ เป็นวันหยุดราชการของไทย หลายคนที่ติดตามหวยลาวอาจสงสัยว่าวันนั้นออกผลหรือหยุด คำตอบคือ ออกปกติ

หวยลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าสลากพัฒนา ดำเนินการโดยบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา ภายใต้การกำกับของกระทรวงการเงิน สปป.ลาว ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 หวยลาวพัฒนาปรับเพิ่มวันออกรางวัลเป็น 5 วันต่อสัปดาห์ คือทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ (ทุกวันทำการ) ถ่ายทอดสดเวลา 20.00 น. ตามเวลาไทย ผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว และโทรทัศน์แห่งชาติลาว ช่อง 1 (LNTV)

เหตุที่หวยลาวออกผลปกติในวันจักรี เพราะหวยลาวยึดถือวันหยุดของ สปป.ลาว ไม่ใช่ปฏิทินวันหยุดของไทย วันหยุดในเดือนเมษายนของลาวคือปีใหม่ลาว (Pi Mai Lao) วันที่ 14–16 เมษายน เท่านั้น วันที่ 6 เมษายนจึงเป็นวันทำการปกติในลาว

ที่ผ่านมา หวยลาวงดออกผลเฉพาะวันที่ตรงกับวันหยุดของลาว เช่น งวดวันที่ 9 มีนาคม 2569 งดออกรางวัลเพราะเป็นวันหยุดชดเชยวันสตรีสากลของลาว และไม่มีการออกรางวัลชดเชย

สำหรับเดือนเมษายนนี้ ช่วงที่หวยลาวจะหยุดจริงคือวันที่ 14–16 เมษายน 2569 ตามปฏิทินปีใหม่ลาว คนเล่นหวยลาวจึงเช็กผลได้ตามปกติในคืนวันจักรี 6 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

สถิติหวยลาวออกวันจันทร์ ย้อนหลัง รับงวด 6 เม.ย. 69

ตารางด้านล่างเรียงลำดับจากงวดล่าสุดไปยังงวดเก่าสุด แสดงเลขท้าย 4 ตัว 3 ตัว และ 2 ตัว ของทุกงวดที่ออกตรงวันจันทร์

งวดวันจันทร์ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
30 มี.ค. 69 1585 585 85
23 มี.ค. 69 3101 101 01
16 มี.ค. 69 6315 315 15
9 มี.ค. 69 งดออกรางวัล (วันหยุดชดเชยวันสตรีสากล)
2 มี.ค. 69 3289 289 89
23 ก.พ. 69 0013 013 13
16 ก.พ. 69 3702 702 02
9 ก.พ. 69 5509 509 09
2 ก.พ. 69 7085 085 85
26 ม.ค. 69 0932 932 32
19 ม.ค. 69 7789 789 89
12 ม.ค. 69 6753 753 53
5 ม.ค. 69 3845 845 45
29 ธ.ค. 68 0369 369 69
22 ธ.ค. 68 5963 963 63
15 ธ.ค. 68 6440 440 40
8 ธ.ค. 68 2662 662 62
1 ธ.ค. 68 4105 105 05
24 พ.ย. 68 2133 133 33
17 พ.ย. 68 4579 579 79
10 พ.ย. 68 1187 187 87
3 พ.ย. 68 1226 226 26
27 ต.ค. 68 2412 412 12
20 ต.ค. 68 7480 480 80
13 ต.ค. 68 9456 456 56
6 ต.ค. 68 1739 739 39
29 ก.ย. 68 2774 774 74
22 ก.ย. 68 9252 252 52
15 ก.ย. 68 6828 828 28
8 ก.ย. 68 3798 798 98
1 ก.ย. 68 4088 088 88
25 ส.ค. 68 8511 511 11

จากข้อมูล 31 งวดที่ออกรางวัลวันจันทร์ (ไม่รวมงวดงดออก) มีเลข 2 ตัวท้ายบางตัวที่ออกซ้ำมากกว่า 1 ครั้ง ได้แก่ เลข 85 ออก 3 ครั้ง (30 มี.ค. 69, 2 ก.พ. 69 และ 23 ธ.ค. 67) เลข 89 ออก 3 ครั้ง (2 มี.ค. 69, 19 ม.ค. 69 และ 4 พ.ย. 67) เลข 09 ออก 2 ครั้ง (9 ก.พ. 69 และ 6 ม.ค. 68) เลข 28 ออก 2 ครั้ง (15 ก.ย. 68 และ 28 ก.ค. 68) เลข 42 ออก 2 ครั้ง (4 ส.ค. 68 และ 21 ก.ค. 68) นอกจากนี้ ยังพบว่าเลขท้าย 2 ตัวที่ลงท้ายด้วยเลข 9 ออกบ่อยเป็นพิเศษ เช่น 89, 09, 69, 39, 79 และ 59

ส่วนเลขหลักสิบที่ปรากฏถี่ที่สุดในตำแหน่งเลข 2 ตัวท้าย คือ 8 (85, 89, 85, 80, 87, 88, 82, 28) ตามมาด้วย 0 (01, 02, 09, 05) ขณะที่เลขหลักหน่วยที่ออกบ่อย ได้แก่ 9 และ 5

ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลย้อนหลังเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น ผลการออกรางวัลในแต่ละงวดเป็นการสุ่มโดยระบบ ไม่มีรูปแบบตายตัว ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจซื้อหวย ไม่ควรใช้เงินเกินตัว และไม่ควรยึดถือสถิติเป็นเครื่องการันตีผลรางวัล

สำหรับผู้ที่รอลุ้นผลรางวัล สามารถกลับมาตรวจหวยลาวพัฒนา งวดวันที่ 6 เมษายน 2569 ได้ที่เฟซบุ๊ก Laolottery Live พร้อมอัปเดตผลรางวัลทุกรางวัลให้ทราบทันทีในเวลา 20.30 น. เป็นต้นไป

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 03 เม.ย. 2569 17:20 น.
52
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

